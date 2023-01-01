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TIM 'RIPPER' OWENS: «Возрождение классического звучания уже случилось»



В рамках недавней беседы с Metal-Roos TIM'а 'RIPPER' OWENS'а спросили, не считает ли он, что происходит возрождение «олдскульного металлического звучания 70-х и 80-х годов» в последние годы, особенно с учетом того, что такие группы, как IRON MAIDEN и PRIEST, по-прежнему успешно дают концерты, на что он ответил:



«Я не сомневаюсь, что это так. Забавно — с середины 90-х, начала 2000-х, а потом уже и в 2000-е, процесс начал по-настоящему набирать обороты, подобное звучание начало возвращаться. Такие группы, особенно старые классические группы, PRIEST, MAIDEN, в реальности помогли всему этому движению. И люди хотят на это посмотреть, хотят все это слушать. Хорошие шоу и все такое, многие группы по настоящему поют и играют. Никаких фейков, никаких ноутбуков. Есть старые группы, которые уже не могут нормально петь, поэтому вокал у них записан, но это же концерт. Это настоящее шоу».



Помимо этого, Owens рассуждает о плюсах и минусах больших сценических постановок, особенно в связи с реалиями гастролей после пандемии, включая возросшие расходы на поездки — бензин, гастрольные автобусы, гостиницы и перелеты.



«Послушайте, я считаю, что каким бы ни было шоу, мне не обязательно посещать шоу с большой сценической постановкой. Я могу отправиться на концерт с задником и отличной группой. И меня это устраивает. Когда мы начинали, было несколько таких групп, которые просто выходили на сцену и делали именно так, а потом, когда они становились старше, они становились масштабнее. Конечно, в начале своей карьеры у METALLICA не было стадионов — они тоже выходили на маленькую сцену с одним задником и все. Но все люди разные, и на большие шоу ходить приятно. Однако позволить себе более масштабное шоу нелегко. Нужно иметь большую команду. У нас, наверное, 12 человек в команде или около того, так что выходит дороговато».







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