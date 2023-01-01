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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 61
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
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Tim 'Ripper' Owens

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26 сен 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Возрождение классического звучания уже случилось»

9 сен 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я везучий!»

20 апр 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «У меня голос о-го-го!»

24 мар 2023 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

12 мар 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о вокале Axl'a Rose'а

9 фев 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда люди говорят, что я не умею петь, им нужно прочистить уши»

30 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о критике в Интернете: «Это безумие»

20 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS схуднул

6 янв 2023 : 		 Почему новый альбом TIM 'RIPPER' OWENS вышел под именем RIPPER

5 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS : «Я ни на кого не похож»

11 дек 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Нет голоса — так не берись!»

18 окт 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS и SIMON WRIGHT исполняют DIO и PRIEST

30 сен 2022 : 		 Видео с текстом от TIM 'RIPPER' OWENS

14 сен 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Никаких баллад!»

10 сен 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Делай не делай вакцину, заболеть может каждый»

29 июл 2022 : 		 Новое видео от TIM 'RIPPER' OWENS

23 июл 2022 : 		 JAMEY JASTA продюсирует новый альбом TIM 'RIPPER' OWENS

12 июл 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет KK'S PRIEST

18 май 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Фаучи не говорит правду»

14 фев 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «И до дозы я болел, и после дозы я болел»

20 янв 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS рассказал о напряжённости между гитаристами JUDAS PRIEST

28 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Wendy Dio сказала мне: "Беги, дядя Тим"»

27 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER облажался»

23 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS напевает JUDAS PRIEST

9 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не могу я в одной группе»

8 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS берёт больше барона Силенда
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Возрождение классического звучания уже случилось»



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В рамках недавней беседы с Metal-Roos TIM'а 'RIPPER' OWENS'а спросили, не считает ли он, что происходит возрождение «олдскульного металлического звучания 70-х и 80-х годов» в последние годы, особенно с учетом того, что такие группы, как IRON MAIDEN и PRIEST, по-прежнему успешно дают концерты, на что он ответил:

«Я не сомневаюсь, что это так. Забавно — с середины 90-х, начала 2000-х, а потом уже и в 2000-е, процесс начал по-настоящему набирать обороты, подобное звучание начало возвращаться. Такие группы, особенно старые классические группы, PRIEST, MAIDEN, в реальности помогли всему этому движению. И люди хотят на это посмотреть, хотят все это слушать. Хорошие шоу и все такое, многие группы по настоящему поют и играют. Никаких фейков, никаких ноутбуков. Есть старые группы, которые уже не могут нормально петь, поэтому вокал у них записан, но это же концерт. Это настоящее шоу».

Помимо этого, Owens рассуждает о плюсах и минусах больших сценических постановок, особенно в связи с реалиями гастролей после пандемии, включая возросшие расходы на поездки — бензин, гастрольные автобусы, гостиницы и перелеты.

«Послушайте, я считаю, что каким бы ни было шоу, мне не обязательно посещать шоу с большой сценической постановкой. Я могу отправиться на концерт с задником и отличной группой. И меня это устраивает. Когда мы начинали, было несколько таких групп, которые просто выходили на сцену и делали именно так, а потом, когда они становились старше, они становились масштабнее. Конечно, в начале своей карьеры у METALLICA не было стадионов — они тоже выходили на маленькую сцену с одним задником и все. Но все люди разные, и на большие шоу ходить приятно. Однако позволить себе более масштабное шоу нелегко. Нужно иметь большую команду. У нас, наверное, 12 человек в команде или около того, так что выходит дороговато».




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