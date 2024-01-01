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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 21
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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Tim 'Ripper' Owens

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TIM 'RIPPER' OWENS: «Сложно заменить кого-то вроде ROB'a HALFORD'a»



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На торжественной церемонии Metal Hall Of Fame в отеле Delta Marriott Garden Grove в Гарден Гроув, Калифорния, бывшего вокалиста JUDAS PRIEST Tim'a "Ripper" Owens'a спросили в интервью The Metal Voice, считает ли он, что два альбома, которые он записал с KK'S PRIEST, стали бы революционными, если бы они были выпущены под вывеской JUDAS PRIEST в 1990-х и начале 2000-х вместо "Jugulator" 1997 года и "Demolition" 2001 года. Он ответил:

«Вряд ли. Думаю, дело во времени, в котором мы тогда оказались. Если бы мы выпустили "Jugulator" и "Demolition" прямо сейчас, слушатели бы приняли их совершенно по-другому, на мой взгляд. Потому что металл был в упадке в 1990-х. Группы играли на небольших площадках. Во время тура "Painkiller" PRIEST порой выступали перед тысячей человек в Европе и так далее. Я имею в виду, это была совершенно другая ситуация. В 2000 году или около того, когда всё стало возвращаться на круги своя, все это заметили. Сейчас IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST всё ещё дают грандиозные концерты — ну точнее, IRON MAIDEN выступают даже с еще большим размахом. Сложно заменить кого-то вроде Rob'a Halford'a. Мне всё равно, насколько крутыми могли бы быть эти альбомы. Фанаты в любом случае хотят слышать Rob'a, так же как люди всё ещё требуют вернуть Ken'a [бывшего гитариста JUDAS PRIEST и нынешнего гитариста KK'S PRIEST K. K. Downing'a] в JUDAS PRIEST. Это нормальное явление. Но я думаю, что независимо от того, какие именно альбомы мы бы тогда выпустили, вряд ли они были бы принято намного лучше. Всё было бы примерно так же».

Owens'a также спросили, не был ли его недостаточный вклад в сочинение песен для JUDAS PRIEST главным образом результатом того, что он был новым участником в группе, на что он ответил:

«Совершенно верно. Представьте, вы присоединились к самим JUDAS PRIEST. На самом деле я хотел сочинять. Я принёс несколько идей песен. "Scream Machine" [которая вошла в альбом 2006 года его проекта BEYOND FEAR] была одной из них, которая, возможно, была бы одной из лучших композиций PRIEST на этих пластинках. Но это JUDAS PRIEST. Это K. K. Понимаете, о чём я? Пришлось смириться с этим, и меня всё устраивало. Мне понравились эти альбомы, и я многому научился, работая с Glenn'ом [Tipton'ом, гитаристом JUDAS PRIEST] и Ken'ом в студии. Я многому научился».




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