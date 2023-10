26 окт 2023



TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне надоели певцы, коверкающие свои песни»



TIM 'RIPPER' OWENS в беседе с The Metal Mixtape высказал недовольство в адрес тех вокалистов, кто не может петь на концертах то, что было записано на пластинках:



«Все, что вы услышите на новой пластинке KK'S PRIEST, я могу спеть вживую. Мне надоело смотреть на исполнителей, и мне все равно — мне 56, [и] я видел исполнителей в 50 лет, которые все равно не могут спеть как надо. Мне надоело смотреть на таких певцов — я знаю, что они могут это делать, но они меняют свои песни; они опускают их, делают новые мелодии и на секунду берут высокую ноту. И это, типа, "Чувак, пой то, что ты написал. Пой то, что ты сочинил". Я понимаю, что это становится сложнее. Но я могу петь "Sermons Of The Sinner". А песни KK'S PRIEST петь сложнее, чем классические песни PRIEST, за исключением, может быть, "Metal Meltdown".



Я горжусь тем, что все, что я сделал в студии, я могу сделать и вживую. Я имею в виду, слушайте, мы выходим на сцену с "Hellfire Thunderbolt", и если кто-то слышал ее на этих концертах, она переходит из "Hellfire Thunderbolt" в "One More Shot At Glory", и они звучат как на записи — я серьезно, близко к записи. И в этом еще одна особенность вокала - в одну минуту я хочу, чтобы он был агрессивным, в другую - высоким и чистым, в третью — мягким и красивым, но все это я могу сделать вживую.



Их здорово играть вживую. Мне нравится исполнять их [на "The Sinner Rides Again"] даже больше, чем на первой пластинке [2021 года "Sermons Of The Sinner"]. "One More Shot At Glory", "Reap The Whirlwind", "Strike Of The Viper" — я хочу сказать, что вживую они звучат просто великолепно. Они просто невероятны»







