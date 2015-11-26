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Tim 'Ripper' Owens

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5 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я пришёл в JUDAS PRIEST в худшее для металла время»

4 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я принял дозу и готов зажигать»

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

5 июл 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не пойду я в магазин лизать чей-то затылок!»

29 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о пандемии: «Многое изменилось»

18 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не против носить маску

13 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER совершил ошибку»

4 май 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST

8 ноя 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Да голосование в "Голосе" справедливее выборов США!»

30 июн 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет кавер-версию хита Эндрю Ллойд Уэббера

7 май 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Таких рок-звёзд, как раньше, сейчас нет»

17 мар 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS вновь критикует Зал Славы Рок-н-ролла за JUDAS PRIEST

10 фев 2020 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я себя считаю центристом, когда дело касается политики»

2 фев 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел кое-что сделать с Rob'ом, я всегда об этом мечтал»

24 янв 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS критикует Зал Славы Рок-н-ролла

8 янв 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS рад, что иранский военный командир Касем Сулеймани уничтожен

17 дек 2019 : 		 NICKO MCBRAIN и TIM 'RIPPER' OWENS исполняют IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST

6 ноя 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Оказаться в группе со своими идолами — это ...!»

23 окт 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не против тура с бывшими

9 июл 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Пожалуй, сейчас было бы куда лучше смотреть выступление голограммы KISS, чем их самих»

6 июн 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS назвал писателя Стивена Кинга «лузером»

29 май 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS устал от ненависти к голограмме Дио

22 май 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS: «Не думаю, что YNGWIE MALMSTEEN меня теперь любит»

11 апр 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не могу ничего плохого сказать о JUDAS PRIEST»

5 апр 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS: «Очень лестно, что K.K. считает меня лучше Rob'a»

2 мар 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, металл практически не существовал»
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Я пришёл в JUDAS PRIEST в худшее для металла время»



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TIM 'RIPPER' OWENS в рамках недавнего интервью рассказал, как обстояли дела с возвращением Rob'a в команду:

«Я знал, что это произойдёт. И я понимал почему. Rob нуждался в JUDAS PRIEST, а JUDAS PRIEST нуждались в Rob'e. И я это понимал. Я бы никогда не ушёл из JUDAS PRIEST, поэтому они меня уволили. А я хотел заниматься и другими вещами. Вот почему я записал альбом с ICED EARTH. Мне захотелось заняться чем-то другим. Потому что у нас было много времени на отдых. Мне просто захотелось это сделать.

В JUDAS PRIEST было очень весело, ребята были замечательными друзьями, и это было такое прекрасное время. Я не сжигал никаких мостов. Я ушёл и не говорю о них плохо. Кроме того, что я говорю, что они стёрли мое пребывание в группе. Я имею в виду, что альбомы, которые я записал во время моей эры JUDAS PRIEST, недоступны. Но на личном уровне ребята — друзья, менеджмент, Rob — все. Мы все ладим. Я знал, что это произойдёт. И это всегда было нечто неизбежное».

По словам Owens'а, время его прихода в JUDAS PRIEST работало против него во время его пребывания в легендарной группе.

«Единственное, что было плохо, когда я присоединился к JUDAS PRIEST, — что это была, возможно, худшая эра существования тяжёлого металла. Это было в конце эпохи гранжа, во время главенства гранжа, в общем, всё это было именно тогда. А в 96-м году металлические группы играли в клубах — всё равно какого уровня ваша группа — вы играли на небольших площадках. Поэтому было ещё хуже, что я присоединяюсь к группе, которой не было уже пять лет, присоединяюсь к JUDAS PRIEST в худшую эпоху существования хэви-металла. Но фанаты были великолепны. И, конечно, не все меня любили, и это нормально. До сих пор есть люди, которым не нравится Brian Johnson в AC/DC, — вот это меня просто поражает. Но это были классные альбомы. Для меня "Demolition" был даже лучше, так что было приятно их записать.

Я мог петь эти вещи. Когда я кому-то не нравился, или они говорили, что им не нравится "Jugulator" или "Demolition", я всегда говорил: "Ну, тогда приходите на концерт и послушайте, как я там пою. Потому что вам понравится". И фанаты были замечательные. Все всегда были хорошими».



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Bombadil


5 авг 2021, 16:28		Да хорош уже шикарные 1990-е называть худшим временем для метала. В это "худшее время" музыкальных шедевров в металическом роке вышло больше, чем в 1980-е.

Санчез


5 авг 2021, 18:21		90е еще збс время для металла, 00е тоже, а вот дальше да, беда

father


5 авг 2021, 19:34		Так худшие времена у грандов настали в том числе из-за того, что JP остались без знакового фронтмена, IM тоже, что ещё они ожидали получить?

Alex ASP


5 авг 2021, 20:12		Anthrax тоже


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