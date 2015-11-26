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TIM 'RIPPER' OWENS : «Я пришёл в JUDAS PRIEST в худшее для металла время»



TIM 'RIPPER' OWENS в рамках недавнего интервью рассказал, как обстояли дела с возвращением Rob'a в команду:



«Я знал, что это произойдёт. И я понимал почему. Rob нуждался в JUDAS PRIEST, а JUDAS PRIEST нуждались в Rob'e. И я это понимал. Я бы никогда не ушёл из JUDAS PRIEST, поэтому они меня уволили. А я хотел заниматься и другими вещами. Вот почему я записал альбом с ICED EARTH. Мне захотелось заняться чем-то другим. Потому что у нас было много времени на отдых. Мне просто захотелось это сделать.



В JUDAS PRIEST было очень весело, ребята были замечательными друзьями, и это было такое прекрасное время. Я не сжигал никаких мостов. Я ушёл и не говорю о них плохо. Кроме того, что я говорю, что они стёрли мое пребывание в группе. Я имею в виду, что альбомы, которые я записал во время моей эры JUDAS PRIEST, недоступны. Но на личном уровне ребята — друзья, менеджмент, Rob — все. Мы все ладим. Я знал, что это произойдёт. И это всегда было нечто неизбежное».



По словам Owens'а, время его прихода в JUDAS PRIEST работало против него во время его пребывания в легендарной группе.



«Единственное, что было плохо, когда я присоединился к JUDAS PRIEST, — что это была, возможно, худшая эра существования тяжёлого металла. Это было в конце эпохи гранжа, во время главенства гранжа, в общем, всё это было именно тогда. А в 96-м году металлические группы играли в клубах — всё равно какого уровня ваша группа — вы играли на небольших площадках. Поэтому было ещё хуже, что я присоединяюсь к группе, которой не было уже пять лет, присоединяюсь к JUDAS PRIEST в худшую эпоху существования хэви-металла. Но фанаты были великолепны. И, конечно, не все меня любили, и это нормально. До сих пор есть люди, которым не нравится Brian Johnson в AC/DC, — вот это меня просто поражает. Но это были классные альбомы. Для меня "Demolition" был даже лучше, так что было приятно их записать.



Я мог петь эти вещи. Когда я кому-то не нравился, или они говорили, что им не нравится "Jugulator" или "Demolition", я всегда говорил: "Ну, тогда приходите на концерт и послушайте, как я там пою. Потому что вам понравится". И фанаты были замечательные. Все всегда были хорошими».





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