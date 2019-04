сегодня



TIM 'RIPPER' OWENS : «Не могу ничего плохого сказать о JUDAS PRIEST»



Tim "Ripper" Owens рассказал о периоде времени, когда он был вокалистом JUDAS PRIEST.



Owens присоединился к PRIEST в 1996 году и записал два студийных альбома с группой — "Jugulator" 1997 года и "Demolition" 2001 года, прежде чем PRIEST воссоединились с Rob'ом Halford'ом в 2003 году.



В недавнем интервью для Australia's Mal у Owens'а спросили, какие у него остались воспоминания о его семилетнем пребывании в JUDAS PRIEST, на что он ответил:



«Это было потрясающе. Прекрасные воспоминания, отличные друзья. Это было лучшее время моей жизни. Они открыли мне все двери, чтобы я мог делать то, что я делаю сейчас. Они просто отличные ребята. Я получал удовольствие, когда был участником JUDAS PRIEST. Я не могу сказать о них ничего плохого. Это было просто потрясающе.



Я скажу вам, что это было: мы были друзьями. Я никогда не был в такой группе, где бы у меня было так много друзей. Это странно, потому что, когда я впервые пришёл туда… Я был их боготворил в 1980-х, когда был моложе; они были единственной группой, которую я слушал в 1980-е. Пожалуй, я не был настоящим фанатом [к тому времени, когда я присоединился к группе], но мы сразу подружились — мы сразу стали семьей. Со мной никогда такого не случалось. Мы всё делали вместе. Так что да —это было просто отличное время».



В настоящее время певец гастролирует по миру в качестве сольного исполнителя и выступает в качестве вокалиста нескольких групп, в том числе SPIRITS OF FIRE, CHARRED WALLS OF DAMNED, NEW REVENGE, DIO DISCIPLES и THE THREE TREMORS.









Earlier this year, the Ohio-based singer told "Talking Metal" that JUDAS PRIEST's management requested that he stop using artwork related to his time with the group to promote his solo shows.









