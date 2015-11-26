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Tim 'Ripper' Owens

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11 апр 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не могу ничего плохого сказать о JUDAS PRIEST»

5 апр 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS: «Очень лестно, что K.K. считает меня лучше Rob'a»

2 мар 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, металл практически не существовал»

28 фев 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS о перезаписи своих альбомов с JUDAS PRIEST: «Как уж получится — у меня есть много другого материала, который нужно записать в первую очередь»

15 окт 2018 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS хочет перезаписать свои альбомы JUDAS PRIEST

22 авг 2017 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы вернулся в JUDAS PRIEST!»

27 июн 2017 : 		 Новый ЕР бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и бывшего гитариста PHILIP H. ANSELMO доступен для прослушивания

21 июн 2017 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я больше не хочу работать с GEOFF'ом TATE'ом»

17 июн 2017 : 		 Новая песня бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и бывшего гитариста PHILIP H. ANSELMO

16 июн 2017 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS сотрудничает с CHRIS CAFFERY

25 май 2017 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST работает с бывшим гитаристом PHILIP H. ANSELMO

4 апр 2017 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

7 окт 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет DIO

6 окт 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Может, Трамп и засранец, но он может быть тем засранцем, который нужен Америке»

24 авг 2016 : 		 TIM "RIPPER" OWENS закрывает свой бар

24 июн 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS'a не пустили в Великобританию

22 фев 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST

11 фев 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не виноват в "брутализации" JUDAS PRIEST на альбоме "Jugulator"

3 фев 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS лишился пива

3 янв 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет рождественский хорал

4 дек 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет IRON MAIDEN, VAN HALEN

31 авг 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST, DIO

26 июл 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST, KING DIAMOND

19 июн 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел записать еще альбом с JUDAS PRIEST»

8 июн 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы никогда не ушел из JUDAS PRIEST»

22 мар 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS работает над музыкой к фильму
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Не могу ничего плохого сказать о JUDAS PRIEST»



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Tim "Ripper" Owens рассказал о периоде времени, когда он был вокалистом JUDAS PRIEST.

Owens присоединился к PRIEST в 1996 году и записал два студийных альбома с группой — "Jugulator" 1997 года и "Demolition" 2001 года, прежде чем PRIEST воссоединились с Rob'ом Halford'ом в 2003 году.

В недавнем интервью для Australia's Mal у Owens'а спросили, какие у него остались воспоминания о его семилетнем пребывании в JUDAS PRIEST, на что он ответил:

«Это было потрясающе. Прекрасные воспоминания, отличные друзья. Это было лучшее время моей жизни. Они открыли мне все двери, чтобы я мог делать то, что я делаю сейчас. Они просто отличные ребята. Я получал удовольствие, когда был участником JUDAS PRIEST. Я не могу сказать о них ничего плохого. Это было просто потрясающе.

Я скажу вам, что это было: мы были друзьями. Я никогда не был в такой группе, где бы у меня было так много друзей. Это странно, потому что, когда я впервые пришёл туда… Я был их боготворил в 1980-х, когда был моложе; они были единственной группой, которую я слушал в 1980-е. Пожалуй, я не был настоящим фанатом [к тому времени, когда я присоединился к группе], но мы сразу подружились — мы сразу стали семьей. Со мной никогда такого не случалось. Мы всё делали вместе. Так что да —это было просто отличное время».

В настоящее время певец гастролирует по миру в качестве сольного исполнителя и выступает в качестве вокалиста нескольких групп, в том числе SPIRITS OF FIRE, CHARRED WALLS OF DAMNED, NEW REVENGE, DIO DISCIPLES и THE THREE TREMORS.



TIM

Earlier this year, the Ohio-based singer told "Talking Metal" that JUDAS PRIEST's management requested that he stop using artwork related to his time with the group to promote his solo shows.




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

vasso


11 апр 2019, 10:28		два нытика.

nabastak_


11 апр 2019, 14:28		>> Они открыли мне все двери
Кто бы сомневался.

decided


11 апр 2019, 16:05		Напишите про Blaze Bayley , тоже хочется узнать его мнение о группе. Плиз.

kircore


11 апр 2019, 18:09		Побольше бы таких интервью, а не метания несвежего говна в старых знакомых.


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