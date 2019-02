сегодня



TIM "RIPPER" OWENS о перезаписи своих альбомов с JUDAS PRIEST: «Как уж получится — у меня есть много другого материала, который нужно записать в первую очередь»



В 2018 году во время европейского тура Three Tremors к вокалисту Tim'у "Ripper" Owens'у через Facebook обратились фанаты и спросили об альбомах, записанных им вместе с Judas Priest, которые очень трудно найти: "Jugulator" (1997), "98 Live Meltdown" (1998), "Demolition" (2001), "Live In London" (2003).



Owens сначала ответил через Facebook:



«Да. Круто видеть, что моё время в JP стёрто из их прошлого — как мои диски, так и упоминание обо мне! Я не забыл своё прошлое, и я буду работать над перезаписью студийных CD и их выпуском сам! Почему бы и нет?»



Во время интервью с BraveWords о Three Tremors Owens'а спросили, насколько серьёзны его намерения в отношении перезаписи части своего каталога Judas Priest, на что он ответил:



«Я понимаю, почему Judas Priest не исполняют мои песни вживую, но я не понимаю, почему альбомы недоступны. Это самая большая глупость, какую только можно представить, так что если вы хотите услышать "Bullet Train", "Dead Meat" или "Cathedral Spires", приходите на один из моих концертов. Но дело в том, что сольная пластинка выйдет перед альбомом перезаписей. Я хотел бы сделать это, чтобы люди могли услышать песни без необходимости заходить на YouTube, но у меня есть много другого материала, который нужно записать в первую очередь. Как уж получится, это можно было бы сделать».













