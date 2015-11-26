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Tim 'Ripper' Owens

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28 фев 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS о перезаписи своих альбомов с JUDAS PRIEST: «Как уж получится — у меня есть много другого материала, который нужно записать в первую очередь»

15 окт 2018 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS хочет перезаписать свои альбомы JUDAS PRIEST

22 авг 2017 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы вернулся в JUDAS PRIEST!»

27 июн 2017 : 		 Новый ЕР бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и бывшего гитариста PHILIP H. ANSELMO доступен для прослушивания

21 июн 2017 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я больше не хочу работать с GEOFF'ом TATE'ом»

17 июн 2017 : 		 Новая песня бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и бывшего гитариста PHILIP H. ANSELMO

16 июн 2017 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS сотрудничает с CHRIS CAFFERY

25 май 2017 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST работает с бывшим гитаристом PHILIP H. ANSELMO

4 апр 2017 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

7 окт 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет DIO

6 окт 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Может, Трамп и засранец, но он может быть тем засранцем, который нужен Америке»

24 авг 2016 : 		 TIM "RIPPER" OWENS закрывает свой бар

24 июн 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS'a не пустили в Великобританию

22 фев 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST

11 фев 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не виноват в "брутализации" JUDAS PRIEST на альбоме "Jugulator"

3 фев 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS лишился пива

3 янв 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет рождественский хорал

4 дек 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет IRON MAIDEN, VAN HALEN

31 авг 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST, DIO

26 июл 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST, KING DIAMOND

19 июн 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел записать еще альбом с JUDAS PRIEST»

8 июн 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы никогда не ушел из JUDAS PRIEST»

22 мар 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS работает над музыкой к фильму

31 янв 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не жалеет, что попал в JUDAS PRIEST

27 дек 2014 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполнил JUDAS PRIEST

12 дек 2014 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: "Мне понравился новый альбом JUDAS PRIEST!'"
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TIM "RIPPER" OWENS о перезаписи своих альбомов с JUDAS PRIEST: «Как уж получится — у меня есть много другого материала, который нужно записать в первую очередь»



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В 2018 году во время европейского тура Three Tremors к вокалисту Tim'у "Ripper" Owens'у через Facebook обратились фанаты и спросили об альбомах, записанных им вместе с Judas Priest, которые очень трудно найти: "Jugulator" (1997), "98 Live Meltdown" (1998), "Demolition" (2001), "Live In London" (2003).

Owens сначала ответил через Facebook:

«Да. Круто видеть, что моё время в JP стёрто из их прошлого — как мои диски, так и упоминание обо мне! Я не забыл своё прошлое, и я буду работать над перезаписью студийных CD и их выпуском сам! Почему бы и нет?»

Во время интервью с BraveWords о Three Tremors Owens'а спросили, насколько серьёзны его намерения в отношении перезаписи части своего каталога Judas Priest, на что он ответил:

«Я понимаю, почему Judas Priest не исполняют мои песни вживую, но я не понимаю, почему альбомы недоступны. Это самая большая глупость, какую только можно представить, так что если вы хотите услышать "Bullet Train", "Dead Meat" или "Cathedral Spires", приходите на один из моих концертов. Но дело в том, что сольная пластинка выйдет перед альбомом перезаписей. Я хотел бы сделать это, чтобы люди могли услышать песни без необходимости заходить на YouTube, но у меня есть много другого материала, который нужно записать в первую очередь. Как уж получится, это можно было бы сделать».

Exclusive: TIM





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Jackk


28 фев 2019, 14:33		ох как я люблю эти две пластинки :-) в отличии от пенсионерского Редимера. Как же хорошо, что они в 2018 записали Файерпауер....

Rutger


28 фев 2019, 15:12		Трепло. Хочу посмотреть, как он их перезаписывать будет. На полчаса работы адвоката денег не хватит)

DrunkEagle86


28 фев 2019, 15:39		А мне очень даже интересно было бы послушать их в перезаписи. А если ещё и Даунинга пригласит, так вообще супер!

decided


28 фев 2019, 16:11		Пытался переслушать эти альбомы, и действительно не нашел на легальных стримах типо яндекса аппла и гугола музыка. Так же как Accept альбом с Рисом. Однако.


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