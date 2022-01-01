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JAMEY JASTA продюсирует новый альбом TIM 'RIPPER' OWENS



TIM 'RIPPER' OWENS начал работу над новым материалом с продюсерами Jamey Jasta (HATEBREED) и Nick Bellmore (JASTA, DEE SNIDER). В записи помимо Owens'а примут участие Nick Bellmore, Charlie Bellmore (DEE SNIDER, ex-TOXIC HOLOCAUST) и Chris Beaudette (JASTA, ENTEIRRO). Тизер доступен ниже.







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