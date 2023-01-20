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*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Новое видео группы METALLICA 39
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
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Tim 'Ripper' Owens

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20 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS схуднул

6 янв 2023 : 		 Почему новый альбом TIM 'RIPPER' OWENS вышел под именем RIPPER

5 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS : «Я ни на кого не похож»

11 дек 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Нет голоса — так не берись!»

18 окт 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS и SIMON WRIGHT исполняют DIO и PRIEST

30 сен 2022 : 		 Видео с текстом от TIM 'RIPPER' OWENS

14 сен 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Никаких баллад!»

10 сен 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Делай не делай вакцину, заболеть может каждый»

29 июл 2022 : 		 Новое видео от TIM 'RIPPER' OWENS

23 июл 2022 : 		 JAMEY JASTA продюсирует новый альбом TIM 'RIPPER' OWENS

12 июл 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет KK'S PRIEST

18 май 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Фаучи не говорит правду»

14 фев 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «И до дозы я болел, и после дозы я болел»

20 янв 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS рассказал о напряжённости между гитаристами JUDAS PRIEST

28 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Wendy Dio сказала мне: "Беги, дядя Тим"»

27 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER облажался»

23 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS напевает JUDAS PRIEST

9 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не могу я в одной группе»

8 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS берёт больше барона Силенда

3 ноя 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Металл в полном п!»

27 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Худшим концертом было выступление с ICED EARTH»

14 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS в новом видео PYRAMID

13 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER будет вечно расплачиваться за то, что сделал»

2 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я готов зажигать»

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

17 сен 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS пояснил за свои слова про Фаучи
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TIM 'RIPPER' OWENS схуднул



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TIM 'RIPPER' OWENS опубликовал следующее сообщение:

«Я начал работать над снижением веса прошлым летом: меньше есть и каждый день ходить в спортзал (что я всегда делал). Это был медленный процесс, но вот как он проходит: теперь я вешу 75 килограммов, я потерял 23 кг, 10 см с талии, и у меня появилась новая одежда.

Я хотел бы поблагодарить всех за добрые слова на этом пути!»




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20 янв 2023
YNWA
Молодец!

просмотров: 337

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