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Tim 'Ripper' Owens

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20 ноя 2023 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

26 окт 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне надоели певцы, коверкающие свои песни»

26 сен 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Возрождение классического звучания уже случилось»

9 сен 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я везучий!»

20 апр 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «У меня голос о-го-го!»

24 мар 2023 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

12 мар 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о вокале Axl'a Rose'а

9 фев 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда люди говорят, что я не умею петь, им нужно прочистить уши»

30 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о критике в Интернете: «Это безумие»

20 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS схуднул

6 янв 2023 : 		 Почему новый альбом TIM 'RIPPER' OWENS вышел под именем RIPPER

5 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS : «Я ни на кого не похож»

11 дек 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Нет голоса — так не берись!»

18 окт 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS и SIMON WRIGHT исполняют DIO и PRIEST

30 сен 2022 : 		 Видео с текстом от TIM 'RIPPER' OWENS

14 сен 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Никаких баллад!»

10 сен 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Делай не делай вакцину, заболеть может каждый»

29 июл 2022 : 		 Новое видео от TIM 'RIPPER' OWENS

23 июл 2022 : 		 JAMEY JASTA продюсирует новый альбом TIM 'RIPPER' OWENS

12 июл 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет KK'S PRIEST

18 май 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Фаучи не говорит правду»

14 фев 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «И до дозы я болел, и после дозы я болел»

20 янв 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS рассказал о напряжённости между гитаристами JUDAS PRIEST

28 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Wendy Dio сказала мне: "Беги, дядя Тим"»

27 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER облажался»

23 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS напевает JUDAS PRIEST
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Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS



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Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS, которое состоялось 18 ноября в Club Bomberos de Solano, San Francisco Solano, Argentina, доступно для просмотра ниже:

01. One On One (JUDAS PRIEST song)
02. The Ripper (JUDAS PRIEST song)
03. Painkiller (JUDAS PRIEST song)
04. Metal Gods (JUDAS PRIEST song)
05. Burn In Hell (JUDAS PRIEST song)
06. The Green Manalishi (With the Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)
07. Hellfire Thunderbolt (KK'S PRIEST song)
08. Hell Is Home (JUDAS PRIEST song)
09. Breaking The Law (JUDAS PRIEST song)
10. One More Shot At Glory (KK'S PRIEST song)
11. Heaven And Hell (BLACK SABBATH cover)






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