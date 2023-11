сегодня



Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS



Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS, которое состоялось 18 ноября в Club Bomberos de Solano, San Francisco Solano, Argentina, доступно для просмотра ниже:



01. One On One (JUDAS PRIEST song)

02. The Ripper (JUDAS PRIEST song)

03. Painkiller (JUDAS PRIEST song)

04. Metal Gods (JUDAS PRIEST song)

05. Burn In Hell (JUDAS PRIEST song)

06. The Green Manalishi (With the Two Prong Crown) (FLEETWOOD MAC cover)

07. Hellfire Thunderbolt (KK'S PRIEST song)

08. Hell Is Home (JUDAS PRIEST song)

09. Breaking The Law (JUDAS PRIEST song)

10. One More Shot At Glory (KK'S PRIEST song)

11. Heaven And Hell (BLACK SABBATH cover)











просмотров: 172