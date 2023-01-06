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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 31
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 22
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 20
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
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Tim 'Ripper' Owens

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6 янв 2023 : 		 Почему новый альбом TIM 'RIPPER' OWENS вышел под именем RIPPER

5 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS : «Я ни на кого не похож»

11 дек 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Нет голоса — так не берись!»

18 окт 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS и SIMON WRIGHT исполняют DIO и PRIEST

30 сен 2022 : 		 Видео с текстом от TIM 'RIPPER' OWENS

14 сен 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Никаких баллад!»

10 сен 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Делай не делай вакцину, заболеть может каждый»

29 июл 2022 : 		 Новое видео от TIM 'RIPPER' OWENS

23 июл 2022 : 		 JAMEY JASTA продюсирует новый альбом TIM 'RIPPER' OWENS

12 июл 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет KK'S PRIEST

18 май 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Фаучи не говорит правду»

14 фев 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «И до дозы я болел, и после дозы я болел»

20 янв 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS рассказал о напряжённости между гитаристами JUDAS PRIEST

28 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Wendy Dio сказала мне: "Беги, дядя Тим"»

27 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER облажался»

23 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS напевает JUDAS PRIEST

9 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не могу я в одной группе»

8 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS берёт больше барона Силенда

3 ноя 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Металл в полном п!»

27 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Худшим концертом было выступление с ICED EARTH»

14 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS в новом видео PYRAMID

13 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER будет вечно расплачиваться за то, что сделал»

2 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я готов зажигать»

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

17 сен 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS пояснил за свои слова про Фаучи

10 сен 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS критикует Фаучи
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Почему новый альбом TIM 'RIPPER' OWENS вышел под именем RIPPER



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В рамках недавней беседы с TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом у него спросили, почему последний релиз был выпущен под именем RIPPER:

«Поскольку я выпустил альбом "Play My Game" под брендом Tim 'Ripper' Owens, я подумал, что с этой работой мы выпустим под брендом Ripper и проведем небольшой ребрендинг. Это всегда приятно, особенно когда альбом настолько хорош, как этот. Продюсирование отличное, песни замечательные, мой голос был в отличной форме, и в студии было весело».




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6 янв 2023
Saint Portnoy
И обложка - прям "верните мне мой 82й"
6 янв 2023
T
Toney Moon
Saint Portnoy, больше на 90-е похоже

просмотров: 502

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