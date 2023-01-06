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Почему новый альбом TIM 'RIPPER' OWENS вышел под именем RIPPER



В рамках недавней беседы с TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом у него спросили, почему последний релиз был выпущен под именем RIPPER:



«Поскольку я выпустил альбом "Play My Game" под брендом Tim 'Ripper' Owens, я подумал, что с этой работой мы выпустим под брендом Ripper и проведем небольшой ребрендинг. Это всегда приятно, особенно когда альбом настолько хорош, как этот. Продюсирование отличное, песни замечательные, мой голос был в отличной форме, и в студии было весело».







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