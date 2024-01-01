Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 58
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 36
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 36
*Возвращение THE KOVENANT 28
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 25
*Новая песня KERRY KING 25
*Новое видео THE HALO EFFECT 16
*Лидер THERION о планах на будущее 14
*IHSAHN: «Смысла в новом альбоме EMPEROR нет» 11
*ROB ZOMBIE нашел басиста 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 58
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 36
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 36
*Возвращение THE KOVENANT 28
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 25
[= ||| все новости группы



*

Tim 'Ripper' Owens

*



5 фев 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS открыл тур

30 янв 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Сложно заменить кого-то вроде ROB'a HALFORD'a»

3 дек 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS дал совет начинающим музыкантам: «Выберите другое занятие»

20 ноя 2023 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

26 окт 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне надоели певцы, коверкающие свои песни»

26 сен 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Возрождение классического звучания уже случилось»

9 сен 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я везучий!»

20 апр 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «У меня голос о-го-го!»

24 мар 2023 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

12 мар 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о вокале Axl'a Rose'а

9 фев 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда люди говорят, что я не умею петь, им нужно прочистить уши»

30 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о критике в Интернете: «Это безумие»

20 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS схуднул

6 янв 2023 : 		 Почему новый альбом TIM 'RIPPER' OWENS вышел под именем RIPPER

5 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS : «Я ни на кого не похож»

11 дек 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Нет голоса — так не берись!»

18 окт 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS и SIMON WRIGHT исполняют DIO и PRIEST

30 сен 2022 : 		 Видео с текстом от TIM 'RIPPER' OWENS

14 сен 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Никаких баллад!»

10 сен 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Делай не делай вакцину, заболеть может каждый»

29 июл 2022 : 		 Новое видео от TIM 'RIPPER' OWENS

23 июл 2022 : 		 JAMEY JASTA продюсирует новый альбом TIM 'RIPPER' OWENS

12 июл 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет KK'S PRIEST

18 май 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Фаучи не говорит правду»

14 фев 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «И до дозы я болел, и после дозы я болел»

20 янв 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS рассказал о напряжённости между гитаристами JUDAS PRIEST
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TIM 'RIPPER' OWENS открыл тур



zoom
TIM 'RIPPER' OWENS выступлением первого февраля в Average Joe's, Laredo, открыл сольный тур по Техасу, "Tim Rips Through Texas 2024".






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 109

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом