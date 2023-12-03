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TIM 'RIPPER' OWENS дал совет начинающим музыкантам: «Выберите другое занятие»



В недавнем интервью для Pełna Kulturka бывший вокалист JUDAS PRIEST и нынешний участник KK'S PRIEST Tim "Ripper" Owens ответил на вопрос о том, какой совет он дал бы начинающим вокалистам и другим металл-музыкантам, желающим пробиться в музыкальном бизнесе:



«Выберите другое занятие. [Смеётся]. Если вы начинающий музыкант или начинающий певец, у вас есть одна задача — удивлять людей. Ваша задача — выйти на сцену, и вживую звучать так же, как на записи, или даже лучше. Это ваша работа, а не пить пиво. Ваша работа — ошеломлять людей. И нет ничего лучше для музыканта — молодого или не очень, чем видеть реакцию на чьём-то лице, когда ты это делаешь, когда ты это исполняешь. Так что это ваша работа. Если вы музыкант, вы должны беспокоиться только о продвижении своей группы и о том, чтобы выступить как можно лучше».



На вопрос о том, считает ли он, что самое главное — живые выступления, Owens ответил:



«Думаю, да. Можно записать отличную пластинку и не выходить на сцену... Для меня главное не сценическое шоу, не беготня по сцене и не сумасшествие. Для меня главное выглядеть так, будто ты хочешь быть на сцене, и звучать отлично, или, по крайней мере, хотеть звучать отлично. Нужно стараться. И для меня это самое главное. Я хочу слышать кого-то, кто хорошо звучит».







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