TIM 'RIPPER' OWENS : «Я ни на кого не похож»



В новом интервью Heavy New York бывший вокалист JUDAS PRIEST и ICED EARTH Tim "Ripper" Owens рассказал о своих вокальных партиях на дебютном альбоме WINTERS BANE "Heart Of A Killer", который вышел в 1993 году, за три года до того, как он присоединился к JUDAS PRIEST в качестве замены Rob'a Halford'a:



«Забавно, потому что я бы с удовольствием сейчас перезаписал вокальные партии для "Heart Of A Killer". Мне говорят: "Это одно из твоих лучших вокальных исполнений". А я отвечаю: "Это не так". На нём есть высокие ноты, это хороший альбом в вокальном плане, но на нём нет того характера, который есть у меня сейчас: в нём нет хрипоты, тяжести. У меня всё те же высокие ноты. Сейчас мои высокие частоты, которые я наконец-то вернул, так же хороши, как и раньше. Но у меня более тяжёлый тон голоса, и я бы с удовольствием исполнял всё именно так.



Самое забавное в этой пластинке то, что мы записали её на Massacre Records в Германии. У нас была неделя или около того, чтобы записать всё. А у меня были день или полтора, чтобы записать все вокальные партии. Так что независимо от того, болел я или нет, они ждали до самого конца. И вот настал день, когда я должен был петь, и я подумал: "Надеюсь, я не заболею, потому что у меня есть один день или два дня, чтобы записать все партии для пластинки". Так что это было сумасшествие.



"Heart Of A Killer" "демонстрирует то, как я пел тогда. Не то чтобы я присоединился к JUDAS PRIEST и начал петь в этом стиле. Мне потребовалось время, чтобы найти свой стиль, когда я стал певцом. Когда я только начинал, я звучал как Брайан Джонсон, — все партии, что я пел. Даже если я исполнял песни SCORPIONS, это звучало как AC/DC. Потому что я ещё не знал, как петь. А потом я слушал всех своих героев — DIO и ANTHRAX, я был большим фанатом ANTHRAX — и тогда я понял: "Это мой голос. У меня именно этот голос". Но тогда у него не было таких характеристик, он был всё ещё прямолинеен, как на альбоме WINTERS BANE. Но уже тогда стало видно, какой я на самом деле, что я из себя представляю, как я буду петь. И каждый день я старался стать лучше. На меня повлиял Крис Корнелл, на меня повлиял Jon Oliva, так что я продолжаю в том же духе. Но сейчас это забавно, потому что, как я уже сказал, я стал звучать как Tim "Ripper" Owens. Я ни на кого не похож; я не думаю, что кто-то похож на меня. И это, наверное, потому, что я всё ещё пытаюсь стать лучше и звучать по-другому по мере того, как я продолжаю петь».







