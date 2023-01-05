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*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 21
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 19
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Tim 'Ripper' Owens

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TIM 'RIPPER' OWENS : «Я ни на кого не похож»



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В новом интервью Heavy New York бывший вокалист JUDAS PRIEST и ICED EARTH Tim "Ripper" Owens рассказал о своих вокальных партиях на дебютном альбоме WINTERS BANE "Heart Of A Killer", который вышел в 1993 году, за три года до того, как он присоединился к JUDAS PRIEST в качестве замены Rob'a Halford'a:

«Забавно, потому что я бы с удовольствием сейчас перезаписал вокальные партии для "Heart Of A Killer". Мне говорят: "Это одно из твоих лучших вокальных исполнений". А я отвечаю: "Это не так". На нём есть высокие ноты, это хороший альбом в вокальном плане, но на нём нет того характера, который есть у меня сейчас: в нём нет хрипоты, тяжести. У меня всё те же высокие ноты. Сейчас мои высокие частоты, которые я наконец-то вернул, так же хороши, как и раньше. Но у меня более тяжёлый тон голоса, и я бы с удовольствием исполнял всё именно так.

Самое забавное в этой пластинке то, что мы записали её на Massacre Records в Германии. У нас была неделя или около того, чтобы записать всё. А у меня были день или полтора, чтобы записать все вокальные партии. Так что независимо от того, болел я или нет, они ждали до самого конца. И вот настал день, когда я должен был петь, и я подумал: "Надеюсь, я не заболею, потому что у меня есть один день или два дня, чтобы записать все партии для пластинки". Так что это было сумасшествие.

"Heart Of A Killer" "демонстрирует то, как я пел тогда. Не то чтобы я присоединился к JUDAS PRIEST и начал петь в этом стиле. Мне потребовалось время, чтобы найти свой стиль, когда я стал певцом. Когда я только начинал, я звучал как Брайан Джонсон, — все партии, что я пел. Даже если я исполнял песни SCORPIONS, это звучало как AC/DC. Потому что я ещё не знал, как петь. А потом я слушал всех своих героев — DIO и ANTHRAX, я был большим фанатом ANTHRAX — и тогда я понял: "Это мой голос. У меня именно этот голос". Но тогда у него не было таких характеристик, он был всё ещё прямолинеен, как на альбоме WINTERS BANE. Но уже тогда стало видно, какой я на самом деле, что я из себя представляю, как я буду петь. И каждый день я старался стать лучше. На меня повлиял Крис Корнелл, на меня повлиял Jon Oliva, так что я продолжаю в том же духе. Но сейчас это забавно, потому что, как я уже сказал, я стал звучать как Tim "Ripper" Owens. Я ни на кого не похож; я не думаю, что кто-то похож на меня. И это, наверное, потому, что я всё ещё пытаюсь стать лучше и звучать по-другому по мере того, как я продолжаю петь».




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5 янв 2023
for example
Ну разве что на чувака из Limp Bizkit.
Like!1
5 янв 2023
грозакоммунистов
А толку? Нормальный сольник записать так и не смог.

просмотров: 432

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