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Tim 'Ripper' Owens

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27 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Худшим концертом было выступление с ICED EARTH»

14 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS в новом видео PYRAMID

13 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER будет вечно расплачиваться за то, что сделал»

2 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я готов зажигать»

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

17 сен 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS пояснил за свои слова про Фаучи

10 сен 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS критикует Фаучи

19 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Меня вдохновляет DIO»

5 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я пришёл в JUDAS PRIEST в худшее для металла время»

4 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я принял дозу и готов зажигать»

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

5 июл 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не пойду я в магазин лизать чей-то затылок!»

29 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о пандемии: «Многое изменилось»

18 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не против носить маску

13 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER совершил ошибку»

4 май 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST

8 ноя 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Да голосование в "Голосе" справедливее выборов США!»

30 июн 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет кавер-версию хита Эндрю Ллойд Уэббера

7 май 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Таких рок-звёзд, как раньше, сейчас нет»

17 мар 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS вновь критикует Зал Славы Рок-н-ролла за JUDAS PRIEST

10 фев 2020 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я себя считаю центристом, когда дело касается политики»

2 фев 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел кое-что сделать с Rob'ом, я всегда об этом мечтал»

24 янв 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS критикует Зал Славы Рок-н-ролла

8 янв 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS рад, что иранский военный командир Касем Сулеймани уничтожен

17 дек 2019 : 		 NICKO MCBRAIN и TIM 'RIPPER' OWENS исполняют IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST

6 ноя 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Оказаться в группе со своими идолами — это ...!»
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Худшим концертом было выступление с ICED EARTH»



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TIM 'RIPPER' OWENS в рамках недавнего интервью рассказал о своем худшем концерте:

«Концерт ICED EARTH, который мы давали в Machine Shop во Флинте, штат Мичиган. Это было последнее выступление тура — наверное, тура по "The Glorious Burden". И я потерял голос. Когда я приехал, то голоса не было вообще. Это было просто ужасно. Я никогда этого не забуду. И что-то подобное было с JUDAS PRIEST. Мы выступали в Америке, когда я оказался в команде, и мы играли в поддержку "Jugulator". И после этого должны были ехать в Европу. И вот где-то на втором концерте я лишился голоса. А в то время я никогда не терял голос на концертах, и я был растерян и расстроен. Я подумал: "Эти ребята будут на меня орать". Мы были на сцене, и я помню, как сказал Glenn'у [Tipton'у, гитаристу PRIEST]: "Я не уверен, что смогу исполнить "Victim Of Changes". Я никогда в жизни не убирал песни из нашего сет-листа. Я могу спеть "Breaking The Law" или 'Grinder' — есть много песен, в которых я могу обойтись без... Проблема в том, что в "Victim Of Changes" есть высокая нота, и если я не смогу это сделать, то будет очень неловко". Но тогда было действительно плохо. Так что эти два шоу до сих пор выделяются... Не то чтобы у меня не было дерьмовых шоу с тех пор — шоу, на которых я также терял голос, но именно про эти два концерта я думаю постоянно как о худших в карьере».

TIM





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