TIM 'RIPPER' OWENS: «Худшим концертом было выступление с ICED EARTH»

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США
23 окт 2019 :
TIM 'RIPPER' OWENS не против тура с бывшими 9 июл 2019 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Пожалуй, сейчас было бы куда лучше смотреть выступление голограммы KISS, чем их самих» 6 июн 2019 :
TIM 'RIPPER' OWENS назвал писателя Стивена Кинга «лузером» 29 май 2019 :
TIM "RIPPER" OWENS устал от ненависти к голограмме Дио 22 май 2019 :
TIM "RIPPER" OWENS: «Не думаю, что YNGWIE MALMSTEEN меня теперь любит» 11 апр 2019 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Не могу ничего плохого сказать о JUDAS PRIEST» 5 апр 2019 :
TIM "RIPPER" OWENS: «Очень лестно, что K.K. считает меня лучше Rob'a» 2 мар 2019 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, металл практически не существовал» 28 фев 2019 :
TIM "RIPPER" OWENS о перезаписи своих альбомов с JUDAS PRIEST: «Как уж получится — у меня есть много другого материала, который нужно записать в первую очередь» 15 окт 2018 :
TIM 'RIPPER' OWENS хочет перезаписать свои альбомы JUDAS PRIEST 22 авг 2017 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы вернулся в JUDAS PRIEST!» 27 июн 2017 :
Новый ЕР бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и бывшего гитариста PHILIP H. ANSELMO доступен для прослушивания 21 июн 2017 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я больше не хочу работать с GEOFF'ом TATE'ом» 17 июн 2017 :
Новая песня бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и бывшего гитариста PHILIP H. ANSELMO 16 июн 2017 :
TIM 'RIPPER' OWENS сотрудничает с CHRIS CAFFERY 25 май 2017 :
Бывший вокалист JUDAS PRIEST работает с бывшим гитаристом PHILIP H. ANSELMO 4 апр 2017 :
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS 7 окт 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет DIO 6 окт 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Может, Трамп и засранец, но он может быть тем засранцем, который нужен Америке» 24 авг 2016 :
TIM "RIPPER" OWENS закрывает свой бар 24 июн 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS'a не пустили в Великобританию 22 фев 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST 11 фев 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS не виноват в "брутализации" JUDAS PRIEST на альбоме "Jugulator" 3 фев 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS лишился пива 3 янв 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет рождественский хорал 4 дек 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет IRON MAIDEN, VAN HALEN 31 авг 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST, DIO 26 июл 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST, KING DIAMOND 19 июн 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел записать еще альбом с JUDAS PRIEST» 8 июн 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы никогда не ушел из JUDAS PRIEST» 22 мар 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS работает над музыкой к фильму 31 янв 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS не жалеет, что попал в JUDAS PRIEST 27 дек 2014 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил JUDAS PRIEST 12 дек 2014 :
TIM 'RIPPER' OWENS: "Мне понравился новый альбом JUDAS PRIEST!'" 6 дек 2014 :
TIM 'RIPPER' OWENS пока не может выпустить второй альбом BEYOND FEAR из финансовых соображений 17 окт 2014 :
TIM 'RIPPER' OWENS: "Если бы на 'Jugulator' пел ROB HALFORD, альбом бы признали шедевром" 25 янв 2014 :
TIM ' RIPPER' OWENS, MARK BOALS в металл-опере 'The Legend Of Valley Doom' 11 янв 2014 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил JUDAS PRIEST, BLACK SABBATH 15 дек 2013 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил JUDAS PRIEST, BLACK SABBATH 8 дек 2013 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил классику ALICE IN CHAINS 8 ноя 2013 :
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS 8 сен 2013 :
TIM 'RIPPER' OWENS: 'Я думаю, что LEMMY не умрёт никогда' 17 июл 2013 :
Профессиональное видео c выступления TIM 'RIPPER' OWENS 17 май 2013 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил классику DIO 28 фев 2013 :
TIM 'RIPPER' OWENS в Тунисе 3 дек 2012 :
TIM 'RIPPER' OWENS в Аргентине 6 ноя 2012 :
TIM 'RIPPER' OWENS "был шокирован", когда узнал о трибьют-группе DIO VIVIAN'a CAMPBELL'а 7 окт 2012 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил классику BLACK SABBATH, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST 25 сен 2012 :
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS 23 сен 2012 :
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS 29 май 2012 :
Видео с выступления TIM'a 'RIPPER' OWENS'a 30 ноя 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS в акустике 13 ноя 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS: "Я знал, что выступать на сцене с JUDAS PRIEST было мне суждено" 25 май 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил кавер-версию THE BEATLES 25 апр 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS получит ROCKSTONE MUSIC AWARDS 1 фев 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS опубликовал примерный сет-лист для сольного турне 25 янв 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS отметит десятилетие 'Live In London' JUDAS PRIEST 22 дек 2010 :
Tim "Ripper" Owens исполнил рождественскую классику 20 дек 2010 :
Tim "Ripper" Owens исполнил акустически варианты песен METALLICA, JUDAS PRIEST, DIO, RAINBOW 15 дек 2010 :
TIM 'RIPPER' OWENS выступил вместе с сыном и дочкой в Квебеке 14 сен 2010 :
В TIM'a 'RIPPER'a OWENS'a во время концерта в Норвегии кинули стакан с пивом 9 сен 2010 :
Туровый состав TIM 'RIPPER' OWENS 27 май 2010 :
Tim "Ripper" Owens о смерти Paul'a Gray'я 18 май 2010 :
TIM 'RIPPER' OWENS о смерти DIO 14 май 2010 :
TIM 'RIPPER' OWENS запишет выступление в Akron'е для выпуска на диске 15 сен 2009 :
Tim'а "Ripper" Owens'a укусил фанат 12 май 2009 :
Еще одна песня от TIM'а 'RIPPER'а OWENS'а 7 май 2009 :
Еще одна песня от TIM 'RIPPER' OWENS'a 27 апр 2009 :
Новая песня TIM'a 'RIPPER'a OWENS'a 1 апр 2009 :
TIM "RIPPER" OWENS объявил состав туровой группы 17 мар 2009 :
Обложка и трек-лист сольного альбома TIM'a 'RIPPER'a OWENS'a 20 фев 2009 :
Tim "Ripper" Owens в мае выпустит сольный альбом
сегодня
: «Худшим концертом было выступление с ICED EARTH» TIM 'RIPPER' OWENS
TIM 'RIPPER' OWENS в рамках недавнего интервью рассказал о своем худшем концерте:
«Концерт ICED EARTH, который мы давали в Machine Shop во Флинте, штат Мичиган. Это было последнее выступление тура — наверное, тура по "The Glorious Burden". И я потерял голос. Когда я приехал, то голоса не было вообще. Это было просто ужасно. Я никогда этого не забуду. И что-то подобное было с JUDAS PRIEST. Мы выступали в Америке, когда я оказался в команде, и мы играли в поддержку "Jugulator". И после этого должны были ехать в Европу. И вот где-то на втором концерте я лишился голоса. А в то время я никогда не терял голос на концертах, и я был растерян и расстроен. Я подумал: "Эти ребята будут на меня орать". Мы были на сцене, и я помню, как сказал Glenn'у [Tipton'у, гитаристу PRIEST]: "Я не уверен, что смогу исполнить "Victim Of Changes". Я никогда в жизни не убирал песни из нашего сет-листа. Я могу спеть "Breaking The Law" или 'Grinder' — есть много песен, в которых я могу обойтись без... Проблема в том, что в "Victim Of Changes" есть высокая нота, и если я не смогу это сделать, то будет очень неловко". Но тогда было действительно плохо. Так что эти два шоу до сих пор выделяются... Не то чтобы у меня не было дерьмовых шоу с тех пор — шоу, на которых я также терял голос, но именно про эти два концерта я думаю постоянно как о худших в карьере». VIDEO
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