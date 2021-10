сегодня



TIM 'RIPPER' OWENS : «Худшим концертом было выступление с ICED EARTH»



TIM 'RIPPER' OWENS в рамках недавнего интервью рассказал о своем худшем концерте:



«Концерт ICED EARTH, который мы давали в Machine Shop во Флинте, штат Мичиган. Это было последнее выступление тура — наверное, тура по "The Glorious Burden". И я потерял голос. Когда я приехал, то голоса не было вообще. Это было просто ужасно. Я никогда этого не забуду. И что-то подобное было с JUDAS PRIEST. Мы выступали в Америке, когда я оказался в команде, и мы играли в поддержку "Jugulator". И после этого должны были ехать в Европу. И вот где-то на втором концерте я лишился голоса. А в то время я никогда не терял голос на концертах, и я был растерян и расстроен. Я подумал: "Эти ребята будут на меня орать". Мы были на сцене, и я помню, как сказал Glenn'у [Tipton'у, гитаристу PRIEST]: "Я не уверен, что смогу исполнить "Victim Of Changes". Я никогда в жизни не убирал песни из нашего сет-листа. Я могу спеть "Breaking The Law" или 'Grinder' — есть много песен, в которых я могу обойтись без... Проблема в том, что в "Victim Of Changes" есть высокая нота, и если я не смогу это сделать, то будет очень неловко". Но тогда было действительно плохо. Так что эти два шоу до сих пор выделяются... Не то чтобы у меня не было дерьмовых шоу с тех пор — шоу, на которых я также терял голос, но именно про эти два концерта я думаю постоянно как о худших в карьере».













