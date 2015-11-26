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Tim 'Ripper' Owens

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17 сен 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS пояснил за свои слова про Фаучи

10 сен 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS критикует Фаучи

19 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Меня вдохновляет DIO»

5 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я пришёл в JUDAS PRIEST в худшее для металла время»

4 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я принял дозу и готов зажигать»

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

5 июл 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не пойду я в магазин лизать чей-то затылок!»

29 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о пандемии: «Многое изменилось»

18 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не против носить маску

13 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER совершил ошибку»

4 май 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST

8 ноя 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Да голосование в "Голосе" справедливее выборов США!»

30 июн 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет кавер-версию хита Эндрю Ллойд Уэббера

7 май 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Таких рок-звёзд, как раньше, сейчас нет»

17 мар 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS вновь критикует Зал Славы Рок-н-ролла за JUDAS PRIEST

10 фев 2020 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я себя считаю центристом, когда дело касается политики»

2 фев 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел кое-что сделать с Rob'ом, я всегда об этом мечтал»

24 янв 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS критикует Зал Славы Рок-н-ролла

8 янв 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS рад, что иранский военный командир Касем Сулеймани уничтожен

17 дек 2019 : 		 NICKO MCBRAIN и TIM 'RIPPER' OWENS исполняют IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST

6 ноя 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Оказаться в группе со своими идолами — это ...!»

23 окт 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не против тура с бывшими

9 июл 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Пожалуй, сейчас было бы куда лучше смотреть выступление голограммы KISS, чем их самих»

6 июн 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS назвал писателя Стивена Кинга «лузером»

29 май 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS устал от ненависти к голограмме Дио

22 май 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS: «Не думаю, что YNGWIE MALMSTEEN меня теперь любит»
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TIM 'RIPPER' OWENS пояснил за свои слова про Фаучи



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В рамках недавнего интервью TIM 'RIPPER' OWENS на слова интервьюера о том, что «очень странно слышать постоянно меняющиеся указания», сказал следующее:

«Это расстраивает. Но если вы скажете что-нибудь о том, что всё меняется каждый день, эти же люди скажут: "О, вы выступаете против науки, потому что говорите о том, что она меняется". А это не так, она просто меняется каждый день. То есть я понимаю, почему всё меняется каждый день: мы имеем дело с чем-то, о чём мы пока не знаем.

Моя девушка — парамедик, а мой хороший друг — врач. Я понимаю всё, что происходит. Но те самые люди, которые злятся на людей [за то, что они указывают на тот факт, что рекомендации постоянно меняются]... Если бы вы пошли к [автомеханику] и сдали машину в ремонт, и вам сказали: "Это будет стоить 95 долларов", а потом позвонили и сказали: "Это будет стоить 150", и тогда вы такой: "Ну ладно". Потом вы забираете машину, а они говорят: "Вы должны мне две тысячи долларов". И вы такой: "Чего?!" А они: "Ну, мы нашли кое-что в процессе работы, что повлияло на конечную цену, и теперь она составляет уже две тысячи". Отреагируют ли эти люди так: "Ладно, я понимаю. Вы механик, и всё меняется"? Ни фига, все будут злыми от таких перемен.

Я полагаю, всё дело в том, как нам об этом говорят. Нам говорят, что это будет работать, а потом это не работает. Но лучше бы сказали: "Это может сработать". Вот в чём проблема. Не было ничего такого, как "Вакцины могут сработать". Нет. Изначально, когда вам кололи вакцину, вас заверяли на сто процентов, что она всё исправит. Я думаю, проблема в том, как это было сформулировано.

Я понимаю, что всё меняется. Я сделал прививку и ношу маски, когда это необходимо, просто потому, что я хочу вернуться к работе, — я хочу гастролировать. В прошлом году я заразился COVID. У меня было больше последствий от мексиканской еды, чем от COVID, но я всё равно им заразился. Я верю, что он есть. Мне не доставляет дискомфорта ношение маски в супермаркете. Но всё меняется, и об этом нам постоянно говорят. Но это же безумие. Никто не знает, что происходит. Сейчас мы просто хотим добиться хоть какой-то нормализации. Потому что мы видим, что маски можно не носить, если ты бунтуешь, грабишь, протестуешь, ходишь на дни рождения, на игры НБА, НФЛ или на футбол в колледже. Конечно, я думаю, что футбольные матчи в колледже — это непорядок; но теперь внезапно они злятся на это. Мы не знаем, каковы правила: когда концерты можно, а когда — нет.

Послушайте, я, как я уже сказал, вакцинирован, и я называю себя суперраспространителем. Потому что мы, привитые, бегаем по городу, типа "Да, мы привиты", и распространяем дерьмо повсюду. Так что это что-то из серии: "Посмотрите, какой я красавец, я же король!" Я, наверное, убил больше людей на прошлой неделе, чем Чарльз Мэнсон.

Послушайте, я могу говорить всё это, потому что я вакцинирован, я ношу маску и верю в то, что COVID делает. Но я также не настолько глуп, чтобы не верить, что вакцинированные люди распространяют это дерьмо повсюду».

Далее Owens заметил, что «люди должны делать прививки»:

«Я полагаю, что особенно если вы в возрасте, если вы нездоровы или у вас есть серьёзные заболевания, вам следует сделать прививку. Я хочу, чтобы мир вернулся к нормальной жизни. Я хочу гастролировать. Я хочу иметь возможность пойти в магазин и найти что-то на полке. Я к тому, что полки пустые. Я хожу в свой продуктовый магазин, и там чертовски пусто, чувак.

Это забавно, потому что вы можете быть сторонником вакцины, верить в COVID, выступать за маску, но если вы скажете, что Фаучи изменил своё мнение, вам будут угрожать смертью. Таков сейчас мир. "О, вы против науки". Нет. Я понимаю, почему он меняет своё мнение, но этот ублюдок меняет его слишком часто. Я имею в виду, одна маска, две маски, три маски, восемь... Ну и что мы собираемся делать сейчас? Десять вакцин, чтобы всё получилось? Я понимаю почему — мы не знаем, с чем имеем дело. Через десять лет мы всё ещё будем узнавать, с чем имеем дело. Очень скоро у нас в заднице будет мигающая лампочка, чтобы сообщить, что мы прошли вакцинацию, и нам придётся [предоставлять] образцы крови, чтобы пойти купить Биг-Мак».

Однако он подчеркнул, что он не выступает против местных санкций:

«Я считаю, что сейчас мы делаем всё возможное, чтобы исправить ситуацию. Но я думаю, что все слишком запутались. Когда доктор с порога говорит людям, что маски не работают, а потом, месяц спустя, он говорит, что все должны носить маски... Вот в чём проблема.

Дело не в политике. И вот ещё что: если вам не нравится Фаучи, значит, вы республиканец. Если ты носишь маску и веришь в вакцины, значит, ты демократ. Я же всех запутал, потому что я ношу маску, делаю прививки, и мне не нравится Фаучи.

Опять же, как я уже говорил, я понимаю, почему он меняет своё мнение. Это наука. Мы этого не понимаем. И это нормально... Я понимаю. Это наука. Я понимаю, почему он что-то меняет. Но не говорите нам. Не надо выходить и говорить всем: "Маски не работают, вам не нужно носить маску". Будьте немного более правдивы — я думаю, в этом проблема. Вот почему все в замешательстве».

TIM





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