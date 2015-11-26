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TIM 'RIPPER' OWENS пояснил за свои слова про Фаучи



В рамках недавнего интервью TIM 'RIPPER' OWENS на слова интервьюера о том, что «очень странно слышать постоянно меняющиеся указания», сказал следующее:



«Это расстраивает. Но если вы скажете что-нибудь о том, что всё меняется каждый день, эти же люди скажут: "О, вы выступаете против науки, потому что говорите о том, что она меняется". А это не так, она просто меняется каждый день. То есть я понимаю, почему всё меняется каждый день: мы имеем дело с чем-то, о чём мы пока не знаем.



Моя девушка — парамедик, а мой хороший друг — врач. Я понимаю всё, что происходит. Но те самые люди, которые злятся на людей [за то, что они указывают на тот факт, что рекомендации постоянно меняются]... Если бы вы пошли к [автомеханику] и сдали машину в ремонт, и вам сказали: "Это будет стоить 95 долларов", а потом позвонили и сказали: "Это будет стоить 150", и тогда вы такой: "Ну ладно". Потом вы забираете машину, а они говорят: "Вы должны мне две тысячи долларов". И вы такой: "Чего?!" А они: "Ну, мы нашли кое-что в процессе работы, что повлияло на конечную цену, и теперь она составляет уже две тысячи". Отреагируют ли эти люди так: "Ладно, я понимаю. Вы механик, и всё меняется"? Ни фига, все будут злыми от таких перемен.



Я полагаю, всё дело в том, как нам об этом говорят. Нам говорят, что это будет работать, а потом это не работает. Но лучше бы сказали: "Это может сработать". Вот в чём проблема. Не было ничего такого, как "Вакцины могут сработать". Нет. Изначально, когда вам кололи вакцину, вас заверяли на сто процентов, что она всё исправит. Я думаю, проблема в том, как это было сформулировано.



Я понимаю, что всё меняется. Я сделал прививку и ношу маски, когда это необходимо, просто потому, что я хочу вернуться к работе, — я хочу гастролировать. В прошлом году я заразился COVID. У меня было больше последствий от мексиканской еды, чем от COVID, но я всё равно им заразился. Я верю, что он есть. Мне не доставляет дискомфорта ношение маски в супермаркете. Но всё меняется, и об этом нам постоянно говорят. Но это же безумие. Никто не знает, что происходит. Сейчас мы просто хотим добиться хоть какой-то нормализации. Потому что мы видим, что маски можно не носить, если ты бунтуешь, грабишь, протестуешь, ходишь на дни рождения, на игры НБА, НФЛ или на футбол в колледже. Конечно, я думаю, что футбольные матчи в колледже — это непорядок; но теперь внезапно они злятся на это. Мы не знаем, каковы правила: когда концерты можно, а когда — нет.



Послушайте, я, как я уже сказал, вакцинирован, и я называю себя суперраспространителем. Потому что мы, привитые, бегаем по городу, типа "Да, мы привиты", и распространяем дерьмо повсюду. Так что это что-то из серии: "Посмотрите, какой я красавец, я же король!" Я, наверное, убил больше людей на прошлой неделе, чем Чарльз Мэнсон.



Послушайте, я могу говорить всё это, потому что я вакцинирован, я ношу маску и верю в то, что COVID делает. Но я также не настолько глуп, чтобы не верить, что вакцинированные люди распространяют это дерьмо повсюду».



Далее Owens заметил, что «люди должны делать прививки»:



«Я полагаю, что особенно если вы в возрасте, если вы нездоровы или у вас есть серьёзные заболевания, вам следует сделать прививку. Я хочу, чтобы мир вернулся к нормальной жизни. Я хочу гастролировать. Я хочу иметь возможность пойти в магазин и найти что-то на полке. Я к тому, что полки пустые. Я хожу в свой продуктовый магазин, и там чертовски пусто, чувак.



Это забавно, потому что вы можете быть сторонником вакцины, верить в COVID, выступать за маску, но если вы скажете, что Фаучи изменил своё мнение, вам будут угрожать смертью. Таков сейчас мир. "О, вы против науки". Нет. Я понимаю, почему он меняет своё мнение, но этот ублюдок меняет его слишком часто. Я имею в виду, одна маска, две маски, три маски, восемь... Ну и что мы собираемся делать сейчас? Десять вакцин, чтобы всё получилось? Я понимаю почему — мы не знаем, с чем имеем дело. Через десять лет мы всё ещё будем узнавать, с чем имеем дело. Очень скоро у нас в заднице будет мигающая лампочка, чтобы сообщить, что мы прошли вакцинацию, и нам придётся [предоставлять] образцы крови, чтобы пойти купить Биг-Мак».



Однако он подчеркнул, что он не выступает против местных санкций:



«Я считаю, что сейчас мы делаем всё возможное, чтобы исправить ситуацию. Но я думаю, что все слишком запутались. Когда доктор с порога говорит людям, что маски не работают, а потом, месяц спустя, он говорит, что все должны носить маски... Вот в чём проблема.



Дело не в политике. И вот ещё что: если вам не нравится Фаучи, значит, вы республиканец. Если ты носишь маску и веришь в вакцины, значит, ты демократ. Я же всех запутал, потому что я ношу маску, делаю прививки, и мне не нравится Фаучи.



Опять же, как я уже говорил, я понимаю, почему он меняет своё мнение. Это наука. Мы этого не понимаем. И это нормально... Я понимаю. Это наука. Я понимаю, почему он что-то меняет. Но не говорите нам. Не надо выходить и говорить всем: "Маски не работают, вам не нужно носить маску". Будьте немного более правдивы — я думаю, в этом проблема. Вот почему все в замешательстве».







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