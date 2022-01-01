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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
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Tim 'Ripper' Owens

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10 сен 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Делай не делай вакцину, заболеть может каждый»

29 июл 2022 : 		 Новое видео от TIM 'RIPPER' OWENS

23 июл 2022 : 		 JAMEY JASTA продюсирует новый альбом TIM 'RIPPER' OWENS

12 июл 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет KK'S PRIEST

18 май 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Фаучи не говорит правду»

14 фев 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «И до дозы я болел, и после дозы я болел»

20 янв 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS рассказал о напряжённости между гитаристами JUDAS PRIEST

28 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Wendy Dio сказала мне: "Беги, дядя Тим"»

27 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER облажался»

23 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS напевает JUDAS PRIEST

9 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не могу я в одной группе»

8 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS берёт больше барона Силенда

3 ноя 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Металл в полном п!»

27 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Худшим концертом было выступление с ICED EARTH»

14 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS в новом видео PYRAMID

13 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER будет вечно расплачиваться за то, что сделал»

2 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я готов зажигать»

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

17 сен 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS пояснил за свои слова про Фаучи

10 сен 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS критикует Фаучи

19 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Меня вдохновляет DIO»

5 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я пришёл в JUDAS PRIEST в худшее для металла время»

4 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я принял дозу и готов зажигать»

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

5 июл 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не пойду я в магазин лизать чей-то затылок!»

29 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о пандемии: «Многое изменилось»
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Делай не делай вакцину, заболеть может каждый»



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TIM 'RIPPER' OWENS вновь коснулся темы подзабытого COVID-19:

«Вы сделали вакцину и сделали ревакцинацию, но вы всё равно можете заразиться COVID. И мне нужно сделать прививку, чтобы через пару недель поехать в Испанию. Но это не значит, что я не заражусь COVID, въезжая в страну. Будучи привитым, вы можете заразиться COVID так же легко — это факт — как и тот, кто не привит. То есть я, возможно, проживу дольше, чем мой 55-летний приятель, но... Но именно это меня и забавляет. Я называю себя суперраспространителем, потому что если я болею, я не собираюсь ходить и сдавать анализы каждый раз, когда я болею. Я сделал прививку, так что я должен быть здоров.

Послушайте, я не злюсь на непривитых людей. Я просто ненавижу, когда непривитые люди нападают на привитых людей, а привитые люди ведут себя так, будто проблема в непривитых людях. В этом нет проблемы — вы, ребята, все танцуете на вечеринках, как будто у вас всё в порядке, потому что вы привиты. Я к тому, что все могут распространять эту болезнь. Но мы должны жить с ней в настоящее время. Это отстой, всё это реально и серьёзно — вы всё ещё должны относиться к этому серьёзно, но вы должны жить».




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