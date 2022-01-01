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TIM 'RIPPER' OWENS: «Делай не делай вакцину, заболеть может каждый»



TIM 'RIPPER' OWENS вновь коснулся темы подзабытого COVID-19:



«Вы сделали вакцину и сделали ревакцинацию, но вы всё равно можете заразиться COVID. И мне нужно сделать прививку, чтобы через пару недель поехать в Испанию. Но это не значит, что я не заражусь COVID, въезжая в страну. Будучи привитым, вы можете заразиться COVID так же легко — это факт — как и тот, кто не привит. То есть я, возможно, проживу дольше, чем мой 55-летний приятель, но... Но именно это меня и забавляет. Я называю себя суперраспространителем, потому что если я болею, я не собираюсь ходить и сдавать анализы каждый раз, когда я болею. Я сделал прививку, так что я должен быть здоров.



Послушайте, я не злюсь на непривитых людей. Я просто ненавижу, когда непривитые люди нападают на привитых людей, а привитые люди ведут себя так, будто проблема в непривитых людях. В этом нет проблемы — вы, ребята, все танцуете на вечеринках, как будто у вас всё в порядке, потому что вы привиты. Я к тому, что все могут распространять эту болезнь. Но мы должны жить с ней в настоящее время. Это отстой, всё это реально и серьёзно — вы всё ещё должны относиться к этому серьёзно, но вы должны жить».







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