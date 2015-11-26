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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 128

*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 51
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*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
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Tim 'Ripper' Owens

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27 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER облажался»

23 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS напевает JUDAS PRIEST

9 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не могу я в одной группе»

8 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS берёт больше барона Силенда

3 ноя 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Металл в полном п!»

27 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Худшим концертом было выступление с ICED EARTH»

14 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS в новом видео PYRAMID

13 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER будет вечно расплачиваться за то, что сделал»

2 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я готов зажигать»

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

17 сен 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS пояснил за свои слова про Фаучи

10 сен 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS критикует Фаучи

19 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Меня вдохновляет DIO»

5 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я пришёл в JUDAS PRIEST в худшее для металла время»

4 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я принял дозу и готов зажигать»

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

5 июл 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не пойду я в магазин лизать чей-то затылок!»

29 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о пандемии: «Многое изменилось»

18 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не против носить маску

13 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER совершил ошибку»

4 май 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST

8 ноя 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Да голосование в "Голосе" справедливее выборов США!»

30 июн 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет кавер-версию хита Эндрю Ллойд Уэббера

7 май 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Таких рок-звёзд, как раньше, сейчас нет»

17 мар 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS вновь критикует Зал Славы Рок-н-ролла за JUDAS PRIEST

10 фев 2020 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я себя считаю центристом, когда дело касается политики»
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TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER облажался»



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TIM 'RIPPER' OWENS в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, удивило ли его участие JON'a SCHAFFER'a в бунте на капитолийском холме в январе:

«Я серьёзно забыл о связи [с ним]. Я ушёл не в лучших обстоятельствах. Мы не остались друзьями, когда я уходил. Я никогда не сжигаю мосты, но он меня уволил, он меня выгнал таким образом, что между нами не осталось хороших отношений.

Мы никогда не говорили о политике, когда я был в группе. Я знаю, что когда я был в ICED EARTH, я придерживался демократических взглядов, а он в то время был республиканцем. Но мы никогда не говорили о политике. Он никогда не говорил о политике — никогда не поднимал эту тему — никогда. Но я просто обратил внимание... Когда я ушёл, то заметил некоторые вещи, о которых говорили люди, и я понял, что у него что-то изменилось по сравнению с тем временем, когда я был в ICED EARTH. Но мы никогда не говорили об этом.

Я не знал, что происходит с ним, с его личной жизнью и его политическими заморочками, так как особо не следил за ним, потому что мы не крутились в одних и тех же кругах.

Послушайте, он облажался. По моему мнению, если ты облажался... Он будет расплачиваться за это долгое время. Но я уверен в Jon'е, я уверен, что многие люди до сих пор покупают его записи, так что он, вероятно, всё ещё исправно платит по счетам».

TIM





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Гепард


27 дек 2021, 13:22		Лишнее напоминание о том, почему скоморохов во все времена хоронили за церковной оградой. Переобуваются, предают бывших друзей, вертят жопой, облизывают режим - всё ради того, чтобы не поперли со сцены. А самые потешные одновременно с этим поют об отважном БУНТЕ ПРОТИВ СИСТЕМЫ. В некотором роде даже забавно.

xRReth


27 дек 2021, 14:02		Лишнее напоминание о том, зачем я всё ещё читаю новости про IE здесь. Секта свидетелей Шаффера жжот

Darkside.ru Member

Starbreaker


27 дек 2021, 14:10		Не, ну это уже белочка)
Наверное, начал на несколько дней раньше отмечать.

Orgik


27 дек 2021, 17:19		Так белочка явно у Риппера. Крыса есть крыса


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