сегодня



TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER облажался»



TIM 'RIPPER' OWENS в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, удивило ли его участие JON'a SCHAFFER'a в бунте на капитолийском холме в январе:



«Я серьёзно забыл о связи [с ним]. Я ушёл не в лучших обстоятельствах. Мы не остались друзьями, когда я уходил. Я никогда не сжигаю мосты, но он меня уволил, он меня выгнал таким образом, что между нами не осталось хороших отношений.



Мы никогда не говорили о политике, когда я был в группе. Я знаю, что когда я был в ICED EARTH, я придерживался демократических взглядов, а он в то время был республиканцем. Но мы никогда не говорили о политике. Он никогда не говорил о политике — никогда не поднимал эту тему — никогда. Но я просто обратил внимание... Когда я ушёл, то заметил некоторые вещи, о которых говорили люди, и я понял, что у него что-то изменилось по сравнению с тем временем, когда я был в ICED EARTH. Но мы никогда не говорили об этом.



Я не знал, что происходит с ним, с его личной жизнью и его политическими заморочками, так как особо не следил за ним, потому что мы не крутились в одних и тех же кругах.



Послушайте, он облажался. По моему мнению, если ты облажался... Он будет расплачиваться за это долгое время. Но я уверен в Jon'е, я уверен, что многие люди до сих пор покупают его записи, так что он, вероятно, всё ещё исправно платит по счетам».







</div>





+0 -3



( 4 ) просмотров: 1396

