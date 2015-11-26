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Tim 'Ripper' Owens

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19 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Меня вдохновляет DIO»

5 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я пришёл в JUDAS PRIEST в худшее для металла время»

4 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я принял дозу и готов зажигать»

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

5 июл 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не пойду я в магазин лизать чей-то затылок!»

29 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о пандемии: «Многое изменилось»

18 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не против носить маску

13 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER совершил ошибку»

4 май 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST

8 ноя 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Да голосование в "Голосе" справедливее выборов США!»

30 июн 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет кавер-версию хита Эндрю Ллойд Уэббера

7 май 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Таких рок-звёзд, как раньше, сейчас нет»

17 мар 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS вновь критикует Зал Славы Рок-н-ролла за JUDAS PRIEST

10 фев 2020 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я себя считаю центристом, когда дело касается политики»

2 фев 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел кое-что сделать с Rob'ом, я всегда об этом мечтал»

24 янв 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS критикует Зал Славы Рок-н-ролла

8 янв 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS рад, что иранский военный командир Касем Сулеймани уничтожен

17 дек 2019 : 		 NICKO MCBRAIN и TIM 'RIPPER' OWENS исполняют IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST

6 ноя 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Оказаться в группе со своими идолами — это ...!»

23 окт 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не против тура с бывшими

9 июл 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Пожалуй, сейчас было бы куда лучше смотреть выступление голограммы KISS, чем их самих»

6 июн 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS назвал писателя Стивена Кинга «лузером»

29 май 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS устал от ненависти к голограмме Дио

22 май 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS: «Не думаю, что YNGWIE MALMSTEEN меня теперь любит»

11 апр 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не могу ничего плохого сказать о JUDAS PRIEST»

5 апр 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS: «Очень лестно, что K.K. считает меня лучше Rob'a»
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Меня вдохновляет DIO»



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TIM 'RIPPER' OWENS в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, кто оказал на него влияние в вокальном плане:

«Вокально я пою всё что хочу. Мой голос многогранен. Я имею в виду, я могу петь как SEPULTURA, я могу петь как PANTERA, я могу петь как угодно, потому что я умею делать всё это. Но когда я буду петь, будет слышно сходство с JUDAS PRIEST, потому что я беру высокие ноты. Каждый раз, когда кто-то берёт высокую ноту, все подумают: "О, послушай. Он звучит как Rob Halford". Но я могу и совсем иначе. Но, наверное, большее влияние на меня в вокальном плане оказал Ронни [Джеймс Дио].

Меня вдохновляет Крис Корнелл, меня вдохновляет Jon Oliva [SAVATAGE], David Wayne из METAL CHURCH, Дэвид Боуи. Если люди послушают многое из моих новых тем, а я как раз пишу для группы под названием PYRAMID. Когда я пишу песни, вы можете услышать в них очень много Дэвида Боуи, потому что это очень тяжёлая прог-группа, так что внезапно у меня в этих песнях проявляется многое от Дэвида Боуи. Вдохновение приходит из всего — да из чего угодно!»

TIM





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

SnakeZ


19 авг 2021, 18:26		Поёшь как хочешь, да только вот на альбоме старой бабки опять будешь косить под Хэлфорда, вместо того, чтобы быть хоть немного индивидуальным.


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