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TIM 'RIPPER' OWENS: «Меня вдохновляет DIO»



TIM 'RIPPER' OWENS в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, кто оказал на него влияние в вокальном плане:



«Вокально я пою всё что хочу. Мой голос многогранен. Я имею в виду, я могу петь как SEPULTURA, я могу петь как PANTERA, я могу петь как угодно, потому что я умею делать всё это. Но когда я буду петь, будет слышно сходство с JUDAS PRIEST, потому что я беру высокие ноты. Каждый раз, когда кто-то берёт высокую ноту, все подумают: "О, послушай. Он звучит как Rob Halford". Но я могу и совсем иначе. Но, наверное, большее влияние на меня в вокальном плане оказал Ронни [Джеймс Дио].



Меня вдохновляет Крис Корнелл, меня вдохновляет Jon Oliva [SAVATAGE], David Wayne из METAL CHURCH, Дэвид Боуи. Если люди послушают многое из моих новых тем, а я как раз пишу для группы под названием PYRAMID. Когда я пишу песни, вы можете услышать в них очень много Дэвида Боуи, потому что это очень тяжёлая прог-группа, так что внезапно у меня в этих песнях проявляется многое от Дэвида Боуи. Вдохновение приходит из всего — да из чего угодно!»







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