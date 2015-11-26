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Tim 'Ripper' Owens

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29 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о пандемии: «Многое изменилось»

18 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не против носить маску

13 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER совершил ошибку»

4 май 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST

8 ноя 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Да голосование в "Голосе" справедливее выборов США!»

30 июн 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет кавер-версию хита Эндрю Ллойд Уэббера

7 май 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Таких рок-звёзд, как раньше, сейчас нет»

17 мар 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS вновь критикует Зал Славы Рок-н-ролла за JUDAS PRIEST

10 фев 2020 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я себя считаю центристом, когда дело касается политики»

2 фев 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел кое-что сделать с Rob'ом, я всегда об этом мечтал»

24 янв 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS критикует Зал Славы Рок-н-ролла

8 янв 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS рад, что иранский военный командир Касем Сулеймани уничтожен

17 дек 2019 : 		 NICKO MCBRAIN и TIM 'RIPPER' OWENS исполняют IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST

6 ноя 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Оказаться в группе со своими идолами — это ...!»

23 окт 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не против тура с бывшими

9 июл 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Пожалуй, сейчас было бы куда лучше смотреть выступление голограммы KISS, чем их самих»

6 июн 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS назвал писателя Стивена Кинга «лузером»

29 май 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS устал от ненависти к голограмме Дио

22 май 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS: «Не думаю, что YNGWIE MALMSTEEN меня теперь любит»

11 апр 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не могу ничего плохого сказать о JUDAS PRIEST»

5 апр 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS: «Очень лестно, что K.K. считает меня лучше Rob'a»

2 мар 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, металл практически не существовал»

28 фев 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS о перезаписи своих альбомов с JUDAS PRIEST: «Как уж получится — у меня есть много другого материала, который нужно записать в первую очередь»

15 окт 2018 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS хочет перезаписать свои альбомы JUDAS PRIEST

22 авг 2017 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы вернулся в JUDAS PRIEST!»

27 июн 2017 : 		 Новый ЕР бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и бывшего гитариста PHILIP H. ANSELMO доступен для прослушивания
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|||| 29 июн 2021

TIM 'RIPPER' OWENS — о пандемии: «Многое изменилось»



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Бывший вокалист JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens, который занимается продвижением предстоящего дебютного альбома группы KK'S PRIEST, рассказал Джейсону Солнье в новом интервью, что пандемия коронавируса сильно повлияла на его возможность зарабатывать на жизнь:

«Это многое изменило. Я музыкант — это всё, чем я зарабатываю на жизнь. Сейчас, в обычное время, если музыка приходит в упадок или что-то происходит, и ты не можешь этим заниматься, тебе, возможно, необходимо искать новую работу, занимаясь чем-то другим. Но такой работы тоже не было. Забавно, что ты зарабатываешь деньги на гастролях, а потом раз — и всё.

У меня был запланирован очень насыщенный год, и он начался с того, что я закончил запись вокала для альбома KK'S PRIEST и подумал: "Это будет потрясающее лето. Мы попадём на несколько фестивалей, выпустим эту пластинку и начнём гастролировать. А потом было невозможно закончить запись. Все думают, что мы её закончили, потому что вокальные партии были сделаны. Но это тяжело, когда нельзя всем собраться. Вы не можете делать всё через зелёные экраны. Если вы уже состоявшаяся группа и выпустили альбом, вы можете это сделать, потому что вы уже состоявшаяся группа. Но когда ты в совсем новой группе, ты просто не можешь выпустить что-либо. Так что это действительно всё изменило.

Я, к счастью, сидел в своей студии и сделал много студийной работы для множества разных музыкантов по всему миру. Приходится приспосабливаться и находить новые способы делать что-то. Так я записал новейшую пластинку THREE TREMORS. Я записал вокал для группы, над которой я всё ещё работаю, под названием PYRAMID. Я делал всевозможные вещи, и просто отдельные песни для музыкантов со всего мира. Так что мне повезло, что я смог это сделать. Но да, всё полностью изменилось. Но, по крайней мере, теперь уже начинает становиться лучше. Предписание о ношении масок только что отменили здесь, в Огайо, так что стало немного легче. Надеюсь, мы сможем отправиться в тур».

TIM





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