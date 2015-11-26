все новости группы
США
29 июн 2021 :
TIM 'RIPPER' OWENS — о пандемии: «Многое изменилось» 18 июн 2021 :
TIM 'RIPPER' OWENS не против носить маску 13 июн 2021 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER совершил ошибку» 4 май 2021 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST 8 ноя 2020 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Да голосование в "Голосе" справедливее выборов США!» 30 июн 2020 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет кавер-версию хита Эндрю Ллойд Уэббера 7 май 2020 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Таких рок-звёзд, как раньше, сейчас нет» 17 мар 2020 :
TIM 'RIPPER' OWENS вновь критикует Зал Славы Рок-н-ролла за JUDAS PRIEST 10 фев 2020 :
Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я себя считаю центристом, когда дело касается политики» 2 фев 2020 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел кое-что сделать с Rob'ом, я всегда об этом мечтал» 24 янв 2020 :
TIM 'RIPPER' OWENS критикует Зал Славы Рок-н-ролла 8 янв 2020 :
TIM 'RIPPER' OWENS рад, что иранский военный командир Касем Сулеймани уничтожен 17 дек 2019 :
NICKO MCBRAIN и TIM 'RIPPER' OWENS исполняют IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST 6 ноя 2019 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Оказаться в группе со своими идолами — это ...!» 23 окт 2019 :
TIM 'RIPPER' OWENS не против тура с бывшими 9 июл 2019 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Пожалуй, сейчас было бы куда лучше смотреть выступление голограммы KISS, чем их самих» 6 июн 2019 :
TIM 'RIPPER' OWENS назвал писателя Стивена Кинга «лузером» 29 май 2019 :
TIM "RIPPER" OWENS устал от ненависти к голограмме Дио 22 май 2019 :
TIM "RIPPER" OWENS: «Не думаю, что YNGWIE MALMSTEEN меня теперь любит» 11 апр 2019 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Не могу ничего плохого сказать о JUDAS PRIEST» 5 апр 2019 :
TIM "RIPPER" OWENS: «Очень лестно, что K.K. считает меня лучше Rob'a» 2 мар 2019 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, металл практически не существовал» 28 фев 2019 :
TIM "RIPPER" OWENS о перезаписи своих альбомов с JUDAS PRIEST: «Как уж получится — у меня есть много другого материала, который нужно записать в первую очередь» 15 окт 2018 :
TIM 'RIPPER' OWENS хочет перезаписать свои альбомы JUDAS PRIEST 22 авг 2017 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы вернулся в JUDAS PRIEST!» 27 июн 2017 :
Новый ЕР бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и бывшего гитариста PHILIP H. ANSELMO доступен для прослушивания
21 июн 2017 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я больше не хочу работать с GEOFF'ом TATE'ом» 17 июн 2017 :
Новая песня бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и бывшего гитариста PHILIP H. ANSELMO 16 июн 2017 :
TIM 'RIPPER' OWENS сотрудничает с CHRIS CAFFERY 25 май 2017 :
Бывший вокалист JUDAS PRIEST работает с бывшим гитаристом PHILIP H. ANSELMO 4 апр 2017 :
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS 7 окт 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет DIO 6 окт 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Может, Трамп и засранец, но он может быть тем засранцем, который нужен Америке» 24 авг 2016 :
TIM "RIPPER" OWENS закрывает свой бар 24 июн 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS'a не пустили в Великобританию 22 фев 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST 11 фев 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS не виноват в "брутализации" JUDAS PRIEST на альбоме "Jugulator" 3 фев 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS лишился пива 3 янв 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет рождественский хорал 4 дек 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет IRON MAIDEN, VAN HALEN 31 авг 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST, DIO 26 июл 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST, KING DIAMOND 19 июн 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел записать еще альбом с JUDAS PRIEST» 8 июн 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы никогда не ушел из JUDAS PRIEST» 22 мар 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS работает над музыкой к фильму 31 янв 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS не жалеет, что попал в JUDAS PRIEST 27 дек 2014 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил JUDAS PRIEST 12 дек 2014 :
TIM 'RIPPER' OWENS: "Мне понравился новый альбом JUDAS PRIEST!'" 6 дек 2014 :
TIM 'RIPPER' OWENS пока не может выпустить второй альбом BEYOND FEAR из финансовых соображений 17 окт 2014 :
TIM 'RIPPER' OWENS: "Если бы на 'Jugulator' пел ROB HALFORD, альбом бы признали шедевром" 25 янв 2014 :
TIM ' RIPPER' OWENS, MARK BOALS в металл-опере 'The Legend Of Valley Doom' 11 янв 2014 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил JUDAS PRIEST, BLACK SABBATH 15 дек 2013 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил JUDAS PRIEST, BLACK SABBATH 8 дек 2013 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил классику ALICE IN CHAINS 8 ноя 2013 :
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS 8 сен 2013 :
TIM 'RIPPER' OWENS: 'Я думаю, что LEMMY не умрёт никогда' 17 июл 2013 :
Профессиональное видео c выступления TIM 'RIPPER' OWENS 17 май 2013 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил классику DIO 28 фев 2013 :
TIM 'RIPPER' OWENS в Тунисе 3 дек 2012 :
TIM 'RIPPER' OWENS в Аргентине 6 ноя 2012 :
TIM 'RIPPER' OWENS "был шокирован", когда узнал о трибьют-группе DIO VIVIAN'a CAMPBELL'а 7 окт 2012 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил классику BLACK SABBATH, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST 25 сен 2012 :
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS 23 сен 2012 :
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS 29 май 2012 :
Видео с выступления TIM'a 'RIPPER' OWENS'a 30 ноя 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS в акустике 13 ноя 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS: "Я знал, что выступать на сцене с JUDAS PRIEST было мне суждено" 25 май 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил кавер-версию THE BEATLES 25 апр 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS получит ROCKSTONE MUSIC AWARDS 1 фев 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS опубликовал примерный сет-лист для сольного турне 25 янв 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS отметит десятилетие 'Live In London' JUDAS PRIEST 22 дек 2010 :
Tim "Ripper" Owens исполнил рождественскую классику 20 дек 2010 :
Tim "Ripper" Owens исполнил акустически варианты песен METALLICA, JUDAS PRIEST, DIO, RAINBOW 15 дек 2010 :
TIM 'RIPPER' OWENS выступил вместе с сыном и дочкой в Квебеке 14 сен 2010 :
В TIM'a 'RIPPER'a OWENS'a во время концерта в Норвегии кинули стакан с пивом 9 сен 2010 :
Туровый состав TIM 'RIPPER' OWENS 27 май 2010 :
Tim "Ripper" Owens о смерти Paul'a Gray'я 18 май 2010 :
TIM 'RIPPER' OWENS о смерти DIO 14 май 2010 :
TIM 'RIPPER' OWENS запишет выступление в Akron'е для выпуска на диске 15 сен 2009 :
Tim'а "Ripper" Owens'a укусил фанат 12 май 2009 :
Еще одна песня от TIM'а 'RIPPER'а OWENS'а 7 май 2009 :
Еще одна песня от TIM 'RIPPER' OWENS'a 27 апр 2009 :
Новая песня TIM'a 'RIPPER'a OWENS'a 1 апр 2009 :
TIM "RIPPER" OWENS объявил состав туровой группы 17 мар 2009 :
Обложка и трек-лист сольного альбома TIM'a 'RIPPER'a OWENS'a 20 фев 2009 :
Tim "Ripper" Owens в мае выпустит сольный альбом
29 июн 2021
— о пандемии: «Многое изменилось» TIM 'RIPPER' OWENS
Бывший вокалист JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens, который занимается продвижением предстоящего дебютного альбома группы KK'S PRIEST, рассказал Джейсону Солнье в новом интервью, что пандемия коронавируса сильно повлияла на его возможность зарабатывать на жизнь:
«Это многое изменило. Я музыкант — это всё, чем я зарабатываю на жизнь. Сейчас, в обычное время, если музыка приходит в упадок или что-то происходит, и ты не можешь этим заниматься, тебе, возможно, необходимо искать новую работу, занимаясь чем-то другим. Но такой работы тоже не было. Забавно, что ты зарабатываешь деньги на гастролях, а потом раз — и всё.
У меня был запланирован очень насыщенный год, и он начался с того, что я закончил запись вокала для альбома KK'S PRIEST и подумал: "Это будет потрясающее лето. Мы попадём на несколько фестивалей, выпустим эту пластинку и начнём гастролировать. А потом было невозможно закончить запись. Все думают, что мы её закончили, потому что вокальные партии были сделаны. Но это тяжело, когда нельзя всем собраться. Вы не можете делать всё через зелёные экраны. Если вы уже состоявшаяся группа и выпустили альбом, вы можете это сделать, потому что вы уже состоявшаяся группа. Но когда ты в совсем новой группе, ты просто не можешь выпустить что-либо. Так что это действительно всё изменило.
Я, к счастью, сидел в своей студии и сделал много студийной работы для множества разных музыкантов по всему миру. Приходится приспосабливаться и находить новые способы делать что-то. Так я записал новейшую пластинку THREE TREMORS. Я записал вокал для группы, над которой я всё ещё работаю, под названием PYRAMID. Я делал всевозможные вещи, и просто отдельные песни для музыкантов со всего мира. Так что мне повезло, что я смог это сделать. Но да, всё полностью изменилось. Но, по крайней мере, теперь уже начинает становиться лучше. Предписание о ношении масок только что отменили здесь, в Огайо, так что стало немного легче. Надеюсь, мы сможем отправиться в тур». VIDEO
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