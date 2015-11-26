29 июн 2021



TIM 'RIPPER' OWENS — о пандемии: «Многое изменилось»



Бывший вокалист JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens, который занимается продвижением предстоящего дебютного альбома группы KK'S PRIEST, рассказал Джейсону Солнье в новом интервью, что пандемия коронавируса сильно повлияла на его возможность зарабатывать на жизнь:



«Это многое изменило. Я музыкант — это всё, чем я зарабатываю на жизнь. Сейчас, в обычное время, если музыка приходит в упадок или что-то происходит, и ты не можешь этим заниматься, тебе, возможно, необходимо искать новую работу, занимаясь чем-то другим. Но такой работы тоже не было. Забавно, что ты зарабатываешь деньги на гастролях, а потом раз — и всё.



У меня был запланирован очень насыщенный год, и он начался с того, что я закончил запись вокала для альбома KK'S PRIEST и подумал: "Это будет потрясающее лето. Мы попадём на несколько фестивалей, выпустим эту пластинку и начнём гастролировать. А потом было невозможно закончить запись. Все думают, что мы её закончили, потому что вокальные партии были сделаны. Но это тяжело, когда нельзя всем собраться. Вы не можете делать всё через зелёные экраны. Если вы уже состоявшаяся группа и выпустили альбом, вы можете это сделать, потому что вы уже состоявшаяся группа. Но когда ты в совсем новой группе, ты просто не можешь выпустить что-либо. Так что это действительно всё изменило.



Я, к счастью, сидел в своей студии и сделал много студийной работы для множества разных музыкантов по всему миру. Приходится приспосабливаться и находить новые способы делать что-то. Так я записал новейшую пластинку THREE TREMORS. Я записал вокал для группы, над которой я всё ещё работаю, под названием PYRAMID. Я делал всевозможные вещи, и просто отдельные песни для музыкантов со всего мира. Так что мне повезло, что я смог это сделать. Но да, всё полностью изменилось. Но, по крайней мере, теперь уже начинает становиться лучше. Предписание о ношении масок только что отменили здесь, в Огайо, так что стало немного легче. Надеюсь, мы сможем отправиться в тур».







</div>





+2 -1



просмотров: 331

