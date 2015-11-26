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Tim 'Ripper' Owens

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2 мар 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, металл практически не существовал»

28 фев 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS о перезаписи своих альбомов с JUDAS PRIEST: «Как уж получится — у меня есть много другого материала, который нужно записать в первую очередь»

15 окт 2018 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS хочет перезаписать свои альбомы JUDAS PRIEST

22 авг 2017 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы вернулся в JUDAS PRIEST!»

27 июн 2017 : 		 Новый ЕР бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и бывшего гитариста PHILIP H. ANSELMO доступен для прослушивания

21 июн 2017 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я больше не хочу работать с GEOFF'ом TATE'ом»

17 июн 2017 : 		 Новая песня бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и бывшего гитариста PHILIP H. ANSELMO

16 июн 2017 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS сотрудничает с CHRIS CAFFERY

25 май 2017 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST работает с бывшим гитаристом PHILIP H. ANSELMO

4 апр 2017 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

7 окт 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет DIO

6 окт 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Может, Трамп и засранец, но он может быть тем засранцем, который нужен Америке»

24 авг 2016 : 		 TIM "RIPPER" OWENS закрывает свой бар

24 июн 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS'a не пустили в Великобританию

22 фев 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST

11 фев 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не виноват в "брутализации" JUDAS PRIEST на альбоме "Jugulator"

3 фев 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS лишился пива

3 янв 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет рождественский хорал

4 дек 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет IRON MAIDEN, VAN HALEN

31 авг 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST, DIO

26 июл 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST, KING DIAMOND

19 июн 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел записать еще альбом с JUDAS PRIEST»

8 июн 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы никогда не ушел из JUDAS PRIEST»

22 мар 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS работает над музыкой к фильму

31 янв 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не жалеет, что попал в JUDAS PRIEST

27 дек 2014 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполнил JUDAS PRIEST
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, металл практически не существовал»



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Tim "Ripper" Owens заявил, что на альбомах, записанных им с Judas Priest, можно услышать самый разнообразный вокал за всю его карьеру.

Певец из Огайо создал два студийных альбома вместе с легендами британского тяжёлого металла — "Jugulator" (1997) и "Demolition" (2001) — перед тем, как группа воссоединилась с Rob'ом Halford'ом.

В ходе нового интервью для "The Metal Comnand" Owens предался воспоминаниям о музыке, которую он записывал с Judas Priest.

«Со временем "Demolition" стал моей любимой работой с ними, потому что на нём несколько самых моих любимых песен вообще. Но "Jugulator" — это удивительная пластинка. И что мне в ней нравится... Её было трудно записывать, потому что они были словно дети в кондитерской лавке. Glenn [Tipton, гитара] постоянно спрашивал: "А это ты можешь? Можешь сделать такой звук? А получится так спеть?" Там был полная гамма: от утробного дэт-металл-рычания, где я пел на полутонах, до высоких нот. Это забавно, потому что люди не замечают, но на этом альбоме я использовал, пожалуй, самый свой широкий вокальный диапазон. В Iced Earth тоже был широкий диапазон, но вот чего не было даже там, и вообще на альбомах до, пожалуй, "Beyond Fear", это жёсткого вокала в стиле Pantera и дэт-металла. Glenn'у это прям очень нравилось. Он не переставая давил на меня: "Пой вот так". Потому что он знал, что я так могу. У меня был другой тип диапазона, и я мог петь разными голосами.

Это были замечательное время и замечательные альбомы. Одной из моих самых любимых песен всех времён была "Blood Stained". А затем такими песнями стали "Hell Is Home" и "One On One". В "One On One" снова те дэт-металлические полутона. Студийная версия песни просто фантастическая: когда я её в очередной раз слушаю, в ней есть что-то... Я всегда говорил: "Это должна быть песня, под которую боксёр или рестлер выходит на ринг"».

Tim также защитил "Jugulator" и "Demolition" от обвинений в слабом коммерческом успехе. Уход с большого лейбла и общие изменения на металлической сцене повлияли на то, что Judas Priest стали выступать на небольших площадках с урезанным сценическим оформлением.

«Другой вокалист. Другое время. Прежде всего, хэви-металл практически прекратил своё существование в те дни. Ни одна команда, будь это хоть AC/DC — да неважно кто — никто не выступал на аренах. Это было плохо. То время было очень плохим для металла. Но для меня те записи были потрясающими».

В интервью StrikeCanal от 2016 года Owens возразил на обвинения некоторых фанатов Judas Priest в свой адрес касательно того, что с его подачи звучание группы приняло более брутальное и модерновое направление на альбоме "Jugulator".

«Каждая запись Judas Priest имеет различное звучание. Я имею в виду, что "Nostradamus" звучит непохоже ни на что, что делали Judas Priest до этого. "Turbo" звучал совершенно не как Judas Priest. Знаете ли, Judas Priest меняются. Они записали "Painkiller", и "Jugulator" стал следующим шагом. Он вроде как продолжил взятый курс.

Нужно помнить, что Judas Priest всегда отчасти следовали веяниям времени. Glenn начал играть арпеджио. В то время Pantera была очень значительной командой, и в туре "Painkiller" группа выступала вместе с Pantera, и их музыка раскрылась для Judas Priest в полной мере. "Painkiller" стал тяжёлым альбомом, а дальше пошло уже естественное развитие. Отличие, пожалуй, в том, что у меня было несколько новых акцентов, которые я добавил в вокальные партии, которые они могли использовать, — более глубокие дэтовые полутона для подпевок и некоторые другие фишки, которые они могли попробовать. Но это в любом случае были Judas Priest».



TIM






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