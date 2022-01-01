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*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 24
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
*CARLOS SANTANA упал на сцене 10
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Tim 'Ripper' Owens

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12 июл 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет KK'S PRIEST

18 май 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Фаучи не говорит правду»

14 фев 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «И до дозы я болел, и после дозы я болел»

20 янв 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS рассказал о напряжённости между гитаристами JUDAS PRIEST

28 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Wendy Dio сказала мне: "Беги, дядя Тим"»

27 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER облажался»

23 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS напевает JUDAS PRIEST

9 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не могу я в одной группе»

8 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS берёт больше барона Силенда

3 ноя 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Металл в полном п!»

27 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Худшим концертом было выступление с ICED EARTH»

14 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS в новом видео PYRAMID

13 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER будет вечно расплачиваться за то, что сделал»

2 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я готов зажигать»

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

17 сен 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS пояснил за свои слова про Фаучи

10 сен 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS критикует Фаучи

19 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Меня вдохновляет DIO»

5 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я пришёл в JUDAS PRIEST в худшее для металла время»

4 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я принял дозу и готов зажигать»

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

5 июл 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не пойду я в магазин лизать чей-то затылок!»

29 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о пандемии: «Многое изменилось»

18 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не против носить маску

13 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER совершил ошибку»

4 май 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST
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|||| сегодня

TIM 'RIPPER' OWENS исполняет KK'S PRIEST



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TIM 'RIPPER' OWENS в рамках выступления второго июля в Бразилии исполнил композицию KK'S PRIEST "Hellfire Thunderbolt".




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