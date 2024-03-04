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TIM 'RIPPER' OWENS: «Не было никого лучше Ронни Джеймса Дио»



Во время сессии вопросов и ответов на борту круиза Monsters Of Rock в этом году бывший фронтмен JUDAS PRIEST и нынешний вокалист KK'S PRIEST Tim "Ripper" Owens ответил на вопрос о том, как он заботится о своём голосе:



«Мне повезло, потому что голос — странная штука. Помню, Ken [бывший участник JUDAS PRIEST и нынешний гитарист KK'S PRIEST Kenneth "K.K." Downing] кое-что об этом сказал. Я потерял голос на втором концерте европейского тура JUDAS PRIEST. Я плавал, ходил в парилку и в результате полностью потерял голос. И он сказал: "Tim, чтобы гитаристы не смогли играть, им для этого нужно засунуть пальцы под дверь машины. А ты можешь просто проснуться и потерять голос". И около пяти лет назад он у меня пропал. Но я всегда заботился о голосе. Я хожу в спортзал, тренируюсь, но особо не разговариваю. Я скрываюсь ото всех, когда нахожусь в туре. Но это удача. Всегда существует вероятность просто потерять голос. Но сейчас я пою лучше. Мои высокие ноты сейчас лучше, чем когда-либо. Я просыпаюсь и надеюсь, что смогу спеть. Вот, собственно, и всё».



На вопрос о том, как он готовится к выступлению, Tim ответил:



«Я не люблю говорить перед выступлением. Это было свойственно Ронни Джеймсу Дио... Не было никого лучше Ронни. Он не только разговаривал перед выходом на сцену, можно было идти с ним к сцене, пока он с тобой разговаривал. А по дороге на сцену он пил "Гиннес". Я не пью перед концертами KK'S PRIEST. Я не люблю разговаривать с людьми. Но я не разогреваюсь.



Я ничего не делаю. Я просто кричу. Это моя разминка. Одна из них. И это только для того, чтобы сказать: "Надеюсь, я смогу спеть". А потом всё. Если честно, я могу даже не делать этого. Но я в некотором смысле так прочищаю горло. Первая песня [KK'S PRIEST] — это моя разминка. Это "Hellfire Thunderbolt", довольно сложная песня для начала».



Возвращаясь к подходу Дио к подготовке к концертам, Tim сказал:



«Я люблю Ронни. С ним связаны замечательные истории. Вы когда-нибудь слышали историю о Дэвиде Дреймане из DISTURBED? Дэвид спросил Ронни однажды... Он говорил очень серьёзно: "Ронни, что ты делаешь для разогрева?" И Ронни ответил: "Дэвид, если тебе нужно разогреваться, значит, у тебя нет голоса". Но все певцы разные. Я считаю, что разминка — это круто. А для меня это просто утомительно. Но Ронни был великолепен, потому что он не разминался. Не было никого лучше Ронни Джеймса Дио».







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