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Tim 'Ripper' Owens

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2 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я готов зажигать»

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

17 сен 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS пояснил за свои слова про Фаучи

10 сен 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS критикует Фаучи

19 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Меня вдохновляет DIO»

5 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я пришёл в JUDAS PRIEST в худшее для металла время»

4 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я принял дозу и готов зажигать»

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

5 июл 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не пойду я в магазин лизать чей-то затылок!»

29 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о пандемии: «Многое изменилось»

18 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не против носить маску

13 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER совершил ошибку»

4 май 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST

8 ноя 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Да голосование в "Голосе" справедливее выборов США!»

30 июн 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет кавер-версию хита Эндрю Ллойд Уэббера

7 май 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Таких рок-звёзд, как раньше, сейчас нет»

17 мар 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS вновь критикует Зал Славы Рок-н-ролла за JUDAS PRIEST

10 фев 2020 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я себя считаю центристом, когда дело касается политики»

2 фев 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел кое-что сделать с Rob'ом, я всегда об этом мечтал»

24 янв 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS критикует Зал Славы Рок-н-ролла

8 янв 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS рад, что иранский военный командир Касем Сулеймани уничтожен

17 дек 2019 : 		 NICKO MCBRAIN и TIM 'RIPPER' OWENS исполняют IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST

6 ноя 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Оказаться в группе со своими идолами — это ...!»

23 окт 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не против тура с бывшими

9 июл 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Пожалуй, сейчас было бы куда лучше смотреть выступление голограммы KISS, чем их самих»

6 июн 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS назвал писателя Стивена Кинга «лузером»
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|||| 2 окт 2021

TIM 'RIPPER' OWENS: «Я готов зажигать»



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TIM 'RIPPER' OWENS в рамках недавнего интервью поговорил о перспективах туров в настоящий момент:

«Сначала люди были полны энтузиазма и выходили на улицы. Но на мой взгляд сейчас всё немного иначе. Просто потому, что им всё равно каждый день говорят что-то новое, веришь ты в это или нет. Я сделал прививку — все знают, что я сделал прививку — и я был за то, чтобы носить маски. Но чтобы вернуться на работу, я должен найти способ сделать этот шаг.

Я думаю, одна из проблем сейчас заключается в том, что сейчас очень много шоу, — я имею в виду, что происходит так много чёртовых шоу, что людям приходится выбирать, на что они пойдут.

Если вы, как и я, привиты, но вас беспокоят люди, которые не привиты, то вам всё равно не стоит выходить на улицу — вам лучше остаться дома. Потому что я знаю, наверное, семь привитых людей, которые заразились, и двое из них попали в больницу.

Я ощущаю себя в полной безопасности: у меня есть прививка, и я готов зажигать, вот и всё.

Я думаю, что люди не так часто выходят на улицу, но если они стараются быть осторожными — вот что я всегда говорю: просто старайтесь быть осторожными. Вы можете жить своей жизнью; просто будьте осторожны и делайте это. Это как если вы идёте на шоу и выпиваете, вызовите Uber и не садитесь за руль автомобиля. Это примерно то же самое.

Я полагаю, что люди волнуются. Некоторые люди всё ещё не хотят выходить на улицу. И с ними нельзя не согласиться — если они не хотят выходить, значит, они не хотят выходить. Это страшный мир. Но я думаю, что главное относительно концертов то, что их уже и сейчас проходит изрядное количество, реально очень много».

Vaccinated Ex-JUDAS PRIEST Singer TIM





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