TIM 'RIPPER' OWENS: «Я готов зажигать»

все новости группы
США
29 май 2019 :
TIM "RIPPER" OWENS устал от ненависти к голограмме Дио 22 май 2019 :
TIM "RIPPER" OWENS: «Не думаю, что YNGWIE MALMSTEEN меня теперь любит» 11 апр 2019 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Не могу ничего плохого сказать о JUDAS PRIEST» 5 апр 2019 :
TIM "RIPPER" OWENS: «Очень лестно, что K.K. считает меня лучше Rob'a» 2 мар 2019 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, металл практически не существовал» 28 фев 2019 :
TIM "RIPPER" OWENS о перезаписи своих альбомов с JUDAS PRIEST: «Как уж получится — у меня есть много другого материала, который нужно записать в первую очередь» 15 окт 2018 :
TIM 'RIPPER' OWENS хочет перезаписать свои альбомы JUDAS PRIEST 22 авг 2017 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы вернулся в JUDAS PRIEST!» 27 июн 2017 :
Новый ЕР бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и бывшего гитариста PHILIP H. ANSELMO доступен для прослушивания 21 июн 2017 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я больше не хочу работать с GEOFF'ом TATE'ом» 17 июн 2017 :
Новая песня бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и бывшего гитариста PHILIP H. ANSELMO 16 июн 2017 :
TIM 'RIPPER' OWENS сотрудничает с CHRIS CAFFERY 25 май 2017 :
Бывший вокалист JUDAS PRIEST работает с бывшим гитаристом PHILIP H. ANSELMO 4 апр 2017 :
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS 7 окт 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет DIO 6 окт 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Может, Трамп и засранец, но он может быть тем засранцем, который нужен Америке» 24 авг 2016 :
TIM "RIPPER" OWENS закрывает свой бар 24 июн 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS'a не пустили в Великобританию 22 фев 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST 11 фев 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS не виноват в "брутализации" JUDAS PRIEST на альбоме "Jugulator" 3 фев 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS лишился пива 3 янв 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет рождественский хорал 4 дек 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет IRON MAIDEN, VAN HALEN 31 авг 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST, DIO 26 июл 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST, KING DIAMOND 19 июн 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел записать еще альбом с JUDAS PRIEST» 8 июн 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы никогда не ушел из JUDAS PRIEST» 22 мар 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS работает над музыкой к фильму 31 янв 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS не жалеет, что попал в JUDAS PRIEST 27 дек 2014 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил JUDAS PRIEST 12 дек 2014 :
TIM 'RIPPER' OWENS: "Мне понравился новый альбом JUDAS PRIEST!'" 6 дек 2014 :
TIM 'RIPPER' OWENS пока не может выпустить второй альбом BEYOND FEAR из финансовых соображений 17 окт 2014 :
TIM 'RIPPER' OWENS: "Если бы на 'Jugulator' пел ROB HALFORD, альбом бы признали шедевром" 25 янв 2014 :
TIM ' RIPPER' OWENS, MARK BOALS в металл-опере 'The Legend Of Valley Doom' 11 янв 2014 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил JUDAS PRIEST, BLACK SABBATH 15 дек 2013 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил JUDAS PRIEST, BLACK SABBATH 8 дек 2013 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил классику ALICE IN CHAINS 8 ноя 2013 :
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS 8 сен 2013 :
TIM 'RIPPER' OWENS: 'Я думаю, что LEMMY не умрёт никогда' 17 июл 2013 :
Профессиональное видео c выступления TIM 'RIPPER' OWENS 17 май 2013 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил классику DIO 28 фев 2013 :
TIM 'RIPPER' OWENS в Тунисе 3 дек 2012 :
TIM 'RIPPER' OWENS в Аргентине 6 ноя 2012 :
TIM 'RIPPER' OWENS "был шокирован", когда узнал о трибьют-группе DIO VIVIAN'a CAMPBELL'а 7 окт 2012 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил классику BLACK SABBATH, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST 25 сен 2012 :
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS 23 сен 2012 :
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS 29 май 2012 :
Видео с выступления TIM'a 'RIPPER' OWENS'a 30 ноя 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS в акустике 13 ноя 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS: "Я знал, что выступать на сцене с JUDAS PRIEST было мне суждено" 25 май 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил кавер-версию THE BEATLES 25 апр 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS получит ROCKSTONE MUSIC AWARDS 1 фев 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS опубликовал примерный сет-лист для сольного турне 25 янв 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS отметит десятилетие 'Live In London' JUDAS PRIEST 22 дек 2010 :
Tim "Ripper" Owens исполнил рождественскую классику 20 дек 2010 :
Tim "Ripper" Owens исполнил акустически варианты песен METALLICA, JUDAS PRIEST, DIO, RAINBOW 15 дек 2010 :
TIM 'RIPPER' OWENS выступил вместе с сыном и дочкой в Квебеке 14 сен 2010 :
В TIM'a 'RIPPER'a OWENS'a во время концерта в Норвегии кинули стакан с пивом 9 сен 2010 :
Туровый состав TIM 'RIPPER' OWENS 27 май 2010 :
Tim "Ripper" Owens о смерти Paul'a Gray'я 18 май 2010 :
TIM 'RIPPER' OWENS о смерти DIO 14 май 2010 :
TIM 'RIPPER' OWENS запишет выступление в Akron'е для выпуска на диске 15 сен 2009 :
Tim'а "Ripper" Owens'a укусил фанат 12 май 2009 :
Еще одна песня от TIM'а 'RIPPER'а OWENS'а 7 май 2009 :
Еще одна песня от TIM 'RIPPER' OWENS'a 27 апр 2009 :
Новая песня TIM'a 'RIPPER'a OWENS'a 1 апр 2009 :
TIM "RIPPER" OWENS объявил состав туровой группы 17 мар 2009 :
Обложка и трек-лист сольного альбома TIM'a 'RIPPER'a OWENS'a 20 фев 2009 :
Tim "Ripper" Owens в мае выпустит сольный альбом
2 окт 2021
: «Я готов зажигать» TIM 'RIPPER' OWENS
TIM 'RIPPER' OWENS в рамках недавнего интервью поговорил о перспективах туров в настоящий момент:
«Сначала люди были полны энтузиазма и выходили на улицы. Но на мой взгляд сейчас всё немного иначе. Просто потому, что им всё равно каждый день говорят что-то новое, веришь ты в это или нет. Я сделал прививку — все знают, что я сделал прививку — и я был за то, чтобы носить маски. Но чтобы вернуться на работу, я должен найти способ сделать этот шаг.
Я думаю, одна из проблем сейчас заключается в том, что сейчас очень много шоу, — я имею в виду, что происходит так много чёртовых шоу, что людям приходится выбирать, на что они пойдут.
Если вы, как и я, привиты, но вас беспокоят люди, которые не привиты, то вам всё равно не стоит выходить на улицу — вам лучше остаться дома. Потому что я знаю, наверное, семь привитых людей, которые заразились, и двое из них попали в больницу.
Я ощущаю себя в полной безопасности: у меня есть прививка, и я готов зажигать, вот и всё.
Я думаю, что люди не так часто выходят на улицу, но если они стараются быть осторожными — вот что я всегда говорю: просто старайтесь быть осторожными. Вы можете жить своей жизнью; просто будьте осторожны и делайте это. Это как если вы идёте на шоу и выпиваете, вызовите Uber и не садитесь за руль автомобиля. Это примерно то же самое.
Я полагаю, что люди волнуются. Некоторые люди всё ещё не хотят выходить на улицу. И с ними нельзя не согласиться — если они не хотят выходить, значит, они не хотят выходить. Это страшный мир. Но я думаю, что главное относительно концертов то, что их уже и сейчас проходит изрядное количество, реально очень много». VIDEO
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