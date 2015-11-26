2 окт 2021



TIM 'RIPPER' OWENS : «Я готов зажигать»



TIM 'RIPPER' OWENS в рамках недавнего интервью поговорил о перспективах туров в настоящий момент:



«Сначала люди были полны энтузиазма и выходили на улицы. Но на мой взгляд сейчас всё немного иначе. Просто потому, что им всё равно каждый день говорят что-то новое, веришь ты в это или нет. Я сделал прививку — все знают, что я сделал прививку — и я был за то, чтобы носить маски. Но чтобы вернуться на работу, я должен найти способ сделать этот шаг.



Я думаю, одна из проблем сейчас заключается в том, что сейчас очень много шоу, — я имею в виду, что происходит так много чёртовых шоу, что людям приходится выбирать, на что они пойдут.



Если вы, как и я, привиты, но вас беспокоят люди, которые не привиты, то вам всё равно не стоит выходить на улицу — вам лучше остаться дома. Потому что я знаю, наверное, семь привитых людей, которые заразились, и двое из них попали в больницу.



Я ощущаю себя в полной безопасности: у меня есть прививка, и я готов зажигать, вот и всё.



Я думаю, что люди не так часто выходят на улицу, но если они стараются быть осторожными — вот что я всегда говорю: просто старайтесь быть осторожными. Вы можете жить своей жизнью; просто будьте осторожны и делайте это. Это как если вы идёте на шоу и выпиваете, вызовите Uber и не садитесь за руль автомобиля. Это примерно то же самое.



Я полагаю, что люди волнуются. Некоторые люди всё ещё не хотят выходить на улицу. И с ними нельзя не согласиться — если они не хотят выходить, значит, они не хотят выходить. Это страшный мир. Но я думаю, что главное относительно концертов то, что их уже и сейчас проходит изрядное количество, реально очень много».







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