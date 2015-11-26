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Tim 'Ripper' Owens

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5 июл 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не пойду я в магазин лизать чей-то затылок!»

29 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о пандемии: «Многое изменилось»

18 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не против носить маску

13 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER совершил ошибку»

4 май 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST

8 ноя 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Да голосование в "Голосе" справедливее выборов США!»

30 июн 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет кавер-версию хита Эндрю Ллойд Уэббера

7 май 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Таких рок-звёзд, как раньше, сейчас нет»

17 мар 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS вновь критикует Зал Славы Рок-н-ролла за JUDAS PRIEST

10 фев 2020 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я себя считаю центристом, когда дело касается политики»

2 фев 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел кое-что сделать с Rob'ом, я всегда об этом мечтал»

24 янв 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS критикует Зал Славы Рок-н-ролла

8 янв 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS рад, что иранский военный командир Касем Сулеймани уничтожен

17 дек 2019 : 		 NICKO MCBRAIN и TIM 'RIPPER' OWENS исполняют IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST

6 ноя 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Оказаться в группе со своими идолами — это ...!»

23 окт 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не против тура с бывшими

9 июл 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Пожалуй, сейчас было бы куда лучше смотреть выступление голограммы KISS, чем их самих»

6 июн 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS назвал писателя Стивена Кинга «лузером»

29 май 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS устал от ненависти к голограмме Дио

22 май 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS: «Не думаю, что YNGWIE MALMSTEEN меня теперь любит»

11 апр 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не могу ничего плохого сказать о JUDAS PRIEST»

5 апр 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS: «Очень лестно, что K.K. считает меня лучше Rob'a»

2 мар 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, металл практически не существовал»

28 фев 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS о перезаписи своих альбомов с JUDAS PRIEST: «Как уж получится — у меня есть много другого материала, который нужно записать в первую очередь»

15 окт 2018 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS хочет перезаписать свои альбомы JUDAS PRIEST

22 авг 2017 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы вернулся в JUDAS PRIEST!»
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Не пойду я в магазин лизать чей-то затылок!»



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TIM 'RIPPER' OWENS рассказал о том, как он адаптировался к строгим правилам и нормам, связанным с COVID, во время кризиса, вызванного коронавирусом:

«Послушайте, всё так, как есть, что бы вы об этом ни думали. Моя девушка ездила в Нью-Йорк на два месяца [в качестве парамедика] и работала, когда COVID только начался, и она никогда не видела ничего подобного. Так что она испытала это на собственном опыте. Но знаете, в чём дело? Я считаю так: давайте просто пройдём через это; давайте сделаем всё, что нужно, чтобы пройти через случившееся.

Я не "снежинка", которая... Я не хочу носить маски, и неважно, работают они или нет, я уже болел COVID. Но я не нытик, который будет скулить по поводу ношения маски. Это было не так уж сложно. Я не был кровельщиком, я не копал канаву в маске. На самом деле я носил маску всё время, пока был в спортзале — на орбитреке и беговой дорожке я был в маске. Хотя бы потому что в маске мне не приходится разговаривать с придурками, потому что они меня не узнают, и от этого ещё лучше».

Owens, который часто «лайкает» твиты, усиливающие тезисы республиканцев и унижающие демократов, не сообщил, когда именно он заразился COVID-19, но сказал, что сделал всё возможное, чтобы защитить других от возможной инфекции:

«Я просто придерживался принципа: я сделаю всё, что нужно, чтобы мы снова были вместе. Верю ли я в это, считаю ли я это правильным, считаю ли я это неправильным, политически — левые, правые, средние, о чем бы мы, чёрт возьми, ни говорили, давайте просто сделаем всё, что нужно сделать, чтобы вернуть всё на круги своя. И знаете что? Все просто руководствовались здравым смыслом. В те времена я считал, что если ты болен, оставайся дома. Если вы не хотите надевать маску [или] если вы масочник и вас беспокоят люди без масок, то оставайтесь дома.

Я скучаю по спорту. Я большой любитель спорта и музыки, поэтому моя позиция такова: что бы мы ни делали, чтобы вернуть нас в правильное русло, давайте сделаем это... Даже сейчас, когда цифры растут... Они будут расти временами, а потом появится новый штамм. Такова жизнь».

Кроме этого, Ripper с оптимизмом смотрит на ситуацию с пандемией и на возвращение живой музыки в ближайшем будущем.

«Послушайте, мы столкнулись с чем-то, чего никогда не встречали раньше, и это была стрессовая ситуация; вы не знаете, как с этим справиться. Но знаете что? Цифры будут расти и падать, они будут двигаться, а вы всё равно руководствуйтесь здравым смыслом. Я не собираюсь идти в продуктовый магазин и лизать чей-то затылок. Я буду держаться на расстоянии шести футов от них и не буду находиться рядом с кем-то, кто кашляет. Это просто здравый смысл. Вы делаете то, что должны делать. Но я думаю, что сейчас мы на верном пути. Я думаю, что мы находимся в лучшем положении, когда вы ощущаете себя намного увереннее, выходя на улицу».

TIM





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