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TIM "RIPPER" OWENS: «Очень лестно, что K.K. считает меня лучше Rob'a»



Бывший вокалист JUDAS PRIEST TIM "RIPPER" OWENS не согласился с мнением бывшего гитариста JUDAS PRIEST K.K. Downing'a о том, что он превосходит по вокальным данным Rob'a Halford'a.



В недавнем разговоре Downing сказал: «Физически и технически Ripper лучше Rob'a, потому что Tim постоянно настроен, постоянно готов. Ну, Rob был хорош. Rob стал лучше после того, как стал использовать ушные мониторы. Но Tim сильнее. И остаётся таковым. Я к тому, что парень просто убоен!»



В интервью для The Metal Voice уже у Tim'a спросили, что он думает насчёт этих слов:



«Я не согласен. Но это очень приятно слышать. Послушайте, я был в топовой форме, когда был в PRIEST. Я заслужил от него таких комплиментов, потому что, возможно, это был пик моей формы. Плюс ко всему, я был моложе.



Мне жаль, что эти комментарии появились на публике, но я дружу со всеми ребятами в PRIEST. В этом и соль — я дружу с Rob'ом, я дружу с Ken'ом, дружу с Glenn'ом, да со всеми. Так что я принимаю это как комплимент».



В январе Tim в одном из разговоров сказал, что был невероятно впечатлён вокальной формой Rob'a в рамках тура в поддержку "Firepower".



«Я думаю, что Роб, пожалуй, поёт сейчас так хорошо, как не пел уже довольно давно, — сказал Tim. Он звучит абсолютно феноменально. И здорово слышать эти классические песни, которые он поёт на сцене. Это здорово... Как я уже сказал, Роб поёт сейчас очень хорошо сейчас — правда. И он выглядит хорошо, и я думаю, что он и чувствует себя хорошо».















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