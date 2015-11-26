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Tim 'Ripper' Owens

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5 апр 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS: «Очень лестно, что K.K. считает меня лучше Rob'a»

2 мар 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, металл практически не существовал»

28 фев 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS о перезаписи своих альбомов с JUDAS PRIEST: «Как уж получится — у меня есть много другого материала, который нужно записать в первую очередь»

15 окт 2018 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS хочет перезаписать свои альбомы JUDAS PRIEST

22 авг 2017 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы вернулся в JUDAS PRIEST!»

27 июн 2017 : 		 Новый ЕР бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и бывшего гитариста PHILIP H. ANSELMO доступен для прослушивания

21 июн 2017 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я больше не хочу работать с GEOFF'ом TATE'ом»

17 июн 2017 : 		 Новая песня бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и бывшего гитариста PHILIP H. ANSELMO

16 июн 2017 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS сотрудничает с CHRIS CAFFERY

25 май 2017 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST работает с бывшим гитаристом PHILIP H. ANSELMO

4 апр 2017 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

7 окт 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет DIO

6 окт 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Может, Трамп и засранец, но он может быть тем засранцем, который нужен Америке»

24 авг 2016 : 		 TIM "RIPPER" OWENS закрывает свой бар

24 июн 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS'a не пустили в Великобританию

22 фев 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST

11 фев 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не виноват в "брутализации" JUDAS PRIEST на альбоме "Jugulator"

3 фев 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS лишился пива

3 янв 2016 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет рождественский хорал

4 дек 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет IRON MAIDEN, VAN HALEN

31 авг 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST, DIO

26 июл 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST, KING DIAMOND

19 июн 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел записать еще альбом с JUDAS PRIEST»

8 июн 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы никогда не ушел из JUDAS PRIEST»

22 мар 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS работает над музыкой к фильму

31 янв 2015 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не жалеет, что попал в JUDAS PRIEST
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TIM "RIPPER" OWENS: «Очень лестно, что K.K. считает меня лучше Rob'a»



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Бывший вокалист JUDAS PRIEST TIM "RIPPER" OWENS не согласился с мнением бывшего гитариста JUDAS PRIEST K.K. Downing'a о том, что он превосходит по вокальным данным Rob'a Halford'a.

В недавнем разговоре Downing сказал: «Физически и технически Ripper лучше Rob'a, потому что Tim постоянно настроен, постоянно готов. Ну, Rob был хорош. Rob стал лучше после того, как стал использовать ушные мониторы. Но Tim сильнее. И остаётся таковым. Я к тому, что парень просто убоен!»

В интервью для The Metal Voice уже у Tim'a спросили, что он думает насчёт этих слов:

«Я не согласен. Но это очень приятно слышать. Послушайте, я был в топовой форме, когда был в PRIEST. Я заслужил от него таких комплиментов, потому что, возможно, это был пик моей формы. Плюс ко всему, я был моложе.

Мне жаль, что эти комментарии появились на публике, но я дружу со всеми ребятами в PRIEST. В этом и соль — я дружу с Rob'ом, я дружу с Ken'ом, дружу с Glenn'ом, да со всеми. Так что я принимаю это как комплимент».

В январе Tim в одном из разговоров сказал, что был невероятно впечатлён вокальной формой Rob'a в рамках тура в поддержку "Firepower".

«Я думаю, что Роб, пожалуй, поёт сейчас так хорошо, как не пел уже довольно давно, — сказал Tim. Он звучит абсолютно феноменально. И здорово слышать эти классические песни, которые он поёт на сцене. Это здорово... Как я уже сказал, Роб поёт сейчас очень хорошо сейчас — правда. И он выглядит хорошо, и я думаю, что он и чувствует себя хорошо».



TIM




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