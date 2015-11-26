все новости группы
США
5 апр 2019 :
TIM "RIPPER" OWENS: «Очень лестно, что K.K. считает меня лучше Rob'a» 2 мар 2019 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, металл практически не существовал» 28 фев 2019 :
TIM "RIPPER" OWENS о перезаписи своих альбомов с JUDAS PRIEST: «Как уж получится — у меня есть много другого материала, который нужно записать в первую очередь» 15 окт 2018 :
TIM 'RIPPER' OWENS хочет перезаписать свои альбомы JUDAS PRIEST 22 авг 2017 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы вернулся в JUDAS PRIEST!» 27 июн 2017 :
Новый ЕР бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и бывшего гитариста PHILIP H. ANSELMO доступен для прослушивания 21 июн 2017 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я больше не хочу работать с GEOFF'ом TATE'ом» 17 июн 2017 :
Новая песня бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и бывшего гитариста PHILIP H. ANSELMO 16 июн 2017 :
TIM 'RIPPER' OWENS сотрудничает с CHRIS CAFFERY 25 май 2017 :
Бывший вокалист JUDAS PRIEST работает с бывшим гитаристом PHILIP H. ANSELMO 4 апр 2017 :
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS 7 окт 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет DIO 6 окт 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Может, Трамп и засранец, но он может быть тем засранцем, который нужен Америке» 24 авг 2016 :
TIM "RIPPER" OWENS закрывает свой бар 24 июн 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS'a не пустили в Великобританию 22 фев 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST 11 фев 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS не виноват в "брутализации" JUDAS PRIEST на альбоме "Jugulator" 3 фев 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS лишился пива 3 янв 2016 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет рождественский хорал 4 дек 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет IRON MAIDEN, VAN HALEN 31 авг 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST, DIO 26 июл 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST, KING DIAMOND 19 июн 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел записать еще альбом с JUDAS PRIEST» 8 июн 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы никогда не ушел из JUDAS PRIEST» 22 мар 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS работает над музыкой к фильму 31 янв 2015 :
TIM 'RIPPER' OWENS не жалеет, что попал в JUDAS PRIEST
27 дек 2014 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил JUDAS PRIEST 12 дек 2014 :
TIM 'RIPPER' OWENS: "Мне понравился новый альбом JUDAS PRIEST!'" 6 дек 2014 :
TIM 'RIPPER' OWENS пока не может выпустить второй альбом BEYOND FEAR из финансовых соображений 17 окт 2014 :
TIM 'RIPPER' OWENS: "Если бы на 'Jugulator' пел ROB HALFORD, альбом бы признали шедевром" 25 янв 2014 :
TIM ' RIPPER' OWENS, MARK BOALS в металл-опере 'The Legend Of Valley Doom' 11 янв 2014 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил JUDAS PRIEST, BLACK SABBATH 15 дек 2013 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил JUDAS PRIEST, BLACK SABBATH 8 дек 2013 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил классику ALICE IN CHAINS 8 ноя 2013 :
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS 8 сен 2013 :
TIM 'RIPPER' OWENS: 'Я думаю, что LEMMY не умрёт никогда' 17 июл 2013 :
Профессиональное видео c выступления TIM 'RIPPER' OWENS 17 май 2013 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил классику DIO 28 фев 2013 :
TIM 'RIPPER' OWENS в Тунисе 3 дек 2012 :
TIM 'RIPPER' OWENS в Аргентине 6 ноя 2012 :
TIM 'RIPPER' OWENS "был шокирован", когда узнал о трибьют-группе DIO VIVIAN'a CAMPBELL'а 7 окт 2012 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил классику BLACK SABBATH, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST 25 сен 2012 :
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS 23 сен 2012 :
Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS 29 май 2012 :
Видео с выступления TIM'a 'RIPPER' OWENS'a 30 ноя 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS в акустике 13 ноя 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS: "Я знал, что выступать на сцене с JUDAS PRIEST было мне суждено" 25 май 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS исполнил кавер-версию THE BEATLES 25 апр 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS получит ROCKSTONE MUSIC AWARDS 1 фев 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS опубликовал примерный сет-лист для сольного турне 25 янв 2011 :
TIM 'RIPPER' OWENS отметит десятилетие 'Live In London' JUDAS PRIEST 22 дек 2010 :
Tim "Ripper" Owens исполнил рождественскую классику 20 дек 2010 :
Tim "Ripper" Owens исполнил акустически варианты песен METALLICA, JUDAS PRIEST, DIO, RAINBOW 15 дек 2010 :
TIM 'RIPPER' OWENS выступил вместе с сыном и дочкой в Квебеке 14 сен 2010 :
В TIM'a 'RIPPER'a OWENS'a во время концерта в Норвегии кинули стакан с пивом 9 сен 2010 :
Туровый состав TIM 'RIPPER' OWENS 27 май 2010 :
Tim "Ripper" Owens о смерти Paul'a Gray'я 18 май 2010 :
TIM 'RIPPER' OWENS о смерти DIO 14 май 2010 :
TIM 'RIPPER' OWENS запишет выступление в Akron'е для выпуска на диске 15 сен 2009 :
Tim'а "Ripper" Owens'a укусил фанат 12 май 2009 :
Еще одна песня от TIM'а 'RIPPER'а OWENS'а 7 май 2009 :
Еще одна песня от TIM 'RIPPER' OWENS'a 27 апр 2009 :
Новая песня TIM'a 'RIPPER'a OWENS'a 1 апр 2009 :
TIM "RIPPER" OWENS объявил состав туровой группы 17 мар 2009 :
Обложка и трек-лист сольного альбома TIM'a 'RIPPER'a OWENS'a 20 фев 2009 :
Tim "Ripper" Owens в мае выпустит сольный альбом
сегодня
TIM "RIPPER" OWENS: «Очень лестно, что K.K. считает меня лучше Rob'a»
Бывший вокалист JUDAS PRIEST TIM "RIPPER" OWENS не согласился с мнением бывшего гитариста JUDAS PRIEST K.K. Downing'a о том, что он превосходит по вокальным данным Rob'a Halford'a.
В недавнем разговоре Downing сказал: «Физически и технически Ripper лучше Rob'a, потому что Tim постоянно настроен, постоянно готов. Ну, Rob был хорош. Rob стал лучше после того, как стал использовать ушные мониторы. Но Tim сильнее. И остаётся таковым. Я к тому, что парень просто убоен!»
В интервью для The Metal Voice уже у Tim'a спросили, что он думает насчёт этих слов:
«Я не согласен. Но это очень приятно слышать. Послушайте, я был в топовой форме, когда был в PRIEST. Я заслужил от него таких комплиментов, потому что, возможно, это был пик моей формы. Плюс ко всему, я был моложе.
Мне жаль, что эти комментарии появились на публике, но я дружу со всеми ребятами в PRIEST. В этом и соль — я дружу с Rob'ом, я дружу с Ken'ом, дружу с Glenn'ом, да со всеми. Так что я принимаю это как комплимент».
В январе Tim в одном из разговоров сказал, что был невероятно впечатлён вокальной формой Rob'a в рамках тура в поддержку "Firepower".
«Я думаю, что Роб, пожалуй, поёт сейчас так хорошо, как не пел уже довольно давно, — сказал Tim. Он звучит абсолютно феноменально. И здорово слышать эти классические песни, которые он поёт на сцене. Это здорово... Как я уже сказал, Роб поёт сейчас очень хорошо сейчас — правда. И он выглядит хорошо, и я думаю, что он и чувствует себя хорошо».
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