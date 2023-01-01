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*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 40
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 17
*Новая песня OVERKILL 15
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Tim 'Ripper' Owens

*



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TIM 'RIPPER' OWENS — о критике в Интернете: «Это безумие»



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В новом интервью The Metal Mixtape бывший вокалист JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens рассказал о том, как он относится к критике в Интернете и ответил на вопрос о том, общается ли он когда-нибудь с интернет-троллями:

«Это безумие. Столько времени и усилий ты вкладываешь в это, а потом находятся люди, которые унижают тебя без причины. Когда ты читаешь комментарии фанатов... Слушайте, вы не обязаны любить меня или любить моё пение, но когда вы говорите, что я отстойный певец или что у меня нет сценического обаяния, или что-то ещё, вы не правы. Если хорошего сказать нечего, не говорите вообще. Я бы никогда не зашёл на чью-либо страницу, чтобы сказать: "Ты плохой певец" или "Твой альбом отстой". Но с этим приходится иметь дело. Обычно я не читаю такие комментарии.

Как пример, я недавно сбросил вес. Я занимался спортом. С лета я потерял 22 с лишним килограмма. Я упорно работал над этим и каждый день ходил в спортзал. И я наконец-то прочитал некоторые комментарии к статье, которую написали о моём похудении. И первые комментарии были такими: "Он паршиво выглядит", "Он торчок" и всё в таком духе. "Какое отношение это имеет к металлу?" Я не знаю. Может быть, потому что я металл-певец.

Обычно я не читаю комментарии. Я думаю, проблема в том, что 90 процентов приходятся на отличные комментарии, но чаще всего только плохие сообщения запечатлеваются в твоей памяти. Люди могут говорить всё выступление: "Ты отлично звучал. Ты отлично спел". А потом кто-то подходит и говорит: "Да ты не так уж и хорош". [Смеётся]. Но нужно просто принять это. Это часть жизни музыканта, и я стараюсь не читать все комментарии. Чаще всего я отвечаю людям с юмором. А потом они злятся на меня. Если вы комментируете их в негативном ключе, люди злятся, что вы комментируете их в негативном ключе. Я говорю: "Подожди-ка минутку. Ты только что набросился на меня. Почему ты на меня злишься?" — "Тебе не следует этого делать". А я такой: "Ах..." Я не знаю. Как уж есть».

Owens добавил, что частично проблема заключается в том, что многие люди не читают статьи и реагируют на сенсационные заголовки:

«Они обычно читают заголовок, но не читают статьи. Отличным примером была статья на Blabbermouth о моей потере веса, и это была хорошая статья, заголовок был хороший, так что это не было похоже на то, что людей обманывают. Люди говорили: "Теперь он должен поднимать тяжести и набрать мышечную массу". Я прямо в статье сказал, что хожу в спортзал, и так было всегда, но я хожу в спортзал каждое утро, занимаюсь кардиотренировками и поднимаю тяжести. Но это никто не читает, поэтому они говорят: "Вот что ты должен делать сейчас". Что ж, спасибо тебе, Эйнштейн. Я ценю это».




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