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Tim 'Ripper' Owens

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13 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER будет вечно расплачиваться за то, что сделал»

2 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я готов зажигать»

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

17 сен 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS пояснил за свои слова про Фаучи

10 сен 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS критикует Фаучи

19 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Меня вдохновляет DIO»

5 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я пришёл в JUDAS PRIEST в худшее для металла время»

4 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я принял дозу и готов зажигать»

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

5 июл 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не пойду я в магазин лизать чей-то затылок!»

29 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о пандемии: «Многое изменилось»

18 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не против носить маску

13 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER совершил ошибку»

4 май 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST

8 ноя 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Да голосование в "Голосе" справедливее выборов США!»

30 июн 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет кавер-версию хита Эндрю Ллойд Уэббера

7 май 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Таких рок-звёзд, как раньше, сейчас нет»

17 мар 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS вновь критикует Зал Славы Рок-н-ролла за JUDAS PRIEST

10 фев 2020 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я себя считаю центристом, когда дело касается политики»

2 фев 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел кое-что сделать с Rob'ом, я всегда об этом мечтал»

24 янв 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS критикует Зал Славы Рок-н-ролла

8 янв 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS рад, что иранский военный командир Касем Сулеймани уничтожен

17 дек 2019 : 		 NICKO MCBRAIN и TIM 'RIPPER' OWENS исполняют IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST

6 ноя 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Оказаться в группе со своими идолами — это ...!»

23 окт 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не против тура с бывшими

9 июл 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Пожалуй, сейчас было бы куда лучше смотреть выступление голограммы KISS, чем их самих»
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|||| 13 окт 2021

TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER будет вечно расплачиваться за то, что сделал»



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TIM 'RIPPER' OWENS в рамках одного из интервью ответил на вопрос о том, общался ли он с JON'ом SCHAFFER'ом после известных событий:

«У меня не было контакта [с ним] и до [его ареста]. Забавно, что все сразу стали говорить: "Tim точно такой же как и Jon", и всё в таком духе. Но послушайте, он выгнал меня из группы за пять дней до Рождества. Я не ненавижу этого парня, но мы же не общались [в последующие годы]. Jon облажался, и он заплатит за это.

Все знают моё мнение о беспорядках, которые всё ещё происходят в Портленде и по всей Америке на протяжении длительного времени, и которые, похоже, все считают нормальными. Каждый раз, когда вы нарушаете закон, устраиваете беспорядки или немирный протест, это неправильно. Мне всё равно, кто вы и что вы, это неправильно.

Забавно, что мы всё ещё постоянно говорим о 6 января, но не говорим обо всём остальном, что происходит в Америке без остановки. Портленд — это как грёбаное крушение поезда; они захватили городские кварталы, а мы делаем вид, что всё в порядке. Это всё неправильно. И Jon был неправ, как и все остальные. Он так же неправ, как и люди, сжигающие магазины в Балтиморе. Они все относятся к одной категории. Если ты нарушаешь закон, ты нарушаешь закон. Вот как я к этому отношусь. Когда кто-то встает на чью-то сторону, я считаю, что он нарушает закон.

Послушайте, Jon мог стоять снаружи и протестовать сколько угодно. Это нормально. Стойте снаружи и протестуйте сколько хотите. Но как только вы, ребята, заходите внутрь и делаете что-то неправомочное, вы нарушаете закон. И так оно и есть. И Jon сделал что-то не так, и он будет вечно расплачиваться за это, но люди всё ещё покупают его записи, так что у него всё ещё будут большой дом и машины. Правда, всё будет немного по-другому».

TIM





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