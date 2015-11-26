13 окт 2021



TIM 'RIPPER' OWENS : «JON SCHAFFER будет вечно расплачиваться за то, что сделал»



TIM 'RIPPER' OWENS в рамках одного из интервью ответил на вопрос о том, общался ли он с JON'ом SCHAFFER'ом после известных событий:



«У меня не было контакта [с ним] и до [его ареста]. Забавно, что все сразу стали говорить: "Tim точно такой же как и Jon", и всё в таком духе. Но послушайте, он выгнал меня из группы за пять дней до Рождества. Я не ненавижу этого парня, но мы же не общались [в последующие годы]. Jon облажался, и он заплатит за это.



Все знают моё мнение о беспорядках, которые всё ещё происходят в Портленде и по всей Америке на протяжении длительного времени, и которые, похоже, все считают нормальными. Каждый раз, когда вы нарушаете закон, устраиваете беспорядки или немирный протест, это неправильно. Мне всё равно, кто вы и что вы, это неправильно.



Забавно, что мы всё ещё постоянно говорим о 6 января, но не говорим обо всём остальном, что происходит в Америке без остановки. Портленд — это как грёбаное крушение поезда; они захватили городские кварталы, а мы делаем вид, что всё в порядке. Это всё неправильно. И Jon был неправ, как и все остальные. Он так же неправ, как и люди, сжигающие магазины в Балтиморе. Они все относятся к одной категории. Если ты нарушаешь закон, ты нарушаешь закон. Вот как я к этому отношусь. Когда кто-то встает на чью-то сторону, я считаю, что он нарушает закон.



Послушайте, Jon мог стоять снаружи и протестовать сколько угодно. Это нормально. Стойте снаружи и протестуйте сколько хотите. Но как только вы, ребята, заходите внутрь и делаете что-то неправомочное, вы нарушаете закон. И так оно и есть. И Jon сделал что-то не так, и он будет вечно расплачиваться за это, но люди всё ещё покупают его записи, так что у него всё ещё будут большой дом и машины. Правда, всё будет немного по-другому».







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