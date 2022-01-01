сегодня



TIM 'RIPPER' OWENS: «Нет голоса — так не берись!»



TIM 'RIPPER' OWENS в рамках недавней беседы ответил на вопрос, что он думает о тех, кто использует заранее записанные подкладки на концертах:



«Слушайте, синхронизация губ мне не нравится — если только вы не участвуете в телешоу или не снимаете видео. Ваш основной вокал никогда не должен быть подвержен такой процедуре. Бэк-треки, бэк-гармонии, бэк-музыка — это прекрасно; сделайте шоу лучше. Но если вы синхронизируете вокал, может быть, вам не стоит этим заниматься... Я не знаю. Я считаю, что это довольно глупо. Я не занимаюсь синхронизацией.



Но, да, на самом деле это не обязательно. Никаких бэк-треков — никаких бэк-треков для вокала. Если вокалист имитирует и не способен петь, то это [делает пукающий звук ртом]. Используй голос, друг мой. Если у тебя нет голоса, не берись!»







+0 -0



просмотров: 149

