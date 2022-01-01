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*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
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Tim 'Ripper' Owens

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11 дек 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Нет голоса — так не берись!»

18 окт 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS и SIMON WRIGHT исполняют DIO и PRIEST

30 сен 2022 : 		 Видео с текстом от TIM 'RIPPER' OWENS

14 сен 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Никаких баллад!»

10 сен 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Делай не делай вакцину, заболеть может каждый»

29 июл 2022 : 		 Новое видео от TIM 'RIPPER' OWENS

23 июл 2022 : 		 JAMEY JASTA продюсирует новый альбом TIM 'RIPPER' OWENS

12 июл 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет KK'S PRIEST

18 май 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Фаучи не говорит правду»

14 фев 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «И до дозы я болел, и после дозы я болел»

20 янв 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS рассказал о напряжённости между гитаристами JUDAS PRIEST

28 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Wendy Dio сказала мне: "Беги, дядя Тим"»

27 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER облажался»

23 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS напевает JUDAS PRIEST

9 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не могу я в одной группе»

8 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS берёт больше барона Силенда

3 ноя 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Металл в полном п!»

27 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Худшим концертом было выступление с ICED EARTH»

14 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS в новом видео PYRAMID

13 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER будет вечно расплачиваться за то, что сделал»

2 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я готов зажигать»

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

17 сен 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS пояснил за свои слова про Фаучи

10 сен 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS критикует Фаучи

19 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Меня вдохновляет DIO»

5 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я пришёл в JUDAS PRIEST в худшее для металла время»
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Нет голоса — так не берись!»



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TIM 'RIPPER' OWENS в рамках недавней беседы ответил на вопрос, что он думает о тех, кто использует заранее записанные подкладки на концертах:

«Слушайте, синхронизация губ мне не нравится — если только вы не участвуете в телешоу или не снимаете видео. Ваш основной вокал никогда не должен быть подвержен такой процедуре. Бэк-треки, бэк-гармонии, бэк-музыка — это прекрасно; сделайте шоу лучше. Но если вы синхронизируете вокал, может быть, вам не стоит этим заниматься... Я не знаю. Я считаю, что это довольно глупо. Я не занимаюсь синхронизацией.

Но, да, на самом деле это не обязательно. Никаких бэк-треков — никаких бэк-треков для вокала. Если вокалист имитирует и не способен петь, то это [делает пукающий звук ртом]. Используй голос, друг мой. Если у тебя нет голоса, не берись!»




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