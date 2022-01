сегодня



TIM 'RIPPER' OWENS рассказал о напряжённости между гитаристами JUDAS PRIEST



Бывший вокалист JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens вновь выступил в защиту Kenneth'a "K. K." Downing'a по поводу комментариев, которые экс-гитарист JUDAS PRIEST сделал о своих бывших коллегах по группе в своей автобиографии 2018 года, объяснив, что Downing говорит правду.



К. К. покинул культовую группу 11 лет назад, но вспомнил о своём пребывании в составе британских титанов металла в книге "Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest", которая вышла в сентябре 2018 года. Книга, написанная совместно с Марком Эглинтоном, охватывает все закулисные перипетии, которые привели к уходу Downing'a из JUDAS PRIEST, включая его напряжённые отношения с гитаристом Glenn'ом Tipton'ом и его недовольство некоторыми управленческими решениями.



Во время появления в подкасте "The Jasta Show", который ведёт фронтмен HATEBREED Jamey Jasta, Owens сказал, что Downing имел полное право рассказать свою историю, включая инсайдерские подробности о сотрудничестве и махинациях группы:



«Послушайте, он просто рассказал правду в книге. Он сказал правду, а в итоге был оплёван. К сожалению, так бывает. Должен ли он был говорить все эти вещи? Ему было больно. Так случилось. Всё пошло наперекосяк. Он рассказал об этом в своей книге. Если бы он не рассказал об этом и выпустил книгу о других событиях, люди бы сказали: "Почему он не рассказал о других моментах?" А потом вы даёте интервью, и люди говорят: "K. K. должен прекратить поднимать эти темы". А я такой: "Ну, нет. Его спрашивают об этих моментах. И тогда он отвечает на вопросы". А потом на главной странице Blabbermouth появляется статья...»



По словам Owens'a, напряжённость между Downing'ом и Tipton'ом назревала уже давно, ещё до ухода K. K. из группы:



«Я видел это во время записи альбома "Demolition". Мы почти не были вместе в то время, когда записывали "Demolition". Glenn и Ken никогда не были вместе. Я приходил к Ken домой по выходным, мы проводили время, выпивали по пинте пива, играли в снукер. Тогда тучи сгустились. И, конечно, деньги всегда кстати, так что они вернули [бывшего вокалиста] Rob'a [Halford'a] и снова получили свои миллионы, перестав играть на маленьких площадках».



Tim, который недавно основал новую группу с K. K. под названием KK'S PRIEST, добавил, что Downing никогда не высказывал претензий своим бывшим коллегам по группе во время их общения:



«Он до сих пор не говорит ничего плохого об этих ребятах, когда мы вместе; он никогда не говорит о них плохо — никогда. Знаете почему? Потому что я не задаю вопросов об этом. Я не тот парень, который берёт у него интервью и спрашивает: "Ну что там было?" Я действительно не хочу ничего знать об этом. Я прочитал книгу. Я знаю, что происходит. Я знал половину из тех вещей, о которых он говорил. Но люди спрашивают его, и это звучит так, как будто он ноет. Не бывает такого, что он приходит на интервью со словами: "Хорошо. Давайте я расскажу вам о грязном белье. Давайте поговорим об этом"».













+2 -1



( 1 ) просмотров: 628