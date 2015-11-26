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TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER совершил ошибку»



В рамках недавнего интервью TIM "RIPPER" OWENS ответил на вопрос, общался ли он с JON'ом SCHAFFER'ом после того, как тот был задержан, а потом выпущен благодаря сотрудничеству со следствием:



«Я держался в стороне от этого, потому что для меня... Меня выгнали из группы около 15 лет назад, и мы виделись, может быть, два раза [с тех пор]. Это был неприятный разрыв; это не назовёшь хорошим расставанием.



Люди всё время спрашивают, что я могу сказать, о чём я думаю... Ну, я не общался с ним 15 лет. И он уволил меня за неделю до Рождества. Я не утверждаю, что ненавижу этого парня или что-то в этом роде, но это был не очень приятный момент. Так что не то чтобы у нас были отношения, да я даже и не знал его толком. Но он определённо не тот человек, которого я знал тогда. Я имею в виду, что его политическая позиция и убеждения изменились по сравнению с тем, что было, когда я был в его окружении. Не то чтобы он не был чокнутым в те времена. Но он был другим.



Послушайте, он совершил ошибку. Он будет сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь. А у меня своя жизнь. Я не имел с ним дел 15 лет, и сейчас мне это совершенно не интересно».







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