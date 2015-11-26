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Tim 'Ripper' Owens

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13 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER совершил ошибку»

4 май 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST

8 ноя 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Да голосование в "Голосе" справедливее выборов США!»

30 июн 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет кавер-версию хита Эндрю Ллойд Уэббера

7 май 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Таких рок-звёзд, как раньше, сейчас нет»

17 мар 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS вновь критикует Зал Славы Рок-н-ролла за JUDAS PRIEST

10 фев 2020 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я себя считаю центристом, когда дело касается политики»

2 фев 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел кое-что сделать с Rob'ом, я всегда об этом мечтал»

24 янв 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS критикует Зал Славы Рок-н-ролла

8 янв 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS рад, что иранский военный командир Касем Сулеймани уничтожен

17 дек 2019 : 		 NICKO MCBRAIN и TIM 'RIPPER' OWENS исполняют IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST

6 ноя 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Оказаться в группе со своими идолами — это ...!»

23 окт 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не против тура с бывшими

9 июл 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Пожалуй, сейчас было бы куда лучше смотреть выступление голограммы KISS, чем их самих»

6 июн 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS назвал писателя Стивена Кинга «лузером»

29 май 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS устал от ненависти к голограмме Дио

22 май 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS: «Не думаю, что YNGWIE MALMSTEEN меня теперь любит»

11 апр 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не могу ничего плохого сказать о JUDAS PRIEST»

5 апр 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS: «Очень лестно, что K.K. считает меня лучше Rob'a»

2 мар 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, металл практически не существовал»

28 фев 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS о перезаписи своих альбомов с JUDAS PRIEST: «Как уж получится — у меня есть много другого материала, который нужно записать в первую очередь»

15 окт 2018 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS хочет перезаписать свои альбомы JUDAS PRIEST

22 авг 2017 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы вернулся в JUDAS PRIEST!»

27 июн 2017 : 		 Новый ЕР бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и бывшего гитариста PHILIP H. ANSELMO доступен для прослушивания

21 июн 2017 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я больше не хочу работать с GEOFF'ом TATE'ом»

17 июн 2017 : 		 Новая песня бывшего вокалиста JUDAS PRIEST и бывшего гитариста PHILIP H. ANSELMO
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TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER совершил ошибку»



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В рамках недавнего интервью TIM "RIPPER" OWENS ответил на вопрос, общался ли он с JON'ом SCHAFFER'ом после того, как тот был задержан, а потом выпущен благодаря сотрудничеству со следствием:

«Я держался в стороне от этого, потому что для меня... Меня выгнали из группы около 15 лет назад, и мы виделись, может быть, два раза [с тех пор]. Это был неприятный разрыв; это не назовёшь хорошим расставанием.

Люди всё время спрашивают, что я могу сказать, о чём я думаю... Ну, я не общался с ним 15 лет. И он уволил меня за неделю до Рождества. Я не утверждаю, что ненавижу этого парня или что-то в этом роде, но это был не очень приятный момент. Так что не то чтобы у нас были отношения, да я даже и не знал его толком. Но он определённо не тот человек, которого я знал тогда. Я имею в виду, что его политическая позиция и убеждения изменились по сравнению с тем, что было, когда я был в его окружении. Не то чтобы он не был чокнутым в те времена. Но он был другим.

Послушайте, он совершил ошибку. Он будет сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь. А у меня своя жизнь. Я не имел с ним дел 15 лет, и сейчас мне это совершенно не интересно».

TIM





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