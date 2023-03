сегодня



TIM 'RIPPER' OWENS — о вокале Axl'a Rose'а



В рамках подкаста "Appetite For Distortion" у TIM'a 'RIPPER' OWENS'a спросили, что он подумал о GUNS N' ROSES и вокале Axl'a Rose, когда впервые их услышал:



«Не думаю, что мне это понравилось. Насколько помню, в то время я был немного более склонным к трэшу — ANTHRAX, TESTAMENT, DEATH ANGEL .. Так что если вы не были уже классической группой — DIO, PRIEST, [IRON] MAIDEN — мне было трудно принять что-то другое. Но со временем всё изменилось. Мне нравился голос, и мне нравилась группа. Скажу вам, [Axl] был потрясающим в AC/DC. И я признаюсь честно, когда они это сказали, люди подумали: "Боже мой. Почему он собирается это сделать?" А я отвечал: "У него хороший голос; у него такой голос, что он cможет исполнять эти песни".



Я помню, когда вышел ["Appetite For Destruction"]... Я, наверное, ещё не ненавидел их. Знаете, что, скорее всего, было? Мне, вероятно, нравилась "Welcome To The Jungle"; но думаю, что она нравилась всем. Эта песня вышла, и все говорили: "Это круто". Но в то время я, наверное, причислял их к группам из жанра "hair metal", а они были совсем не такими. Но мысленно ты думал: "Я хочу послушать "Caught In A Mosh". К чёрту этих парней". Потом ты просто начинаешь двигаться вперёд, и понимаешь: "Да..." Вот и сейчас, если я в спортзале, я слушаю THE BEATLES, Джеймса Тейлора, включается песня GUNS N' ROSES, RAMMSTEIN, BENEDICTION... Бог знает, что включается. THE BLACK KEYS... Да что угодно».







