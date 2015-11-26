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TIM 'RIPPER' OWENS критикует Фаучи



Tim "Ripper" Owens, который часто «лайкает» твиты, подтверждающие тезисы республиканцев и унижающие демократов, высказал своё мнение о директоре Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, отвечая на заголовок консервативного СМИ The Blaze о недавнем комментарии Фаучи о том, что для полной защиты, вероятно, потребуется три дозы вакцины COVID-19.



Owens написал в Твиттере:



«Он меняет свои слова снова и снова, снова и снова, снова и снова. И вот мы узнаем, что маски не работают, вакцины тоже не работают. Так что надевайте 5 масок и делайте 5 прививок. (Чтобы вы знали, я вакцинирован и носил маску, о да, и у меня был Covid)».



Эксперты неоднократно говорили, что вакцина COVID-19 является единственным наиболее важным инструментом для профилактики инфекций и защиты от умеренных и тяжёлых заболеваний. Некоторые варианты, такие как дельта, могут с большей вероятностью вызывать прорывные инфекции, но вакцинация показала защиту от симптоматического заболевания, вызванного вариантом дельта. Вероятность госпитализации или смерти от COVID-19 у невакцинированных людей выше, чем у полностью вакцинированных. В США 97 % госпитализаций за последние три месяца с момента появления дельты пришлось на невакцинированных людей. Девяносто девять процентов людей, умерших от COVID-19 за последние три месяца, были невакцинированными.













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