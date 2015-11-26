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Tim 'Ripper' Owens

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10 сен 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS критикует Фаучи

19 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Меня вдохновляет DIO»

5 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я пришёл в JUDAS PRIEST в худшее для металла время»

4 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я принял дозу и готов зажигать»

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

5 июл 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не пойду я в магазин лизать чей-то затылок!»

29 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS — о пандемии: «Многое изменилось»

18 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не против носить маску

13 июн 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER совершил ошибку»

4 май 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет JUDAS PRIEST

8 ноя 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Да голосование в "Голосе" справедливее выборов США!»

30 июн 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет кавер-версию хита Эндрю Ллойд Уэббера

7 май 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Таких рок-звёзд, как раньше, сейчас нет»

17 мар 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS вновь критикует Зал Славы Рок-н-ролла за JUDAS PRIEST

10 фев 2020 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST: «Я себя считаю центристом, когда дело касается политики»

2 фев 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел кое-что сделать с Rob'ом, я всегда об этом мечтал»

24 янв 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS критикует Зал Славы Рок-н-ролла

8 янв 2020 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS рад, что иранский военный командир Касем Сулеймани уничтожен

17 дек 2019 : 		 NICKO MCBRAIN и TIM 'RIPPER' OWENS исполняют IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST

6 ноя 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Оказаться в группе со своими идолами — это ...!»

23 окт 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS не против тура с бывшими

9 июл 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Пожалуй, сейчас было бы куда лучше смотреть выступление голограммы KISS, чем их самих»

6 июн 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS назвал писателя Стивена Кинга «лузером»

29 май 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS устал от ненависти к голограмме Дио

22 май 2019 : 		 TIM "RIPPER" OWENS: «Не думаю, что YNGWIE MALMSTEEN меня теперь любит»

11 апр 2019 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не могу ничего плохого сказать о JUDAS PRIEST»
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TIM 'RIPPER' OWENS критикует Фаучи



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Tim "Ripper" Owens, который часто «лайкает» твиты, подтверждающие тезисы республиканцев и унижающие демократов, высказал своё мнение о директоре Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, отвечая на заголовок консервативного СМИ The Blaze о недавнем комментарии Фаучи о том, что для полной защиты, вероятно, потребуется три дозы вакцины COVID-19.

Owens написал в Твиттере:

«Он меняет свои слова снова и снова, снова и снова, снова и снова. И вот мы узнаем, что маски не работают, вакцины тоже не работают. Так что надевайте 5 масок и делайте 5 прививок. (Чтобы вы знали, я вакцинирован и носил маску, о да, и у меня был Covid)».

Эксперты неоднократно говорили, что вакцина COVID-19 является единственным наиболее важным инструментом для профилактики инфекций и защиты от умеренных и тяжёлых заболеваний. Некоторые варианты, такие как дельта, могут с большей вероятностью вызывать прорывные инфекции, но вакцинация показала защиту от симптоматического заболевания, вызванного вариантом дельта. Вероятность госпитализации или смерти от COVID-19 у невакцинированных людей выше, чем у полностью вакцинированных. В США 97 % госпитализаций за последние три месяца с момента появления дельты пришлось на невакцинированных людей. Девяносто девять процентов людей, умерших от COVID-19 за последние три месяца, были невакцинированными.

Ex-JUDAS PRIEST Singer TIM





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