сегодня



TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда люди говорят, что я не умею петь, им нужно прочистить уши»



В новом интервью радиошоу "Heavy Metal Mayhem" бывший вокалист JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens рассказал о том, что он часто оказывается в центре внимания из-за своих некоторых высказываний или сообщений в социальных сетях:



«Я думаю, проблема в том, что я использую много юмора, когда даю интервью или пишу в социальных сетях. Забавно, когда ты сказал что-то 10 лет назад или 5 лет назад, а люди всё ещё говорят об этом.



Никто как следует меня не знает. Они не знают меня с политической точки зрения. Они не знают меня лично. Они не знают, чем я занимаюсь или кто я такой. Они знают только Tim'a "Ripper" Owens'a, который даёт эти интервью.



Я люблю использовать много юмора, и это сыграло со мной злую шутку: я всегда говорю что-то смешное, а в следующий момент это вырывают из контекста.



Что есть, то есть. С этим приходится иметь дело. Ты публикуешь что-то, даже если это нечто позитивное... Послушайте, я сильно похудел и написал об этом в социальных сетях. Это позитив в чистом виде, и я действительно здоров и забочусь о себе. А потом люди начинают наезжать на тебя. Ты читаешь заголовки... Это же было нечто позитивное. Blabbermouth нашли сообщение в моих соцсетях, выложили его и написали, что я сбросил 22 кг, и всё в таком духе. И это было мило — не то чтобы они взяли и сделали из этого что-то плохое. Я обычно не читаю комментарии, но в этот раз решил прочитать и увидеть, как люди могут сделать из этого что-то плохое. И, конечно, они так и сделали. Они всегда так делают. Вот с чем приходится иметь дело».



Tim сказал, что в настоящее время он стал более осторожен в том, что говорит публично:



«Я слежу за тем, что говорю, наверное, последние три или четыре года. Я всё ещё попадаю в неприятности, я всё ещё говорю что-то, что заставляет людей выходить из себя.



Вопреки распространенному мнению, я не тот парень, который публично говорит о политике. В прошлом мне нравились посты или я говорил некоторые вещи, но я не говорю публично о политике, просто потому что неважно, левый ты, правый или находишься где-то посередине, что бы ты ни сказал, левые, правые или те, кто между ними, нападут на тебя. Так что это довольно глупо. Но что бы вы ни говорили, в наше время всё так и есть. Людям нравится ненавидеть, они никогда не бывают позитивными. Но, с учётом сказанного, я считаю, что это около 5–10 процентов людей. Я имею в виду, всё зависит от заголовков в социальных сетях, потому что их может быть больше, но часто случается так, что вы больше тяготеете к негативным вещам, которые люди говорят о вас, чем к позитивным, и я считаю, что это плохо.

Когда люди говорят мне: "Ты мне не нравишься. Ты ничтожество. Ты не умеешь петь. Ты плохо держишься на сцене" и так далее, это неправда. Если бы мне сказали: "Мне это не нравится. Мне не нравится его пение", — хорошо, я могу с этим жить. Прекрасно — мне это не мешает. Я тебе не нравлюсь — это нормально. Есть много певцов, которые мне тоже не нравятся. Но я бы так не сказал. Разница в том, что я не захожу на чью-то страницу и не говорю: "Господи, посмотри на себя". Или: "Чувак, это ужасная запись". Я так не делаю. Я не настолько глуп. Но когда люди говорят, что я не умею петь, им нужно прочистить свои сраные уши, потому что я могу спеть практически всё».







+0 -0



просмотров: 47

