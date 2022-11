сегодня



Новая песня NICKELBACK



"High Time", новая песня группы NICKELBACK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Get Rollin'", выход которого запланирован на 18 ноября на BMG:



01. San Quentin

02. Skinny Little Missy

03. Those Days

04. High Time

05. Vegas Bomb

06. Tidal Wave

07. Does Heaven Even Know You're Missing?

08. Steel Still Rusts

09. Horizon

10. Standing In The Dark

11. Just One More

12. High Time (Acoustic) *

13. Does Heaven Even Know You're Missing? (Acoustic) *

14. Just One More (Acoustic) *

15. Horizon (Acoustic) *



* "Get Rollin'" deluxe version







