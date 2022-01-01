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Басист NICKELBACK: «Chad один из величайших авторов»



В рамках недавней беседы с басистом NICKELBACK Mike'ом Kroeger'ом тот назвал своего брата одним из величайших авторов песен всех времен. Я считаю, что он принадлежит к числу великих людей текущего исторического периода и последних 20 лет. И это нормально [если некоторые люди не отдают ему должное]. История будет окончательным судьей. И это правильно.



Мы никогда не занимались этим ради похвалы наших современников, общественности, премиальных шоу или чего-то подобного; это никогда не было для нас мотивацией: "О, мы просто должны выйти и выиграть Грэмми".



Это просто мнение. Искусство - это мнение. Мы создаем мнения, чтобы их изложить, а потом у людей появляются свои собственные мнения на этот счет.



Каждый человек, я так считаю, интерпретирует песню по-своему, и я уверен, что в этом и есть магия. Вы можете предложить одну и ту же песню 10 разным людям и получить 10 разных ответов о том, что она для них значит, что она символизирует для них, что они чувствуют. Я считаю, что это и есть самое лучшее в музыке».







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