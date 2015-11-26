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Nickelback

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Басист NICKELBACK: «Мы, похоже, делаем нечто правильное, если кто-то так сильно нас ненавидит»



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Басист NICKELBACK Mike Kroeger говорит, что хулители его группы бывают «откровенно мерзкими», озвучивая свою неприязнь к канадской рок-группе.

Пожалуй, самая нелюбимая группа в Америке, NICKELBACK заслужила такую сильную ненависть, что трудно понять, что музыканты такого сделали, что было настолько ужасно для общественного сознания. Дошло до того, что люди, которым нравится NICKELBACK, отрицают свою симпатию и прячут компакт-диски как преступную контрабанду.

Отвечая на вопрос, что он чувствует по поводу внимания, направленного на NICKELBACK из-за этого, Mike сказал сингапурской Bandwagon следующее:

«Сначала нас это задевало. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что любой в мире чувствовал бы себя так же, если бы люди говорили негативные вещи о нём. Я думаю, что с течением времени всё это становилось чем-то комическим. Иногда люди пытаются изо всех сил быть злыми, но терпят неудачу, и я думаю, что подобное имеет место в большинстве случаев.

Неважно, моя это группа или нет, если кто-то скажет что-то смешное, я буду смеяться над этим, особенно если это обо мне. Иногда люди могут быть просто отвратительными и слишком зацикливаться на себе, они начинают словесно нападать на наши семьи и посылать нам смертельные угрозы и всё такое, и именно здесь нужно сделать шаг назад и подумать: "Мы, похоже, делаем нечто правильное, если кто-то так сильно нас ненавидит", и вы отпускаете это, потому что у вас есть дела поважнее. На самом деле я не вижу смысла в том, чтобы реагировать на этих людей и вести себя в их отношении так же мерзко, как и они. Когда это смешно, это просто смешно».



NICKELBACK Bassist:



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