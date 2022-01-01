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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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Nickelback

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Фронтмен NICKELBACK — о новом материале: «Мы можем продолжать бесить людей десятилетиями»



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Канадская рок-группа NICKELBACK выпустит свой новый альбом "Get Rollin'" 18 ноября на BMG. В новом интервью Лу Брутусу из HardDrive Radio на вопрос о том, позволило ли создание альбома во время пандемии группе сделать всё по-другому, фронтмен Chad Kroeger ответил:

«Да. Безусловно. Потому что у нас было время и не было звукозаписывающей компании, которая пинает тебя и приговаривает: "Ребята, вы должны попасть в это окно. И вам нужно уложиться в это время. А в это время вам нужно ехать в турне". У нас не было менеджеров и звукозаписывающий компаний, которые говорят о прекрасных окнах, во время которых мы можем сделать то-то и то-то. Когда никто не говорит ничего подобного, а всё из серии: "Делайте, что хотите. Толстейте. Работайте над своей игрой в гольф", это не слишком мотивирует. Но всё это продолжалось так долго, что мы решили: "Мы должны создать новую музыку". Поэтому мы отказались от юбилейного тура "All The Right Reasons" — мы отменили все эти даты, как и другие люди в то время, и начали работать в студии. И это происходило спорадически. Мы не работали целыми днями, песня за песней. Это была работа над мелодией, расслабление на некоторое время, работа над мелодией, а потом мы смотрели, что получается.

Это был первый раз в истории группы, когда мы записали больше песен, чем использовали. Потому что обычно, если у нас получается куплет, припев, куплет, припев, мы откладываем это в сторону и говорим: "Ладно, на пока хватит. Мы знаем, куда двигаться с этой песней. Мы знаем, что с ней будет. Пусть она полежит в архиве". А потом мы переходим к следующей. В этот раз у нас было три или четыре одинаковых песни, но их было не так много, поэтому мы их отложили.
Есть одна композиция, которая выйдет с этой пластинкой в ноябре, над которой я работал, наверное, лет 15. Но нам нужно было подходящее время. Песня называется "Does Heaven Even Know You're Missing?" Так что когда кто-нибудь послушает эту песню, он сразу поймёт, из какой она эпохи, из какой временного промежутка она взята... Но по большей части материал на альбоме новый. В нём не так много материала, который долго лежал в архиве. И у меня всё ещё есть... У нас тонны таких песен. Если я умру [смеётся], мы сможем продолжать выпускать музыку ещё долгое время. Мы можем продолжать бесить людей десятилетиями».




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