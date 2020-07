сегодня



Юбилейное издание NICKELBACK выйдет осенью



NICKELBACK второго октября выпустят юбилейное издание альбома "All The Right Reasons", получившее название "All The Right Reasons: 15th Anniversary Expanded Edition", которое будет включать помимо ремастированной версии оригинального альбома подборку бисайдов и концертных треков 2006 года.



Альбом после выхода возглавил чарты в Канаде, США, Великобритании, Германии, Австралии и Новой Зеландии. К текущему моменту он был продан тиражом более 19 миллионов копий и получил бриллиантовый статус от RIAA. Из альбома вышло семь синглов, а пять из них попали в Top 20: "Photograph", "Savin' Me", "Far Away", "Rockstar" и "If Everyone Cared".



Трек-лист:



Disc One: All The Right Reasons and Assorted B-Sides Remastered



01. Follow You Home



02. Fight For All The Wrong Reasons



03. Photograph



04. Animals



05. Savin' Me



06. Far Away



07. Next Contestant



08. Side Of A Bullet



09. If Everyone Cared



10. Someone That You're With



11. Rockstar



12. We Will Rock You



13. Photograph (Acoustic)



14. Too Bad (Acoustic)



15. Someday (Live Acoustic)



Disc Two: Live at Buffalo Chip, Sturgis, SD (August 8, 2006)



01. Intro



02. Animals



03. Woke Up This Morning



04. Photograph



05. Because Of You



06. Far Away



07. Never Again



08. Savin' Me



09. Someday



10. Side Of A Bullet



11. How You Remind Me



12. Too Bad



13. Figured You Out



Акустическая версия "Photograph" доступна для прослушивания ниже.



















