18 сен 2023



Вокалист NICKELBACK прекращает обсуждение темы ненависти к группе



Chad Kroeger сказал, что надеется, что официальный документальный фильм NICKELBACK "Hate To Love: Nickelback" станет последним словом о волнах негатива, с которыми он и его коллеги по группе столкнулись на фоне своего коммерческого успеха, и он не планирует больше обращаться к этой теме никогда.



В беседе с журналом People на Международном кинофестивале в Торонто, где состоялась премьера фильма "Hate To Love: Nickelback", он признался, что поначалу не решался обсуждать в документальном фильме тему ненависти к NICKELBACK, пока участник группы, Ryan Peake не убедил его в том, что это необходимо сделать.



«Мы получаем возможность вести повествование, — говорит Peake. — Мы можем рассказать свою версию. Это похоже на то, как ты подставляешь щёку, сколько можешь, а потом в какой-то момент говоришь: "Вот наша точка зрения на это"».



На вопрос People о том, почему он не решается обсуждать негатив, Chad взял у репортёра диктофон и держал его так, как будто он сам даёт интервью:



«Если бы кто-то каждый день тыкал тебе в лицо этой фигнёй и говорил: "Весь мир ненавидит тебя вот так, весь мир ненавидит тебя". Что бы ты на это ответил? Каждый божий день. Каждый день. Будет ли у тебя нежелание говорить об этом? Ты бы разозлился? Может быть, через некоторое время ты бы захотел с этим покончить?



Я с этим покончил. Мы сняли документальный фильм. Все могут его посмотреть. И теперь, если кто-то задаст этот вопрос в прессе, то это будет означать, что интервью закончилось. Так что если вы хотите закончить интервью, то это всё, что вы должны произнести, и на этом разговор закончится».







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