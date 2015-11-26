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Басист NICKELBACK — о новом альбоме



Mike Kroeger подтвердил, что NICKELBACK работают над новым альбомом:



«Вот прямо сейчас всё и происходит. Музыка сочиняется и записывается в Канаде. Мы были там, но кое-что произошло, и нашему продюсеру пришлось взять отпуск. Поэтому я воспользовался этой возможностью, чтобы [вернуться домой] в Лос-Анджелес к семье и провести немного времени дома. Но я вернусь туда через пару недель, чтобы вновь взяться за дело».



Относительно даты релиза он сказал следующее:



«Даты релизов определяются в первую очередь деловыми кругами, такими как звукозаписывающие лейблы. Но у нас такого нет. Мы сами управляем собой уже около года. Так что ответ — даты нет. Мы делаем это по своему графику, в своём темпе, и всё будет сделано тогда, когда придёт время. Потому что в прошлом мы много раз срывали сроки. Потому что мы считаем, что можно сделать хорошую запись и опоздать, но нельзя, или не стоит, делать дерьмовую запись, чтобы успеть вовремя. Поэтому мы не будем тянуть время. И в данном случае нам не нужно об этом беспокоиться, потому что у нас свой график. Мы делаем то, что хотим, когда хотим. Мы платим за всё. Никто не может указывать нам, что делать. Мы просто должны решить, когда мы хотим поехать в тур. Оказалось, что мы запланировали тур на следующее лето. Так что нам придётся кое-что подготовить и представить людям до этого момента».







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