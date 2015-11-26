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Nickelback

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12 фев 2021 : 		 Шанти от NICKELBACK

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21 сен 2020 : 		 Басист NICKELBACK надеется, что следующий альбом группы будет тяжелее

1 сен 2020 : 		 NICKELBACK ищут тех, кто будет представлять документальный фильм

14 авг 2020 : 		 Кавер-версия THE CHARLIE DANIELS BAND от NICKELBACK

31 июл 2020 : 		 Юбилейное издание NICKELBACK выйдет осенью

21 июл 2020 : 		 Карантинное видео от NICKELBACK

21 май 2020 : 		 NICKELBACK отменили тур "All The Right Reasons"

20 май 2020 : 		 Басист NICKELBACK: «Сравнение с METALLICA лестно»

14 май 2020 : 		 Карантинное видео от NICKELBACK

14 май 2020 : 		 Барабанщику NICKELBACK провели операцию

8 апр 2020 : 		 NICKELBACK выпускают документальный фильм

24 мар 2020 : 		 Гитарист NICKELBACK: «Послушайте профессионалов и оставайтесь дома»

22 янв 2020 : 		 NICKELBACK поедут в тур "All The Right Reasons"

21 янв 2020 : 		 NICKELBACK планируют тур по "All The Right Reasons"?

19 сен 2019 : 		 NICKELBACK о новой пластинке

8 апр 2019 : 		 NICKELBACK не спешат с записью

22 фев 2019 : 		 COREY TAYLOR говорит, что IMAGINE DRAGONS заменили NICKELBACK в качестве самого ненавистного музыкального исполнителя

20 фев 2019 : 		 Басист NICKELBACK: «Мы, похоже, делаем нечто правильное, если кто-то так сильно нас ненавидит»

12 июн 2018 : 		 Басист NICKELBACK купил дом

1 июн 2018 : 		 Басист NICKELBACK продает дом

15 ноя 2017 : 		 Новое видео NICKELBACK

11 ноя 2017 : 		 NICKELBACK возвращаются в Лас-Вегас

10 сен 2017 : 		 AVRIL LAVIGNE присоединилась на сцене к NICKELBACK

20 июн 2017 : 		 CHAD KROEGER: «STONE SOUR — это NICKELBACK-лайт»
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Басист NICKELBACK — о новом альбоме



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Mike Kroeger подтвердил, что NICKELBACK работают над новым альбомом:

«Вот прямо сейчас всё и происходит. Музыка сочиняется и записывается в Канаде. Мы были там, но кое-что произошло, и нашему продюсеру пришлось взять отпуск. Поэтому я воспользовался этой возможностью, чтобы [вернуться домой] в Лос-Анджелес к семье и провести немного времени дома. Но я вернусь туда через пару недель, чтобы вновь взяться за дело».

Относительно даты релиза он сказал следующее:

«Даты релизов определяются в первую очередь деловыми кругами, такими как звукозаписывающие лейблы. Но у нас такого нет. Мы сами управляем собой уже около года. Так что ответ — даты нет. Мы делаем это по своему графику, в своём темпе, и всё будет сделано тогда, когда придёт время. Потому что в прошлом мы много раз срывали сроки. Потому что мы считаем, что можно сделать хорошую запись и опоздать, но нельзя, или не стоит, делать дерьмовую запись, чтобы успеть вовремя. Поэтому мы не будем тянуть время. И в данном случае нам не нужно об этом беспокоиться, потому что у нас свой график. Мы делаем то, что хотим, когда хотим. Мы платим за всё. Никто не может указывать нам, что делать. Мы просто должны решить, когда мы хотим поехать в тур. Оказалось, что мы запланировали тур на следующее лето. Так что нам придётся кое-что подготовить и представить людям до этого момента».

NICKELBACK Is Working On New Studio Album:



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