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Вокалист NICKELBACK: «Похоже, мы уже не враг номер один»



Вокалист NICKELBACK Chad Kroeger в недавнем интервью ответил на вопрос, почему, на его взгляд, у группы столько ненавистников:



«Вроде как раньше это было в порядке вещей. Я не должен говорить "раньше" — это определённо было делом долгого времени. И я думаю, что сейчас происходит смягчение — к счастью, оно на самом деле произошло. Я не уверен, что это произошло потому, что мы получаем массу любви в TikTok или ещё где, но по какой-то причине зуб на нас стал заметно меньше. Это очень приятно, здорово не быть публичным врагом номер один.



Я полагаю, что всё это из-за диапазона песен, которые мы сочиняем — от рока до более мягких, мелодичных вещей, вплоть до... Я знаю, что "Far Away" крутили на кантри-станциях, и я знаю, что "Rockstar" — сильно отредактированную версию — ставили на CMT. Так что когда ты заходишь так далеко, и сфера охвата настолько широка, трудно отвязаться от группы, если она тебе не нравится. А если ты пытаешься три раза переключить радиостанцию, а тебе в ответ: "А вот и они. Вот их рок-песня на рок-станции. А вот и их поп-песня на поп-станции. И, о Боже, я не могу переключиться даже на кантри-станцию, чтобы не слышать этих парней". Такое перенасыщение может вывести людей из себя. Но в конце концов мы просто группа, которая создаёт музыку.



Я не выношу несколько групп, но я не захожу в Интернет, не превращаюсь в бойца диванных войск и не начинаю строчить послания с ненавистью направо и налево. Я просто переключаю канал или включаю то, что хочу послушать».







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