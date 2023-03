сегодня



NICKELBACK ввели в CANADIAN MUSIC HALL OF FAME



NICKELBACK были введены в CANADIAN MUSIC HALL OF FAME в рамках церемонии Juno Awards 2023.









The newest inductees into the Canadian Music Hall of Fame, @Nickelback pic.twitter.com/93o7sUY1DX





