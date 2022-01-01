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*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 33
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 22
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Nickelback

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Почему так долго не было альбома NICKELBACK



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...на этот вопрос отвечает вокалист Chad Kroeger:

«Мы решили взять паузу. Мы не занимаемся самоуправлением в данный момент. Какое-то время мы сами руководили своим бизнесом. И управление не было тем, в чём мы преуспели [смеётся]. Поэтому всю нашу карьеру, в течение 20 лет, у нас был кто-то за спиной, кто кнутом гонял нас. У тебя есть менеджмент, у тебя есть звукозаписывающая компания, у тебя есть агент по бронированию, который хочет, чтобы ты постоянно гастролировал. И вот все эти люди стоят за тобой с секундомером, говоря: "Ребята! Ребята! Давайте. Мы должны поехать. Мы должны двигаться. И впервые в жизни мы смогли просто поработать над песней, а потом уйти в отпуск на две или три недели, после чего вернуться и поработать над другой песней. Не было никакой спешки, потому что на планете была нажата гигантская кнопка "пауза"».




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