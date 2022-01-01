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Новый сингл NICKELBACK выйдет осенью



NICKELBACK сообщили о том, что седьмого сентября представят новый сингл "San Quentin". Это первый сингл из нового альбома, релиз которого предварительно намечен до конца этого года.







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