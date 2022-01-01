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*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 12
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Nickelback

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2 сен 2022 : 		 Новый сингл NICKELBACK выйдет осенью

7 дек 2021 : 		 Вокалист NICKELBACK спел с Josh'ем Ramsay

12 окт 2021 : 		 NICKELBACK ответили на обвинения в плагиате

24 авг 2021 : 		 NICKELBACK обвиняют в плагиате

5 авг 2021 : 		 Басист NICKELBACK — о новом альбоме

12 фев 2021 : 		 Шанти от NICKELBACK

17 дек 2020 : 		 Басист NICKELBACK: «PANTERA — наши братушки!»

21 сен 2020 : 		 Басист NICKELBACK надеется, что следующий альбом группы будет тяжелее

1 сен 2020 : 		 NICKELBACK ищут тех, кто будет представлять документальный фильм

14 авг 2020 : 		 Кавер-версия THE CHARLIE DANIELS BAND от NICKELBACK

31 июл 2020 : 		 Юбилейное издание NICKELBACK выйдет осенью

21 июл 2020 : 		 Карантинное видео от NICKELBACK

21 май 2020 : 		 NICKELBACK отменили тур "All The Right Reasons"

20 май 2020 : 		 Басист NICKELBACK: «Сравнение с METALLICA лестно»

14 май 2020 : 		 Карантинное видео от NICKELBACK

14 май 2020 : 		 Барабанщику NICKELBACK провели операцию

8 апр 2020 : 		 NICKELBACK выпускают документальный фильм

24 мар 2020 : 		 Гитарист NICKELBACK: «Послушайте профессионалов и оставайтесь дома»

22 янв 2020 : 		 NICKELBACK поедут в тур "All The Right Reasons"

21 янв 2020 : 		 NICKELBACK планируют тур по "All The Right Reasons"?

19 сен 2019 : 		 NICKELBACK о новой пластинке

8 апр 2019 : 		 NICKELBACK не спешат с записью

22 фев 2019 : 		 COREY TAYLOR говорит, что IMAGINE DRAGONS заменили NICKELBACK в качестве самого ненавистного музыкального исполнителя

20 фев 2019 : 		 Басист NICKELBACK: «Мы, похоже, делаем нечто правильное, если кто-то так сильно нас ненавидит»

12 июн 2018 : 		 Басист NICKELBACK купил дом

1 июн 2018 : 		 Басист NICKELBACK продает дом
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Новый сингл NICKELBACK выйдет осенью



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NICKELBACK сообщили о том, что седьмого сентября представят новый сингл "San Quentin". Это первый сингл из нового альбома, релиз которого предварительно намечен до конца этого года.




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