Басист NICKELBACK надеется, что следующий альбом группы будет тяжелее



Басист NICKELBACK Mike Kroeger ещё раз прокомментировал своё желание когда-нибудь записать супертяжёлый альбом с группой.



Ещё в январе 2019 года Kroeger рассказал в интервью австралийской Wall Of Sound, что он постоянно слушает металл, добавив:



«...Если бы мы действительно могли погрузиться в металл и записать альбом, мы все вчетвером были бы в восторге. Я знаю, что мы все — в разной степени — металхэды по своей сути. Мы все знаем о "Big Four" — METALLICA, MEGADETH, ANTHRAX и SLAYER. Я бы сделал альбом кавер-версий SLAYER, если бы мог. Вот к чему лежит моя душа. Просто мне не хватает часов в сутках, чтобы сделать всё это, но давайте просто скажем, что я бы не исключал подобной возможности».



Позже Kroeger представил другую точку зрения на возможность записи альбома кавер-версий SLAYER, объяснив, что он никогда не говорил, что NICKELBACK как группа примет участие в таком проекте. В новом интервью для радиостанции WSOU он дал свои комментарии:



«В том интервью "Wall Of Sound" была небольшая манипуляция контекстом. Я сказал, что лично я, Mike, хотел бы сделать альбом каверов SLAYER, а не NICKELBACK. И это, возможно, было ошибкой с моей стороны, потому что я допустил, чтобы это могли интерпретировать по-своему. Но факт в том, что когда мы сделали [альбом NICKELBACK 2017 года] "Feed The Machine", было реальное намерение сделать из него крепкий рок-альбом — запись в стиле хард-рока. Мы действительно этого хотели. И мы, я думаю, сделали это, и наши фэны одобрили такой подход, и мы создали, на самом деле, хорошую хард-рок-запись.



Что касается того, чтобы NICKELBACK пошли дальше и записали мощный металл-альбом, — подобного не случится. Я бы не прочь поучаствовать в чём-то подобном лично, только потому, что именно такую музыку я и слушаю, но остальная часть моей группы не разделяет моих вкусов в таких вещах, как SLAYER. Ну, барабанщик Daniel [Adair] разделяет — ему нравится SLAYER.



Я думаю, что всё это смахивает на "кликбейт", чем на что-либо ещё, потому что просто задумайтесь: парень из NICKELBACK говорит, что они хотят сделать кавер-альбом SLAYER. Всё металлическое сообщество в смятении. Это так просто, да? Хочешь, чтобы люди часто кликали на ссылку? Это один из способов сделать это».



На вопрос о том, будет ли следующий альбом NICKELBACK более тяжёлым, как, например, "Feed The Machine", или на нём будет более коммерческое звучание, Mike ответил следующее:



«Я очень надеюсь, что он будет тяжелее, только потому, что от этого у меня учащается пульс. Пока не знаю. Не похоже, что у нас есть что-то конкретное — пока ничего не записано — так что мы всё ещё выясняем, что будет дальше. Мы пока не знаем.



Если бы мне пришлось предсказывать, я бы сказал, что нам, наверное, предстоит много работы. У нас появятся песни, которые люди захотят слушать, когда у них будет весёлое культурное мероприятие, но будут и другие песни, когда тебе захочется отстукивать ритм по рулю автомобиля, что-то вроде хэви-металла. Я думаю, у нас будет всё что угодно, правда. Я это предполагаю. Как бы я ни хотел сделать полностью металлический альбом, вероятно, будут песни для людей, которым нравятся более мелодичные любовные песни, и, возможно, будут и тяжёлые вещи».













