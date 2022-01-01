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*Новое видео METALLICA 82
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 21
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
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Nickelback

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|||| 5 дек 2022

Гитарист NICKELBACK: «Металлисты берегут свой жанр»



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В рамках недавнего разговора с CBC Radio One гитарист NICKELBACK Ryan Peake затронул вопрос о небольших вкраплениях металла в музыке коллектива:

«Говорю как слушатель металла.... Я вырос, слушая металл... Сначала я рос на поп-музыке, но потом, когда я начал играть на гитаре, это был металл, — ANTHRAX и TESTAMENT... Я любил металл в детстве... Но что мне кажется интересным — и это скорее наблюдение — если вы говорите [о песне NICKELBACK]: "Окей, это звучит немного металлически", я просто слышу, как все металхэды просто офигевают от этого: "Ты шутишь? Вы издеваетесь? Потому что я сам из этой среды, и я понимаю, что у металлической аудитории есть какая-то защитная черта. И это странно, потому что если вы играете рок-песню, — например, реально тяжёлую рок-песню, для аудитории, которая любит более мелодичные вещи, они вроде как ошеломлены, может быть, не ожидают этого, но всё равно — особенно вживую — они поймут это и примут, или они просто скажут: "О. Возможно, это не для меня". Металлисты? Они скажут: "Это не металл", и будут просто обливать тебя грязью за то, что ты даже предположил подобное. Это на самом деле весьма занятно. Они реально защищают свой жанр. И если ты попробуешь сунуть туда свой большой палец, не будучи настоящим металлистом, тебя просто разорвут!»




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