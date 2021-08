24 авг 2021



NICKELBACK обвиняют в плагиате



Федеральный мировой судья штата Техас сообщил федеральному окружному суду, что NICKELBACK должны ответить на иск об авторских правах, в котором утверждается, что рок-группа создала свою хитовую песню 2005 года "Rockstar" на основе другой, более ранней композиции под названием "Rock Star".



Кирк Джонстон подал иск против участников NICKELBACK Chad'a Kroeger'a, Michael'a Kroeger'a, Ryan'a Peake'a и Daniel'a Adair'a, а также бывшего рекорд-лейбла группы Roadrunner Records, Warner Chappell Music, Inc., Live Nation Entertainment, Inc., утверждая, что NICKELBACK скопировали его оригинальную музыкальную композицию "Rock Star", которую он написал в 2001 году, будучи участником группы SNOWBLIND REVIVAL.



В августе 2001 года SNOWBLIND REVIVAL создали мастер-запись "Rock Star", наряду с тремя другими оригинальными песнями. Группа сделала 15 копий мастер-записи и разослала их нескольким звукозаписывающим лейблам, включая Universal Music Group и Warner Music Group, стопроцентными косвенными дочерними компаниями которых являются Roadrunner Records, Inc. и Warner Chappell Music, Inc. Джонстон утверждает, что NICKELBACK имела прямой доступ к музыкальной композиции Джонстона "Rock Star" в рамках маркетинговых кампаний SNOWBLIND REVIVAL.



В январе 2005 года NICKELBACK выпустили песню "Rockstar" на своём альбоме "All The Right Reasons". Джонстон утверждает, что «значительная часть музыки в песне "Rockstar" скопирована с [его] оригинальной композиции "Rock Star", включая темп, форму песни, мелодии, гармонические структуры и лирические темы».



Джонстон требует возмещения ущерба за нарушение авторских прав и судебного запрета на дальнейшие правонарушения.



11 августа мировой судья Сьюзан Хайтауэр в своём отчете и рекомендациях судье Роберту Питману из окружного суда США по Западному округу Техаса заявила, что в жалобе Джонстона достаточно утверждений о том, что члены NICKELBACK имели доступ к его песне "Rock Star".



«Джонстон изложил факты, достаточные для того, чтобы рассмотреть его право на судебную защиту выше умозрительного уровня, а это всё, что требуется на стадии подачи заявления», — заявила Хайтауэр.



NICKELBACK утверждали, что Джонстон не может заявить о нарушении авторских прав, потому что «по сути произведения, о которых идёт речь, не имеют существенного сходства для обычного слушателя». Они утверждали, что произведения настолько несхожи, что иск Джонстона о нарушении авторских прав не имеет юридической силы.



Прослушав обе песни, Хайтауэр пришла к выводу, что рассудительный присяжный может определить, что произведения имеют общие защищаемые элементы. Сможет ли Джонстон представить доказательства того, что это сходство достигает уровня «существенного» или «явного», учитывая уровень доступа NICKELBACK, ещё предстоит определить, сказала она.



















