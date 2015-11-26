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Nickelback

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COREY TAYLOR говорит, что IMAGINE DRAGONS заменили NICKELBACK в качестве самого ненавистного музыкального исполнителя



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Corey Taylor заявил, что IMAGINE DRAGONS заменили NICKELBACK как самого ненавистного музыкального исполнителя.

Фронтмен SLIPKNOT и STONE SOUR выступил с комментариями во время выступления во вторник (19 февраля) на радиошоу гитариста SEX PISTOLS Steve'а Jones'а "Jukebox Jonesy's" на радиостанции 95,5 KLOS в Лос-Анджелесе.

Согласившись с Jones'ом, что NICKELBACK являются «козлом отпущения в рок-н-ролле», Taylor добавил: «Однако они передают эстафету IMAGINE DRACONS в данный момент, и мне это нравится».

Вокалист, который жил в Лас-Вегасе в течение последних девяти лет, продолжил: «Они ужасны, и это круто. И они из Вегаса, так что я пойду домой протестовать. Теперь не могу показать своё лицо в этом городе. Да, люди медленно возвращаются к тому, чтобы оценить NICKELBACK, а затем направляют свою досаждающую ярость в сторону IMAGINE DRAGONS».

Два года назад фронтмен NICKELBACK Chad Kroeger произнёс несколько недобрых слов в адрес Taylor'a, назвав SLIPKNOT «рекламной уловкой», а STONE SOUR — «лёгкой версией NICKELBACK». Corey позже ответил, что вскоре получил извинения от товарищей Kroeger'a по группе NICKELBACK, которых он назвал «суперкрутыми парнями», а Chad'a — «Капитаном Эго из Planet Douche».

В своих первоначальных высказываниях Kroeger обвинил Taylor'а в том, что он первым начал говорить о чепухе, — о чём-то, что, как сказал Тейлор Taylor, он не очень хорошо помнит.

«Я сказал что-то, может быть, примерно лет 15 назад, но тогда я пил. Никто не слушал меня тогда, — сказал Corey в интервью 2017 года. — И я ничего не говорил с тех пор. Я даже не думаю о нём. Правда. Это произошло так далеко от левой стороны поля, и я очнулся словно от взрыва. И сказал: «Чо, правда?!»



COREY TAYLOR Says IMAGINE DRAGONS Has Replaced NICKELBACK As Most Hated Rock/Pop Artist







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КомментарииСкрыть/показать 10 )

LOR


22 фев 2019, 10:41		Мне интересно, как долго ещё будет фонтанировать гейзер говна по имени Кори?

Old Nothing


22 фев 2019, 11:08		На верхней фотке чоткий, как с раёна.

Whiterey


22 фев 2019, 12:32		Хз как там на западе, но у нас, мне кажется, наоборот - они многим нравятся. Наряду со всякими мияги, эндшпилями, бастами и тд в аудиозаписях обязательно есть их пресловутые believer или radioactive, а если брать девочек-подростков, так вообще поголовно практически их слушают.

НELLECTOR


22 фев 2019, 12:53		Кори решил технично номинировать IMAGINE DRAGONS, чтобы струя справедливого зрительского фекала случайно не забрызгала STONE SOUR.

jesus666


22 фев 2019, 13:48		думаю среди мейнстрим-рок групп особо ненавистных уже нет ибо мейнстрим -рок уже в полной комерческой жопе и никому не интересен ни со стороны СМИ ни со стороны слушателей(туда и ему дорога)

jesus666


22 фев 2019, 13:51		отчасти из за таких убогих персонажей типа крюгера тейлора и всяких честеров, скот стаппов

Altair21


22 фев 2019, 14:35		Да Имэджин Дрегонс я вообще удивляюсь как за рок считают. Так же как и такой высер как Твенти Уан Пайлотс например. В Никеле хоть что-то рокерское есть. Хоть понятно, что всё это куски говна. Они рядом с Кори и близко не валялись.

Orgik


22 фев 2019, 15:02		Драконы вообще лютая хуета вселенского масштаба. Их только ТП и умственно отсталые слушают. Ещё роцком это называют. Кори, впрочем, тоже говноед.

Saint Portnoy


22 фев 2019, 15:59		Deep Purple - заебись. А эти товарищи пусть продолжают поливать друг друга помоями.

Gustaff


22 фев 2019, 16:58		Еееее, Дип Папл - лучшая группа в мире!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я вообще не понимаю как можно люто ненавидеть какую-то группу, ну не нравится (как мне, например, Slipknot) и что теперь? Лично я не вижу по сути особой разницы между Слипами и Жопами из никеля.


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