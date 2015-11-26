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COREY TAYLOR говорит, что IMAGINE DRAGONS заменили NICKELBACK в качестве самого ненавистного музыкального исполнителя



Corey Taylor заявил, что IMAGINE DRAGONS заменили NICKELBACK как самого ненавистного музыкального исполнителя.



Фронтмен SLIPKNOT и STONE SOUR выступил с комментариями во время выступления во вторник (19 февраля) на радиошоу гитариста SEX PISTOLS Steve'а Jones'а "Jukebox Jonesy's" на радиостанции 95,5 KLOS в Лос-Анджелесе.



Согласившись с Jones'ом, что NICKELBACK являются «козлом отпущения в рок-н-ролле», Taylor добавил: «Однако они передают эстафету IMAGINE DRACONS в данный момент, и мне это нравится».



Вокалист, который жил в Лас-Вегасе в течение последних девяти лет, продолжил: «Они ужасны, и это круто. И они из Вегаса, так что я пойду домой протестовать. Теперь не могу показать своё лицо в этом городе. Да, люди медленно возвращаются к тому, чтобы оценить NICKELBACK, а затем направляют свою досаждающую ярость в сторону IMAGINE DRAGONS».



Два года назад фронтмен NICKELBACK Chad Kroeger произнёс несколько недобрых слов в адрес Taylor'a, назвав SLIPKNOT «рекламной уловкой», а STONE SOUR — «лёгкой версией NICKELBACK». Corey позже ответил, что вскоре получил извинения от товарищей Kroeger'a по группе NICKELBACK, которых он назвал «суперкрутыми парнями», а Chad'a — «Капитаном Эго из Planet Douche».



В своих первоначальных высказываниях Kroeger обвинил Taylor'а в том, что он первым начал говорить о чепухе, — о чём-то, что, как сказал Тейлор Taylor, он не очень хорошо помнит.



«Я сказал что-то, может быть, примерно лет 15 назад, но тогда я пил. Никто не слушал меня тогда, — сказал Corey в интервью 2017 года. — И я ничего не говорил с тех пор. Я даже не думаю о нём. Правда. Это произошло так далеко от левой стороны поля, и я очнулся словно от взрыва. И сказал: «Чо, правда?!»





















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