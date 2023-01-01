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*Умерла Шинейд О'Коннор 39
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 34
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Немецкой BIG 4 быть! 32
*Новое видео U.D.O. 29
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 21
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 21
*JANNE WIRMAN: «Алекси сказал мне, что будет пить до смерти» 19
*Лидер MEGADETH о секрете успеха в трэше 15
*CHAD GRAY: «James научил меня сосать и это очень мне помогло... 14
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*Умерла Шинейд О'Коннор 39
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 34
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Немецкой BIG 4 быть! 32
*Новое видео U.D.O. 29
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Nickelback

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1 авг 2023 : 		 Документальный фильм о NICKELBACK представят осенью

1 июл 2023 : 		 NICKELBACK ввели в ЗСРБК

15 июн 2023 : 		 NICKELBACK открыли тур

4 июн 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK: «То, что Пол и Дайм нас защищали, было очень мило»

22 май 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK: «Похоже, мы уже не враг номер один»

20 мар 2023 : 		 NICKELBACK в "Good Morning America"

17 мар 2023 : 		 NICKELBACK ввели в CANADIAN MUSIC HALL OF FAME

16 фев 2023 : 		 Вокалист NICKELBACK: «Тролли — наше всё!»

19 янв 2023 : 		 Басист NICKELBACK: «Внутри NICKELBACK больше шуток про NICKELBACK, чем в мире»

8 янв 2023 : 		 Смогут ли музыканты NICKELBACK угадать песню

15 дек 2022 : 		 Почему так долго не было альбома NICKELBACK

12 дек 2022 : 		 Гитарист NICKELBACK об альбоме кавер-версий SLAYER

8 дек 2022 : 		 Басист NICKELBACK: «Хейтеры могут быть забавными»

5 дек 2022 : 		 Гитарист NICKELBACK: «Металлисты берегут свой жанр»

29 ноя 2022 : 		 Басист NICKELBACK: «Chad один из величайших авторов»

25 ноя 2022 : 		 Фронтмен NICKELBACK — о причинах ненависти к группе

22 ноя 2022 : 		 Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-богом»

21 ноя 2022 : 		 NICKELBACK отыграли первый за три года концерт

17 ноя 2022 : 		 Басист NICKELBACK: «Мы не будем делать то, чего не хотим»

16 ноя 2022 : 		 NICKELBACK попадут в КЗСМ

15 ноя 2022 : 		 Новая песня NICKELBACK

26 окт 2022 : 		 Новое видео NICKELBACK

5 окт 2022 : 		 Видео с текстом от NICKELBACK

15 сен 2022 : 		 Новое видео NICKELBACK

13 сен 2022 : 		 Фронтмен NICKELBACK — о новом материале: «Мы можем продолжать бесить людей десятилетиями»

7 сен 2022 : 		 Видео с текстом от NICKELBACK
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|||| сегодня

Документальный фильм о NICKELBACK представят осенью



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Стало известно, что документальная лента о NICKELBACK, "Hate To Love: Nickelback", будет представлена на сентябрьском Toronto International Film Festival.




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