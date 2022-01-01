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Гитарист NICKELBACK об альбоме кавер-версий SLAYER



Гитарист NICKELBACK Ryan Peake в интервью RockSverige прокомментировал слова басиста группа, которые он сделал три года назад о том, что он хотел сделать альбом кавер-версий SLAYER:



«Я не знаю, может ли это быть чем-то, с чем мы все могли бы согласиться, потому что у нас у всех разные симпатии и антипатии, когда дело доходит до музыки. Mike'у нравится тяжелая музыка, а мне нравится SLAYER, так что я его понимаю. Я думаю, мы могли бы договориться о том, чтобы сделать тяжелый альбом каверов или что-то в этом роде.



Меня выгнали из гаража Ryan Vikedal [бывший барабанщик NICKELBACK] за то, что я сыграл песню [SLAYER] "South Of Heaven". Я пришел к нему еще до того, как он появился в группе, и просто джемовал с ним. Мы выросли на этом».



Возвращаясь к идее NICKELBACK записать альбом каверов SLAYER, Ryan сказал:



«Я не знаю. Именно это мне и нравится в этой группе. Я не думаю, что что-то будет настолько безумным, что мы об этом услышим. Я полагаю, что если бы какая-нибудь металл-группа сделала полноценный кантри-альбом, это было бы похоже на "Это что вообще за на...? У вас девять металлических альбомов, а теперь это?".



Мы попробовали себя в разной музыке, я так считаю, и особенно с "No Fixed Address", на котором мы попытались немного раздвинуть границы, поэтому это может быть реалистичным.



Я люблю металл, я люблю поп-музыку, я люблю кантри, вне всякого сомнения. Крис Стэплтон просто нереален. Он одной рукой спасает кантри-музыку. Я вырос на музыке кантри, но я не слушал ее годами, пока не услышал, как он исполняет что-то с акустикой, другой парень с пианино и его жена подпевает. Это было то, что нужно. У меня мурашки побежали по коже, и я люблю, когда музыка так действует. И неважно, откуда она исходит.



Может быть, [мы сможем] записать альбом из песен TESTAMENT, SLAYER, MESHUGGAH? Я не знаю. [Смеется]»







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